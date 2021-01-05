Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

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2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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Угрозы Вашингтона в адрес Ирана имеют значение и для России

Атомные подводные лодки типа «Огайо» - один из самых мощных ударных инструментов в мире US Navy/Global Look Press
Соединенные Штаты приняли решение оставить в районе Ближнего Востока авианосец «Нимиц» - и прямо связали это решение с некими «угрозами Ирана». С большой вероятностью, в одной группе с «Нимицем» находится и АПЛ «Джорджия», парой недель ранее вошедшая в Ормузский пролив. Уроки, которые Вашингтон хочет преподать Ирану, имеют значение и для России - и вот почему. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть. Подробности...

Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
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Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Ирина Алкснис

    Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		5 января 2021, 16:00

    Государственная Дума законодательно закрепила молодежный возраст до 35 лет включительно. Решение ожидалось давно, поскольку о психологическо-возрастных сдвигах новых поколений – и как следствие, значительных социальных изменениях – в последние годы не говорил только ленивый.

    Пару лет назад немалый резонанс вызвало заявление тогдашнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая спрогнозировала, что дело постепенно идет к тому, что период детства будет расширен аж до 30 лет. И хотя на ее заявление последовало немало ехидных комментариев, на самом деле она не сказала ничего из ряда вон выходящего.

    Приблизительно в то же время журнал Lancet, о существовании которого в последние месяцы узнали даже крайне далекие от медицины люди, опубликовал материал по результатам опроса экспертов, которые заявили о необходимости официального поднятия подросткового возраста до 24 лет.

    А параллельно все чаще и чаще слышится критика современной молодежи. В этом смысле с древнейших времен ничегошеньки не изменилось, и жалобы идут ровно на то же, что в свое время возмущало Сократа: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».

    Я же со своей стороны пребываю в твердом убеждении, что, если за много тысяч лет человеческой истории – несмотря на беспрерывный алармизм представителей старшего поколения – молодежь не угробила наш биологический вид, ожидать, что подобная катастрофа случится при нас, чрезмерно самоуверенно.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Впрочем, глупо было бы спорить, что современное поколение молодежи заметно отличается от предыдущих, включая то, к которому принадлежу я (поколение Х). У него есть свои достоинства и недостатки – и лично мне кажется, что первых куда больше. И вообще, мне современное юношество на самом деле нравится.

    Я полагаю, что они куда более психологически благополучны, нежели были мы. Все те эксцессы, о которых регулярно сообщают СМИ – от вандализма до жестоких школьных драк, как раз и становятся объектом общественного внимания, поскольку ныне не являются нормой. Юность значительной, если не большей части моих сверстников (в том числе еще при жизни СССР) была куда более экстремальной, причем на системной основе.

    Для современной молодежи волонтерство и прочая общественно полезная активность является привычной частью жизни, причем исключительно по зову души. Вынуждена признать, что в моем позднесоветском отрочестве данная деятельность обычно шла в официозно-принудительном порядке, а уж в 1990-2000-х большинству из нас и вовсе не могло прийти в голову заниматься чем-то подобным.

    Такие сравнения в пользу нынешних молодых людей я могла бы приводить долго, но, разумеется, у этой благостной картины есть и оборотная – куда менее привлекательная – сторона. Не имеет смысла отрицать, что у них же в системном виде наблюдаются и существенные недостатки – инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть.

    В то же время, это, скорее, их не вина, а беда. Подобный результат вполне закономерен, поскольку общество, государство и большинство родителей в последние десятилетия решили, что растить детей, закутанными в вату тотальной безопасности и комфорта – это хорошая идея. Так что ныне мы наблюдаем вполне закономерный итог воплощения в жизнь данного подхода.

    Вот только преувеличивать его опасность не стоит. В каждом поколении человечество рождает в достаточном количестве храбрых и амбициозных, предприимчивых и авантюрных, лидеров и гениев, чьи ключевые качества оказывается не способна подавить никакая среда и никакие принятые методы воспитания. Так что можно быть уверенным, что Россия не останется без представителей соответствующих качеств и в новом поколении – ни в науке, ни в армии, ни в госуправлении, ни бизнесе, ни в какой иной сфере.

    Упомянутые же мной недостатки, которые принято считать характерными именно для современной молодежи, способны навредить почти исключительно своим носителям – ну, и их близким. Им действительно может будет непросто оказаться после тепличных условий юности в брутальном, токсичном и конкурентном мире, каковой собственно и является реальность.

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    Впрочем, с высокой вероятностью и для них ничего фатального не случится. В конце концов и мое собственное поколение – поколение последних советских детей – по молодости считалось пропащим. Сейчас же, спустя двадцать-тридцать лет, оглядываясь на пройденный путь – пройденный как нами самими, так и страной – многие из нас могут удовлетворенно хмыкнуть: а неплохо получилось.


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