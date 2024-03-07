Игры будущего – невозможное стало возможным

Первые Игры будущего закончились в Казани. Это был первый в истории турнир на стыке спорта, киберспорта и соревнований с использованием новых технологий. И несмотря на множество скептических прогнозов, Игры прошли великолепно – Россия всегда удачно проводила столь грандиозные события, на которые не жалела ни денег, ни сил. Так было и с сочинской Олимпиадой, и с чемпионатом мира по футболу.

В ключевом хабе турнира (комплексе «Казань Экспо») разместили множество активностей: гости бесплатно общались с нейросетями, смотрели различные выступления, имея возможность взаимодействовать со звездами спорта и медиапространства. Яркой была как церемония открытия, так и множество великолепных решений на площадках. К примеру, баскетбольный паркет заменили на красивые экраны, на которых можно было наблюдать информацию о матче. Особый интерес публики привлекли битвы роботов. Подобный формат давно существует в Штатах и Японии, но теперь его распробовали у нас.

Всего на Играх будущего прошел 21 турнир и было зарегистрировано больше 2 тыс. человек из 107 стран в возрасте от 12 до 61 года. Все они не опасались всякого рода санкций или отстранений от своих федераций, но в сегодняшнее время было бы наивно ожидать, что абсолютно все пройдет гладко. Демократическая Латвия поспешила приостановить лицензии хоккеистов, выступавших на Играх будущего. Оправдание поступка было привычным – мол, латвийский закон запрещает соревноваться с русскими и белорусами, причем даже если они выступают под нейтральным флагом. Тут ничего нового. Тем не менее в Казань прибыли делегации не только из Китая, Бразилии и прочих стран БРИКС. Американцы, итальянцы, филиппинцы и канадцы также были замечены.

Что касается плюсов турнира по технической части: эфиры абсолютно всех поединков можно было видеть в свободном доступе на любой из площадок. Кому что удобнее – Twitch, YouTube, VK или Trovo. Но, разумеется, заокеанские друзья не преминули немного нагадить – каналы Игр мифическим образом исчезали из общего списка на Twitch. Возможно, это магия, но скорее все-таки американские пакости в «ручном режиме». Тем не менее Игры набрали под 3 млрд просмотров в совокупности, в очередной раз разочаровав людей, мечтающих об изоляции России в мире.

Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Еще одним минусом можно назвать невозможность посетить сразу все турниры, так как некоторые из них проводили на других казанских площадках. При этом просмотр соревнований из дома несколько омрачали ведущие. В попытке быть ближе к молодежи некоторые из них вели эфиры довольно фамильярно и местами вычурно. Это уже не говоря об откровенно слабом понимании матчасти. Неидеален и сайт турнира, не всегда работавший корректно, а ведь узнать расписание и разобраться в тонкостях мероприятия можно было только там. Но все это можно списать на дебют соревнований, и вряд ли в будущем эти проблемы останутся нерешенными.





Юностью подобных соревнований объясняется и другая проблема. А именно – фиджитал-направление. Это новый вид спорта, в котором традиционные дисциплины сочетаются с виртуальными. По сути, это усовершенствованное двоеборье, где участники соревнуются как в видеоигре, так и в ее реальном аналоге. На деле получилось, что иногда футболисты сажали за консоль киберспортсменов, а на площадку выходили сами. Не совсем честно, откровенно говоря. Но стоит понимать, что это направление только формируется, поэтому людей, которые одинаково хорошо пинают мяч и тыкают кнопки, маловато. Таким соревнованиям надо дать время для развития.

Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время. А пока можно в очередной раз убедиться в том, что все новое всегда воспринимается с недоверием. Таков человек.

Следующие Игры будущего должны пройти в 2025 году в Казахстане. Но смогут ли там организовать все на столь же высоком уровне – вопрос. Не говоря уже о том, осилит ли Казахстан соблюдение принципа «спорт вне политики». Одно можно сказать точно – Россия со всем справилась, показала, как она умеет проводить международные соревнования, и не запятнала себя неэтичным поведением по отношению к кому-либо из зарубежных участников. По сути, Россия продемонстрировала всему миру, как надо делать, и скорее всего будет наивно полагать, что это возьмут за пример другие. Вишенкой же стало закрытие турнира под кавер песни Димы Билана «Невозможное возможно». Довольно символично, так как наша страна стала первым в истории организатором подобного мультиспортивного турнира.