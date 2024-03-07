  • Новость часаПутин протестировал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Игры будущего – невозможное стало возможным

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    7 марта 2024, 11:42 Мнение

    Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать
    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского

    Первые Игры будущего закончились в Казани. Это был первый в истории турнир на стыке спорта, киберспорта и соревнований с использованием новых технологий. И несмотря на множество скептических прогнозов, Игры прошли великолепно – Россия всегда удачно проводила столь грандиозные события, на которые не жалела ни денег, ни сил. Так было и с сочинской Олимпиадой, и с чемпионатом мира по футболу.

    В ключевом хабе турнира (комплексе «Казань Экспо») разместили множество активностей: гости бесплатно общались с нейросетями, смотрели различные выступления, имея возможность взаимодействовать со звездами спорта и медиапространства. Яркой была как церемония открытия, так и множество великолепных решений на площадках. К примеру, баскетбольный паркет заменили на красивые экраны, на которых можно было наблюдать информацию о матче. Особый интерес публики привлекли битвы роботов. Подобный формат давно существует в Штатах и Японии, но теперь его распробовали у нас.

    Всего на Играх будущего прошел 21 турнир и было зарегистрировано больше 2 тыс. человек из 107 стран в возрасте от 12 до 61 года. Все они не опасались всякого рода санкций или отстранений от своих федераций, но в сегодняшнее время было бы наивно ожидать, что абсолютно все пройдет гладко. Демократическая Латвия поспешила приостановить лицензии хоккеистов, выступавших на Играх будущего. Оправдание поступка было привычным – мол, латвийский закон запрещает соревноваться с русскими и белорусами, причем даже если они выступают под нейтральным флагом. Тут ничего нового. Тем не менее в Казань прибыли делегации не только из Китая, Бразилии и прочих стран БРИКС. Американцы, итальянцы, филиппинцы и канадцы также были замечены.

    Что касается плюсов турнира по технической части: эфиры абсолютно всех поединков можно было видеть в свободном доступе на любой из площадок. Кому что удобнее – Twitch, YouTube, VK или Trovo. Но, разумеется, заокеанские друзья не преминули немного нагадить – каналы Игр мифическим образом исчезали из общего списка на Twitch. Возможно, это магия, но скорее все-таки американские пакости в «ручном режиме». Тем не менее Игры набрали под 3 млрд просмотров в совокупности, в очередной раз разочаровав людей, мечтающих об изоляции России в мире.

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Еще одним минусом можно назвать невозможность посетить сразу все турниры, так как некоторые из них проводили на других казанских площадках. При этом просмотр соревнований из дома несколько омрачали ведущие. В попытке быть ближе к молодежи некоторые из них вели эфиры довольно фамильярно и местами вычурно. Это уже не говоря об откровенно слабом понимании матчасти. Неидеален и сайт турнира, не всегда работавший корректно, а ведь узнать расписание и разобраться в тонкостях мероприятия можно было только там. Но все это можно списать на дебют соревнований, и вряд ли в будущем эти проблемы останутся нерешенными.


    Юностью подобных соревнований объясняется и другая проблема. А именно – фиджитал-направление. Это новый вид спорта, в котором традиционные дисциплины сочетаются с виртуальными. По сути, это усовершенствованное двоеборье, где участники соревнуются как в видеоигре, так и в ее реальном аналоге. На деле получилось, что иногда футболисты сажали за консоль киберспортсменов, а на площадку выходили сами. Не совсем честно, откровенно говоря. Но стоит понимать, что это направление только формируется, поэтому людей, которые одинаково хорошо пинают мяч и тыкают кнопки, маловато. Таким соревнованиям надо дать время для развития.

    Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время. А пока можно в очередной раз убедиться в том, что все новое всегда воспринимается с недоверием. Таков человек.

    Следующие Игры будущего должны пройти в 2025 году в Казахстане. Но смогут ли там организовать все на столь же высоком уровне – вопрос. Не говоря уже о том, осилит ли Казахстан соблюдение принципа «спорт вне политики». Одно можно сказать точно – Россия со всем справилась, показала, как она умеет проводить международные соревнования, и не запятнала себя неэтичным поведением по отношению к кому-либо из зарубежных участников. По сути, Россия продемонстрировала всему миру, как надо делать, и скорее всего будет наивно полагать, что это возьмут за пример другие. Вишенкой же стало закрытие турнира под кавер песни Димы Билана «Невозможное возможно». Довольно символично, так как наша страна стала первым в истории организатором подобного мультиспортивного турнира.

    Другие материалы автора


    Главное
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать
    Российский дипломат в ООН назвал правдивой информацию CNN о Часовом Яре
    Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных»
    FT: Швеция в составе НАТО может стать центром переброски войск
    Пожар произошел в Казанском танковом училище
    ФСБ уничтожила украинского диверсанта в Карелии
    Анонсировано увеличение социальных пенсий с 1 апреля

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............