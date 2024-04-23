Россия утратила комплекс собственной неполноценности

Западные – и незападные – эксперты продолжают осмыслять «русское чудо», то есть причины, по которым экономика России не рухнула под гнетом самых мощных в истории санкций, а следом не пошли вразнос ее общество и государство.

На днях МВФ обнародовал очередной доклад, в котором устойчивость отечественной экономики объясняется стабильностью экспорта углеводородов, успехами импортозамещения (с соответствующим ростом производства) и увеличением частного потребления. Другие авторы копают еще глубже и видят главный секрет в базовых «настройках» нашей страны, среди которых фантастические природные богатства и национальный характер, веками ковавшийся в условиях крайне сурового климата и постоянных исторических вызовов.

Безусловно, правда есть во всех этих наблюдениях, но имеется одна тонкость, которую за пределами России редко осознают. Более того, мы нередко сами про себя этого не понимаем. Популярным символом России у иностранцев был медведь, и чаще всего нам приписывают качества, ассоциируемые с этим животным. Огромный, невероятно мощный зверь, при необходимости способный к стремительному рывку, иногда кажущийся ми-ми-мишным, но всегда остающийся смертельно опасным – при этом неуклюжий, неловкий и косолапый. В общем, воплощение принципа «сила есть – ума не надо».

Однако за привычным имиджем скрывается куда более сложная реальность. Кстати, наша история постоянно указывает на нее, но оставаться в рамках стереотипов, похоже, для многих просто удобнее. На самом деле Россия – слишком большая и слишком многообразная страна, чтобы возникнуть и существовать по заветам сказочного дуболома Топтыгина.

Базовой, но очень часто остающейся в тени чертой нашей страны, является полная противоположность описанному. Россия стала такой, какая она есть, раз за разом преодолевала смертельно опасные исторические вызовы и в очередной раз обманула ожидания недоброжелателей в XXI веке потому, что ей присуща гибкость, высокая адаптивность и уникальные способности подстраиваться под обстоятельства – оставаясь при этом собой. Если задуматься, то это вполне очевидно: просто невозможно построить столь многонациональную, многоконфессиональную, природно и климатически крайне разнообразную страну, не проявляя гибкости, маневренности и адаптивности.

Самое интересное, что данные качества Запад исторически заявлял, как ключевые для себя, именно ими объясняя свое цивилизационное, экономическое и прочее превосходство. И даже нельзя сказать, что он совсем уж врал. Успехи Европы и особенно Америки, действительно, не в последнюю очередь связаны с тем, что там быстрее внедрялись инновации, а власть и общество легче реформировались. Да и сейчас, если посмотреть на некоторые сферы: это же уму – русскому уму – непостижимо, как можно было столь стремительно, за считанные годы, перековать львиную часть европейских и американских умов в соответствии с актуальной там сейчас идеологической дичью. А их обществам, судя по всему, нормально: действительно впечатляющий уровень общественной адаптивности под новейшие тенденции и повестку.

Правда, в отношении реального мира система у них почему-то стала давать сбои. Больше двух лет у Запада пока никак не получается запустить в запланированных и нужных масштабах работу собственного ВПК, а это, между прочим, критически важное направление в свете противостояния с Россией, Китаем и обострения на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на все бесчисленные заявления, воз и ныне там. Штаты уже много лет на всех уровнях констатируют приближающееся к катастрофическому состояние национальной инфраструктуры – но дальше распила очередных миллиардов дело не идет. Недавнее обрушение моста в Балтиморе и крайне невнятные планы его дальнейшей судьбы стало еще одним сигналом плачевного состояния не только инфраструктуры, но и системы, несущей ответственность за ее состояние. И так куда ни ткни: Олимпиада в Париже грозит обернуться таким позором для страны-организатора, что Макрон даже заикнулся о возможной отмене церемонии открытия – отговорившись, разумеется, террористической угрозой.

И в это же самое время, ровно в те же сроки Россия демонстрирует впечатляющие успехи: от строительства скоростных дорог до запуска новых космических ракет, от захвата целых кусков мирового рынка (например, в сельском хозяйстве) до проведения уникальных мероприятий (типа Игр будущего). Однако все это происходит вовсе не само собой. Это результат работы государственно-управленческого аппарата, который мы привыкли клеймить косным и неповоротливым, бизнеса, который в стране по определению не любят, и просто миллионов людей, которым «больше всех надо».

Можно и, наверное, даже нужно обсуждать, что же такое приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в экономической, геополитической и военной конкурентной гонке.

А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает. Впрочем, даже для понимающих последние годы принесли немало сюрпризов – уж слишком впечатляющим и при этом щадящим для страны оказался на этот раз рывок в будущее. Есть подозрение, что это непосредственным образом связано не только с нашими исконно-посконными качествами, но и с одним принципиально новым.

За последние пару десятилетий Россия напрочь утратила комплекс собственной неполноценности перед лицом соседних цивилизаций, на фоне которых мы привыкли сами о себе думать, что лаптем щи хлебаем. Запада это особенно касается. Мы своими глазами увидели, как дело обстоит там, сравнили с тем, как у нас – и осознали, что наш извечный пиетет и придыхание к «Европам» просто не имеет смысла и основания.

Такое чувство, что это как будто сломало оковы, которыми мы сами очень долго ограничивали себя, равняясь на других и пытаясь до них дотянуться. Внезапно выяснилось, что тянуться не за кем, мы сами себе ставим цели и идем к ним – без оглядки на кого бы то ни было.

И теперь уже перед прежними нашими кумирами возникает задача – догонять Россию.