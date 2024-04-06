Украинский капитан нанес по США «экономический ядерный удар»

Tекст: Владимир Добрынин

Новые подробности приходят по поводу обстоятельств разрушения одного из важнейших в США мостов – Балтиморского. Как известно, 26 марта в него врезался контейнеровоз Dali, опора моста была снесена, в результате чего пролеты моста рухнули в воду. По самым первым оценкам, ремонт может обойтись в сумму до 1 млрд долларов.



Однако это далеко не все убытки и последствия – и среди них не только экономические. Контейнеровоз Dali среди прочих перевозил 56 контейнеров с опасными химическими материалами, часть из которых после удара оказалась в воде. Всего в контейнерах находится 764 тонны коррозийных и легковоспламеняющихся материалов, таких как литий-ионные аккумуляторы, сообщила Дженнифер Хоменди, президент Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

Все указывает на то, что контейнеры разбились при крушении, поскольку в речных водах был обнаружен «нехарактерный для них блеск». По словам Хоменди, сейчас этот район является опасным «из-за большого количества мусора и плохой погоды, которая делает невозможным погружение, чтобы команды могли проверить состояние контейнеров, упавших в воду».

«Обрушение Балтиморского моста будет иметь более разрушительные последствия, чем могло показаться на первый взгляд. Эту катастрофу можно назвать «экономическим ядерным ударом», – пишет в сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) техасская журналистка Лора Логан.

Чуть раньше девушка отметилась там же другой яркой мыслью, не получившей, правда, ни подтверждения со стороны официальных структур, ни какой-то массовой реакции пользователей: «Множественные источники в разведсообществе считают, что обрушение моста в Балтиморе – это «абсолютно блестяще проведенная стратегическая атака» на критически важную инфраструктуру США. (Судно) скорее всего, было направлено (на опору моста) кибернетическим способом. Наши разведывательные службы знают об этом...



Вторая по степени загруженности из стратегических дорог, предназначенных для перевозки опасных материалов, теперь будет закрыта на четыре-пять лет – именно столько, по их словам, потребуется на ее восстановление. Мост был построен специально для перемещения опасных материалов: бензина, дизельного топлива, пропана, азота, легковоспламеняющихся материалов, химикатов и негабаритных грузов, которые невозможно провезти через туннели. Цепочка поставок этих товаров теперь повреждена. Не подлежит сомнению: это была исключительная с точки зрения планирования, времени и исполнения атака».

Версия «заказного обвала» моста пока не очень популярна в западных СМИ. По всей видимости, из-за того, что капитаном Dali оказался 52-летний гражданин Украины. Однако конспирологию подпитывает тот факт, что контейнеровоз Dali не первый раз становится источником неприятных новостей: в 2016 году он врезался в пирс антверпенского порта в Бельгии. Но остался после ремонта на плаву. Не будем ударяться в мистику и предполагать, что «ему на роду написано было создавать проблемы». Просто сухо разберем результаты и последствия «мостопада», устроенного судном.

Замечание об «экономическом ядерном ударе» при рассмотрении цифр уже не кажется художественным преувеличением. «Обрушение Балтиморского моста (длиной около 2,5 км) может заслуживать внимания с точки зрения его воздействия на объем производства и инфляцию. По мосту за год перевозилось товаров на 28 млрд долларов в год. Добавим к этой сухопутной составляющей еще возникшие теперь перебои в морском сообщении, и это может оказать негативное воздействие на экономику США в целом», – подчеркивает команда аналитиков нидерландского банка ING во главе с Робертом Карнеллом.

Балтимор является крупным контейнерным портом (приблизительно 3% от общего оборота контейнерных портов на Восточном побережье США), он обрабатывает множество менее ориентированных на бытового потребителя продуктов, таких как уголь, гипс и древесина. Согласно информации Bloomberg, общий объем торговли порта в прошлом году составил около 80 млрд долларов, и каждый день простоя «морских ворот» Балтимора означает потерю 217 млн долларов.

Балтимор – первый порт США по импорту и экспорту автомобилей и легких грузовиков, а также колесной сельскохозяйственной техники и строительной техники. В прошлом году через порт прошли корабли, транспортировавшие 847 158 легковых автомобилей и грузовиков.

Эксперты считают, что расходы на грузовые перевозки неминуемо вырастут, поскольку, по данным Американской ассоциации грузоперевозок, в среднем в день по мосту проезжали почти 4 тыс. коммерческих грузовиков. Использование обходных путей должно увеличить сроки доставки товаров и затраты на топливо. Перенаправление движения на альтернативные маршруты из-за обрушившегося моста, по которому ежегодно проезжает около 11 млн автомобилей, вызовет существенный рост пробок на дорогах.

Гиганты американского автомобилестроения, такие как Ford и General Motors, рассчитывают работать через другой порт, примерно в 700 милях к югу от Балтимора. Европейские производители, такие как Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, также имеют предприятия в этом порту и вокруг него. Семисотмильный крюк обязательно сделает продукцию автопрома заметно более дорогой.

Пострадать могут также крупные имена в мировом конгломерате компаний. Такие компании, как Amazon , IKEA , Home Depot, FedEx и Under Armour – вот лишь некоторые из компаний, которые использовали балтиморский порт для импорта товаров.

Могут возникнуть перебои с поставками угля, а также с доступностью бензина в районе Балтимора, поскольку часть этанола прибывает на баржах и по железным дорогам. Балтимор является вторым по величине терминалом по экспорту угля в США, его закрытие может повлиять на поставки в Индию.

Фермеры, готовящиеся к посевной, также могут пострадать от последствий. По словам Дина Кроука, старшего отраслевого аналитика DAT Freight & Analytics, на это может повлиять близость Балтимора к ведущим производителям сельскохозяйственной и строительной техники.

А через пару дней после обвала балтиморского моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, пришли новости о новом происшествии подобного типа: в Оклахоме баржа врезалась в опору моста, который, однако, устоял. Несмотря на это, некоторые СМИ, комментируя событие, стали употреблять термин «мостопад». В результате чего внимание общественности оказалось прикованным к теме американских надводных переправ и связанной с ними транспортной инфраструктуры в целом.

Картина оказалась едва ли не апокалиптической.

В Соединенных Штатах насчитывается более 617 тыс. мостов. По данным Американского общества инженеров-строителей и федерального правительства, 46 154, или 7,5% мостов страны, считаются структурно дефектными, то есть находятся в «плохом» состоянии. А более 17 тыс. находятся под угрозой обрушения от одного удара. Каждый день по этим потенциально опасным мостам совершается 178 млн поездок.

Кроме этого у американских инженеров есть острые вопросы к 15 тыс. плотин, смонтированных на территории страны и готовых развалиться в любой момент. А также к энергосети Америки, тысячи километров которой не обновляли в течение уже 70 лет. А также к железным дорогам, с которых ежегодно сходят до тысячи поездов. А также к готовым обрушиться (и обрушивающимся) эстакадам сотен автомагистралей…

В 2021 году кабинет Джо Байдена провел через Конгресс документ, обязывающий выделить на ремонт и обновление инфраструктуры страны в течение десяти лет 1,25 трлн долларов. Сколько выделено в действительности и дошло до конкретных объектов – неизвестно. Зато известно, что объем средств, фигурирующий в документе, сильно занижен. По подсчетам специалистов, на реализацию заявленных планов требуется 6 трлн долларов.

Вопрос, где их взять, в прессе не обсуждается. Очевидно, чтобы лишний раз не напоминать, что внешний долг США превышает 34 трлн долларов, и это больше, чем годовой ВВП страны.