Стало известно об угрозе новых обрушений мостов в США

CNN предупредил о возможном обрушении некоторых мостов в США после столкновения с судами

Tекст: Александра Юдина

По информации экспертов в сфере структурной инженерии, большинство мостов имеют более мощную защиту от столкновений с судами, чем мост Фрэнсиса Скотта Ки, однако они имеют менее серьезную защиту, передает РИА «Новости».

Также специалисты отметили, что некоторые мосты в США имеют элементы, повреждение которых может привести к обрушению всей конструкции.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, поскольку корпус судна не был пробит. К разбору завалов привлечены 377 человек.

