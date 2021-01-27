Россия несет миру не проблемы, а решения

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из Партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Давиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...

Россия несет миру не проблемы, а решения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Впервые за последние 12 лет президент России выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Не случайно, что от его послания форуму ждали многого – тем более, в условиях откровенно непростых отношений России и Запада. Подробности...

Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты начали новую кампанию по вмешательству во внутренние дела России. И на этот раз они возьмутся за нас куда основательнее, чем при Обаме или Буше-младшем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
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    Тимофей Бордачёв

    Россия несет миру не проблемы, а решения

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		27 января 2021, 21:51

    Впервые за последние 12 лет президент России выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Не случайно, что от его послания форуму ждали многого – тем более в условиях откровенно непростых отношений России и Запада. Однако по своему содержанию обращение главы российского государства было не попыткой свести с кем-либо счеты, а сдержанным и фундаментальным обзором основных проблем, с которыми сталкивается мировая экономика и политика. Тем более, что на взаимосвязь этих двух составляющих международной жизни Владимир Путин также несколько раз обратил внимание.

    Исторически положение России в мировых делах было уникальным потому, что она одновременно достаточно велика и могущественна для того, чтобы требовать уважения к своим интересам и ценностям на глобальном уровне, но при этом, в силу своего географического положения и богатых ресурсов, в наименьшей степени зависит от положения дел в мире. Среди всех крупных держав современности только Россия может рассчитывать на успешное закрытое существование, если бы она этого захотела. Но она не хочет вести себя таким образом и не может себе этого позволить в силу своей третьей особенности – повышенной чувствительности к вопросам справедливости не только в отношении себя, но и по поводу положения остальных.

    Сейчас в мире колоссальное количество поводов для возникновения несправедливости по отношению к целым государствам и континентам. Тем более, что открытое информационное пространство и взаимосвязанность экономик просто не позволяют абстрагироваться от других. Поэтому Россия просто вынуждена выступать с точки зрения своей способности участвовать в решениях общих проблем. Это стало, по всей вероятности, главным мотивом содержания речи главы российского государства.

    Все обратили внимание, что уже не в первый раз представление позиции Москвы на самом высоком уровне не содержит в себе претензий и требований в отношении стран Запада, которые распоряжались в мировых делах и разных форумах на протяжении нескольких десятилетий. Это в каком-то смысле может настораживать – Россия не видит смысла спорить с кем-то в США или Европе, или убеждать их в своей правоте. Это, действительно, бессмысленно во времена, когда эти участники международной политики видят правильной только свою позицию и даже не считают возможным обсуждать какие-либо альтернативы. Соблазн отказаться от разговора с ними как никогда ранее велик.

    Но, с другой стороны, сдержанное содержание речи президента говорит о высокой степени уверенности в себе и спокойствия на фоне событий, значение которых становится гипертрофированным в подаче средств массовой информации и особенно социальных сетей. В результате потери Западом монопольных позиций в последние годы и увеличения собственных возможностей России, она фактически уже получила тот мир, к которому стремилась, пройдя через внешнеполитическое унижение 1990-х годов. Собственное положение в международной политике Москву, судя по всему, совершенно устраивает.

    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

    Сейчас время говорить о более масштабных проблемах и нашем участии в их решении. Свои сложности, а они есть, мы способны преодолеть самостоятельно. То, как Россия прошла через две первые волны пандемии коронавируса, является этому весьма убедительным подтверждением. По числу заражений Россия находится в середине первой десятки. Однако при этом ее система здравоохранения, как признают специалисты, ни разу не приблизилась даже к признакам коллапса, ставшего, к сожалению, реальностью для многих стран мира.

    Поэтому Россия на международных форумах самого высокого уровня больше не решает свои эгоистические задачи. Конечно, как признал в своем выступлении президент, каждое государство должно заботиться о своих гражданах в первую очередь. Однако стратегически Россия выглядит достаточно уверенно в себе и приглашает остальных к дискуссии по наиболее важным вопросам глобальной политики и экономики.

    Среди таких вопросов на первом месте стоят накопленные социально-экономические проблемы практически во всех странах за редкими исключениями. Эти проблемы стоят, в значительной степени, за международной напряженностью и внутренними потрясениями, даже в самых развитых странах. Результатом часто становится стремление решить свои проблемы за счет других – подогревая идеологическую дискуссию, враждебную к конкурентам или к тем, кто просто удобен для того, чтобы «выпустить пар». Президент немного сказал о международной политике как таковой. Но то, что было сказано, подтвердило взаимосвязь системных сбоев рыночной экономики и международных конфликтов.

    Но одновременно глобальный характер системных сложностей и необходимость сейчас выйти на траекторию устойчивого восстановления после потрясений 2020 года дает всем шанс. В этом смысле пандемия коронавируса и связанные с ней экономические трудности – это шанс на перезагрузку не только правил, по которым развивается мировая экономика, но и философии рынка.

    Этой новой философией, как видно из сегодняшнего и ряда других выступлений Путина, не может стать самоизоляция. Выбор между продолжением глобализации на более справедливых началах, с одной стороны, и массовым откатом к закрытым от внешнего мира системам, с другой, достаточно очевиден. При всей привлекательности автаркии, она достаточно скоро приведет к разрыву любых связей между государствами и регионами. Это лишит их важного стимула развивать международные институты и каким-то образом согласовывать свои решения и политику. Пока достаточно очевидно, что автаркия не является выбором России. А это означает, что возможным ключом к будущему, как подчеркнул президент, являются большая ответственность ведущих держав и взаимодействие между ними.

    Естественная конкуренция полюсов развития никуда, конечно, не денется. Она является производной от национальных интересов и ограниченности ресурсов в глобальном масштабе. Но государства, даже оставаясь ударяющимися друг о друга бильярдными шарами, не могут, если дорожат своей безопасностью, полностью игнорировать проблемы остальных.

    Даже сейчас, при всем росте «вакцинного национализма», мы видим примеры взаимной поддержки без оглядки на эгоистические коммерческие интересы или политические противоречия. Одним из наиболее ярких примеров является именно российская политика, поэтому здесь Москва точно может говорить с позиции морального лидерства.

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    Возможно, что именно решение проблемы глобальной несправедливости должно стать делом универсальных международных институтов. Путин обратил особое внимание на то, что сейчас такие институты переживают непростые времена. Но одновременно, как подчеркнул глава российского государства, они сохраняют свой потенциал и выбрасывать их на свалку истории не стоит. То, что ряд стран утратил возможность получать от международного управления одностороннюю выгоду, не может быть для других причиной от него отказываться. В конечном итоге все глобальные институты созданы в стремлении сделать мир стабильнее и безопаснее. А то, что на определенном этапе страны Запада получали здесь большую выгоду, было только результатом их кратковременного силового преимущества.

    И последнее. Сразу после завершения обращения президента к форуму, его ведущий задал вопрос о том, как Путин видит будущее отношений России и Европы. Ответ главы российского государства также оказался очень спокойным. Возможно, что даже более милосердным по отношению к европейцам, чем этого Европа заслуживает и хотел бы услышать автор этого текста. Путин подчеркнул, что Россия и Европа – это «по сути одна цивилизация». Вопрос модератора отразил очевидную обеспокоенность европейских политических и экономических элит тем положением, куда они завели отношения с Россией. Ответ российского президента – готовность, понимая многочисленные ошибки европейцев, конструктивно двигаться дальше. Явно те проблемы, с которыми сейчас сталкивается весь мир, намного серьезнее, чем необходимость поквитаться за обиды. 


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