Россия не должна официально присоединять Донбасс

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30 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Все больше и больше россиян выступает за то, чтобы заканчивать эту тягомотину с Минскими соглашениями и просто вернуть Донецкую и Луганскую Народные республики в родную гавань – естественно, российскую. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Подробности...

Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
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Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 9 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Геворг Мирзаян

    Россия не должна официально присоединять Донбасс

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 января 2021, 12:00

    Все больше и больше россиян выступает за то, чтобы заканчивать эту тягомотину с Минскими соглашениями и просто вернуть Донецкую и Луганскую Народные республики в родную гавань – естественно, российскую. Однако делать этого нельзя ни в коем случае – ведь, как бы это странно не звучало, данный шаг помешает процессу возвращения. Процессу, который уже давно идет.

    Бисмарки

    На днях главред RT Маргарита Симоньян выступила за то, чтобы Россия просто взяла и присоединила к себе ДНР и ЛНР. «Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. И мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь право говорить по-русски так, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила она на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

    И это не просто ее точка зрения – такой же точки зрения придерживается огромное количество россиян и подавляющее большинство жителей обеих самопровозглашенных республик. Все они хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Эти люди ей не нужны, поэтому Минские соглашения Киев не выполняет и выполнять не хочет.

    Вот только должна ли российская власть следовать этому желанию и официально присоединять Донбасс? В 2014 году, возможно, и должна была – причем, как минимум, с Одессой, дабы пробить коридор в Приднестровье и вывести этот пророссийский регион (где русскости больше, чем в ряде областей даже центральной России) из изоляции. А то и тоже включить его в свой состав. Однако бессмысленно сейчас рефлексировать о том, нужно ли было тогда ограничиваться лишь Крымом. Сейчас, с высоты прожитых 7 лет (когда стало понятно, какие ставки сыграли, а какие нет) легко считать себя Бисмарком.

    Поэтому надо говорить не о весне-2014, а о январе-2021. И сейчас официально присоединять Донбасс к себе Россия не должна. Ни в коем случае.

    Мы не мазохисты

    Причин тому множество. Во-первых, потому, что это присоединение противоречит Минским соглашениям – документу, который Россия подписала и которому обязалась следовать. И Москва не случайно так держится именно за этот формат, выступая категорическим противником любых сущностных изменений в соглашениях. Ведь они не столько про статус Донбасса, сколько (если читать между строк) про переформатирование Украины из русофобско-унитарного в нейтрально-федеративное государство. Да, по факту Украина не выполняет практически ни один пункт документа – но пока на помойку его никто официально не выбрасывал. А, значит, шансы на его исполнение остаются.

    Во-вторых, выбрасывание Минских соглашений на помойку именно Россией будет означать, что Кремль станет официальным могильщиком Минских соглашений – а значит, его будут официально винить в уничтожении дипломатического формата. В лучшем случае это приведет к падению международного престижа Москвы (Российская Федерация выступает в роли защитника международного права и не может так, как США, спокойно подтираться любыми подписанными ею документами). В реалистичном – к санкциям. Причем не персональным или каким-то умеренным, а взрослым, секторальным и общезападным.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Умные люди в той же Европе могут эффективно противостоять призывам обложить Россию санкциями из-за сомнительных поводов – вмешательства в выборы в США, дела Навального или Скрипалей – однако никто не сможет игнорировать прямой факт агрессии и аннексии. Наконец, в худшем случае рухнет весь проект евразийской интеграции. Построенный, напомним, на безусловном уважении России к суверенитету постсоветских стран. И у белорусского, и у казахского руководства подспудно есть опасения того, что Россия хочет присоединить их страны (или части их стран). Аннексия Донбасса станет бензином, который разожжет угли этих опасений.

    Наконец, в-третьих, официальное присоединение Донбасса поставит Киев перед выбором: либо принять это присоединение, либо вводить войска. И вряд ли украинские власти будут готовы это принять, ведь тогда их снесут местные националисты. Поэтому начнется война, которая приведет к тысячам новых смертей и новым разрушениям. Да, Украина ее проиграет – но что потом делать России с этой проигравшей и еще больше обозленной Украиной? Готова ли Москва интегрировать ее тоже – или смотреть, как то, что осталось от Украины, становится членом НАТО?

    Присоединение без слов

    Все эти издержки – лишь малая часть того, что получит Россия в случае немедленного официального присоединения Донбасса. Поэтому я и говорю, что этот шаг не нужен ни РФ, ни самому Донбассу. Однако это не означает, что Донбасс нужно бросать. Ирония в том, что присоединение ДНР и ЛНР к России уже идет. Непризнанные республики становятся частью Российской Федерации в экономическом плане, а также военном, культурном, валютном, образовательном, социальном, паспортном, управленческом (хотя, конечно, тут нужен более строгий контроль из Москвы) – в общем, во всех смыслах, кроме официального присоединения территории. То есть без того, что можно было назвать аннексией.

    Не является это и похоронами или даже нарушением Минских соглашений – действия России в отношение республик не противоречат ни одному из пунктов. Фактически, это своего рода параллельный трек. Украина не выполняет Минские соглашения – значит ДНР и ЛНР не возвращаются в правовое пространство Украины, и Москва исключительно из гуманитарных соображений помогает республикам. Начнет Украина выполнять Минск – тогда эти регионы вернутся под ее юрисдикцию на федеративных (а точнее конфедеративных) началах, сохраняя при этом полную привязку к России. Если же Киев сам откажется от Минских соглашений (а такие разговоры на Украине уже идут), тогда у России будут все легальные основания для того, чтобы пересмотреть статус республик.

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    Основания появятся и в том случае, если украинская сторона продолжит обстреливать ДНР и ЛНР. С каждым месяцем растет число дончан, которые получают российские паспорта. А на любой урон гражданам Российской Федерации Кремль обязан отвечать – и варианты ответов уже будут различными (в том числе и разрыв Минских соглашений с нашей стороны). Более того, этот ответ будет как минимум понятен и легитимен в глазах как отдельных западных партнеров, так и наших евразийских соседей.

    Именно поэтому не нужно сейчас совершать лишних и, по сути, вредных для себя движений. Не нужно подставляться ради погони за какой-то справедливостью. Не нужно заявлять об официальном присоединении Донбасса. Нужно его просто присоединять, лишая Украину пространства для маневра и вынуждая ее совершать ошибочные шаги – чем мы сейчас успешно занимаемся.

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