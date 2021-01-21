Украинский язык делают языком насилия

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21 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Как ОМОН мог предотвратить развал СССР

Митинги в Риге были подчеркнуто антикоммунистическими Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад, 20 января 1991 года, в Риге (Латвийская ССР) произошли кровавые события, ставшие одним из символов краха СССР. Кто применил боевое оружие, из-за чего в центре республики погибли люди – и почему верному Москве рижскому ОМОНу не удалось зачистить город от вооруженных латышских сепаратистов?  Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...

Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
Обсуждение: 183 комментария

Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден-младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Игорь Караулов

    Украинский язык делают языком насилия

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		21 января 2021, 09:12

    Введя в действие новые правила использования языков, украинское руководство продемонстрировало свои уникальные политические приоритеты. В то время как во всём мире сражаются с пандемией коронавируса и приступают к вакцинированию, Украина до сих пор не закупила никакую вакцину – ни западный Pfeizer, от которого люди мрут как мухи, ни, разумеется, российский «Спутник V». Зато теперь все работники сферы торговли и услуг обязаны приветствовать клиентов на украинском языке. Национальная идентичность оказалась важнее жизни людей – а, впрочем, чему удивляться?

    Если бы у украинских политиков имелось хотя бы какое-то чувство исторической ответственности, то они воспринимали бы языковой вопрос как болевую точку, к которой боязно прикоснуться. Потому что именно с языкового вопроса начался распад Украины. Когда семь лет назад, сразу же после переворота, украинские депутаты первым делом отменили закон о языках, дававший гарантии русскоязычному населению, отделение Крыма и гражданская война на Донбассе были предопределены.

    Но украинские политики не хотят помнить даже недавнюю историю и отказываются видеть причинно-следственные связи. Поэтому давление на русский язык не прекращалось. Его теснили во всех сферах – в школах, СМИ, книжной отрасли, социальных сетях. И вот настал момент, когда ни один поход в магазин, банк или на почту не будет обходиться без нелепого ритуала.

    Да, пока что речь идет именно о ритуале, поскольку, как подчёркивают адвокаты новых языковых правил, после формального обращения на державной мове продавец и клиент смогут прекратить придуриваться и перейти на любой удобный им язык – русский, английский, да хоть тагалогский. Тем не менее, неловкость возникнет и осадочек останется. Но так ли любят украинский язык те, кто готов сделать его причиной этой повседневной неловкости для миллионов людей? Можно ли уважать язык, который навязывается «в нагрузку», как это делали в СССР с неходовыми товарами?

    Если для внедрения государственного языка недостаточно социальных и экономических стимулов и непременно требуются насилие, то и сам язык будет восприниматься как язык насилия, в то время как русский приобретет репутацию языка свободы, языка протеста – в том числе и для стопроцентных украинских патриотов.

    Фото: ZUMA/ТАСС

    А всё могло бы быть совсем не так. Проект Украины как двуязычной страны, в которой комфортно чувствует себя как украинец, так и русский, мог быть иметь хорошее и прочное будущее. Страна, в которой по сравнению с основной частью России, климат мягче, жизнь дешевле и привольнее, еда вкуснее, могла бы стать центром притяжения не только для туристов, но и для мигрантов из России, причем не озлобленных чудаков вроде Бабченко и Муждабаева, а квалифицированных специалистов, творческих людей. И в самом деле, до 2014 года культурных границ между двумя странами не было, и таможня воспринималась, как досадное недоразумение, ведь по обе стороны границы был по существу один и тот же народ. Кому это мешало? Политикам, которые в массе своей не пользуются украинским в быту? Эти деятели – сначала русскоязычный Порошенко с компанией, теперь русскоязычный Зеленский с компанией – сами систематически придуриваются ради власти, а теперь хотят, чтобы ради их власти придуривались все 35% жителей Украины, для которых русский язык является родным.

    Конечно, они рассчитывают, что в исторически короткий срок им удастся сварить русскую лягушку незаметно для неё самой, постепенно повышая градус языковых репрессий, и вопрос русского языка, а вместе с ним и вопрос тяготения части населения к России, будет окончательно закрыт. Такие расчеты ошибочны.

    Русский язык слишком многое пережил на этой земле, чтобы теперь просто так взять и сдаться. Он пережил ожесточенную советскую украинизацию в двадцатые-тридцатые годы прошлого века, когда множество людей было принудительно выписано из русских и записано в украинцы. Он пережил тридцать лет украинской независимости, а ведь в течение всего этого времени мова, вопреки принятым в мире нормам, была единственным государственным языком. И тот факт, что русский язык, несмотря на всю эту историю, до сих пор остаётся костью в горле для местных националистов, сам по себе свидетельствует о прочности его положения.

    А всё потому, что Россия-то никуда не делась. Она по-прежнему рядом, и она мощна и огромна. Ну вообразите себе, что Канада решит порвать с США и заставить всех своих англоязычных граждан говорить по-французски. Что из этого может получиться? Очевидно же, что ничего. Просто потому что язык главного торгового партнера желательно знать, а если уж его уже знает большинство населения, глупо было бы от такого преимущества отказываться. А надо сказать, что, несмотря на все санкции, блокады, всю лихорадочную деятельность украинских чиновников по обрубанию связей между Украиной и «страной-агрессором», Россия все последние годы оставалась крупнейшим торговым партнером Украины и лишь в прошлом году уступила первенство Китаю.

    У России есть серьёзные проблемы – а у кого в мире их сейчас нет? – но эффект масштаба всегда будет работать на неё, как и эффект, так сказать, цивилизационного первородства. Москва – одна из мировых столиц, а Киев – нет. Петербург создаёт уникальное культурное поле, а Львов – нет. Сочи – жемчужина у моря, а Одесса – увы, увы… Дальний Восток и Арктика – регионы, в которых в ближайшие годы будет происходить много масштабных и интересных вещей, а у Украины нет таких пространств. Можно сколько угодно ругаться на «москалей», но российский рынок – естественная точка приложения труда и таланта украинцев.

    О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Но такую программу реализует не Украина, а другая постсоветская страна на «У» - Узбекистан. В этой стране, при всей её политической многовекторности, понимают, насколько это важный ресурс.  Да и в России массовое изучение английского языка и даже расширение его использования в вузах, в науке не считается угрозой ни национальной идентичности, ни государственному суверенитету, хотя у нас сейчас очень натянутые отношения с США и Англией, а своего англоязычного населения и вовсе нет.

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    Так или иначе, трудно надеяться на благоразумие украинского «политикума». Уж если русских жмут при Зеленском, значит, будут жать и при любом другом президенте, после любого другого майдана. Поэтому сейчас, когда оживились надежды на донбасское урегулирование, важно, чтобы Россия не заключала никаких окончательных соглашений без специального пункта о защите русского языка и русской культуры на всей территории Украины. В конце концов, это в интересах самих украинцев.


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