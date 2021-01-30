Россия не должна официально присоединять Донбасс

Все больше и больше россиян выступает за то, чтобы заканчивать эту тягомотину с Минскими соглашениями и просто вернуть Донецкую и Луганскую Народные республики в родную гавань – естественно, российскую. Однако делать этого нельзя ни в коем случае – ведь, как бы это странно не звучало, данный шаг помешает процессу возвращения. Процессу, который уже давно идет.

Бисмарки

На днях главред RT Маргарита Симоньян выступила за то, чтобы Россия просто взяла и присоединила к себе ДНР и ЛНР. «Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. И мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь право говорить по-русски так, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила она на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

И это не просто ее точка зрения – такой же точки зрения придерживается огромное количество россиян и подавляющее большинство жителей обеих самопровозглашенных республик. Все они хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Эти люди ей не нужны, поэтому Минские соглашения Киев не выполняет и выполнять не хочет.

Вот только должна ли российская власть следовать этому желанию и официально присоединять Донбасс? В 2014 году, возможно, и должна была – причем, как минимум, с Одессой, дабы пробить коридор в Приднестровье и вывести этот пророссийский регион (где русскости больше, чем в ряде областей даже центральной России) из изоляции. А то и тоже включить его в свой состав. Однако бессмысленно сейчас рефлексировать о том, нужно ли было тогда ограничиваться лишь Крымом. Сейчас, с высоты прожитых 7 лет (когда стало понятно, какие ставки сыграли, а какие нет) легко считать себя Бисмарком.

Поэтому надо говорить не о весне-2014, а о январе-2021. И сейчас официально присоединять Донбасс к себе Россия не должна. Ни в коем случае.

Мы не мазохисты

Причин тому множество. Во-первых, потому, что это присоединение противоречит Минским соглашениям – документу, который Россия подписала и которому обязалась следовать. И Москва не случайно так держится именно за этот формат, выступая категорическим противником любых сущностных изменений в соглашениях. Ведь они не столько про статус Донбасса, сколько (если читать между строк) про переформатирование Украины из русофобско-унитарного в нейтрально-федеративное государство. Да, по факту Украина не выполняет практически ни один пункт документа – но пока на помойку его никто официально не выбрасывал. А, значит, шансы на его исполнение остаются.

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Во-вторых, выбрасывание Минских соглашений на помойку именно Россией будет означать, что Кремль станет официальным могильщиком Минских соглашений – а значит, его будут официально винить в уничтожении дипломатического формата. В лучшем случае это приведет к падению международного престижа Москвы (Российская Федерация выступает в роли защитника международного права и не может так, как США, спокойно подтираться любыми подписанными ею документами). В реалистичном – к санкциям. Причем не персональным или каким-то умеренным, а взрослым, секторальным и общезападным.

Умные люди в той же Европе могут эффективно противостоять призывам обложить Россию санкциями из-за сомнительных поводов – вмешательства в выборы в США, дела Навального или Скрипалей – однако никто не сможет игнорировать прямой факт агрессии и аннексии. Наконец, в худшем случае рухнет весь проект евразийской интеграции. Построенный, напомним, на безусловном уважении России к суверенитету постсоветских стран. И у белорусского, и у казахского руководства подспудно есть опасения того, что Россия хочет присоединить их страны (или части их стран). Аннексия Донбасса станет бензином, который разожжет угли этих опасений.

Наконец, в-третьих, официальное присоединение Донбасса поставит Киев перед выбором: либо принять это присоединение, либо вводить войска. И вряд ли украинские власти будут готовы это принять, ведь тогда их снесут местные националисты. Поэтому начнется война, которая приведет к тысячам новых смертей и новым разрушениям. Да, Украина ее проиграет – но что потом делать России с этой проигравшей и еще больше обозленной Украиной? Готова ли Москва интегрировать ее тоже – или смотреть, как то, что осталось от Украины, становится членом НАТО?

Присоединение без слов

Все эти издержки – лишь малая часть того, что получит Россия в случае немедленного официального присоединения Донбасса. Поэтому я и говорю, что этот шаг не нужен ни РФ, ни самому Донбассу. Однако это не означает, что Донбасс нужно бросать. Ирония в том, что присоединение ДНР и ЛНР к России уже идет. Непризнанные республики становятся частью Российской Федерации в экономическом плане, а также военном, культурном, валютном, образовательном, социальном, паспортном, управленческом (хотя, конечно, тут нужен более строгий контроль из Москвы) – в общем, во всех смыслах, кроме официального присоединения территории. То есть без того, что можно было назвать аннексией.

Не является это и похоронами или даже нарушением Минских соглашений – действия России в отношение республик не противоречат ни одному из пунктов. Фактически, это своего рода параллельный трек. Украина не выполняет Минские соглашения – значит ДНР и ЛНР не возвращаются в правовое пространство Украины, и Москва исключительно из гуманитарных соображений помогает республикам. Начнет Украина выполнять Минск – тогда эти регионы вернутся под ее юрисдикцию на федеративных (а точнее конфедеративных) началах, сохраняя при этом полную привязку к России. Если же Киев сам откажется от Минских соглашений (а такие разговоры на Украине уже идут), тогда у России будут все легальные основания для того, чтобы пересмотреть статус республик.

Основания появятся и в том случае, если украинская сторона продолжит обстреливать ДНР и ЛНР. С каждым месяцем растет число дончан, которые получают российские паспорта. А на любой урон гражданам Российской Федерации Кремль обязан отвечать – и варианты ответов уже будут различными (в том числе и разрыв Минских соглашений с нашей стороны). Более того, этот ответ будет как минимум понятен и легитимен в глазах как отдельных западных партнеров, так и наших евразийских соседей.

Именно поэтому не нужно сейчас совершать лишних и, по сути, вредных для себя движений. Не нужно подставляться ради погони за какой-то справедливостью. Не нужно заявлять об официальном присоединении Донбасса. Нужно его просто присоединять, лишая Украину пространства для маневра и вынуждая ее совершать ошибочные шаги – чем мы сейчас успешно занимаемся.