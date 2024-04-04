Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Стало известно об угрозе новых обрушений мостов в США
CNN предупредил о возможном обрушении некоторых мостов в США после столкновения с судами
Некоторые крупные мосты в США не имеют достаточной защиты от столкновения с судами, что может привести к их обрушению в случае ЧП, сообщает канал CNN.
По информации экспертов в сфере структурной инженерии, большинство мостов имеют более мощную защиту от столкновений с судами, чем мост Фрэнсиса Скотта Ки, однако они имеют менее серьезную защиту, передает РИА «Новости».
Также специалисты отметили, что некоторые мосты в США имеют элементы, повреждение которых может привести к обрушению всей конструкции.
Ранее сообщалось, что контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, поскольку корпус судна не был пробит. К разбору завалов привлечены 377 человек.