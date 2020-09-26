Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Взгляд
26 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне - это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...

Первый Евросоюз создала Россия

Владимир Можегов, публицист
26 сентября 1815 года по инициативе императора Александра I три ведущие континентальные державы Европы – Россия, Австрия и Пруссия объявили об образовании Священного союза. Через некоторое время к Союзу присоединились практически все монархи Европы. Подробности...

Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Дмитрий Ольшанский

    Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		26 сентября 2020, 19:10

    Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно Белоруссии?

    Очень просто.

    Потому что Россия - это единственное место, где эти девять миллионов - свои.

    Ни один серьезный европейский народ - ни французы, ни немцы, ни англичане, - не пустит их дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне - это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией.

    И даже почетная политкорректная роль "священных других" им не светит.

    Для этого нужна туземная экзотика, а где она?

    Так что придется быть подай-принеси.

    Кому полы вымыть?

    Кому клубнику собрать?

    Кому ребенка родить на заказ?

    Всякий труд ценен, но - только здесь человек из Минска или Гомеля может стать хоть министром, хоть генералом, хоть писателем, и никто никогда не заметит отличий от аналогичного министра, генерала или писателя из Калуги или Череповца.

    Потому что их нету, отличий.

    И доступ на рынок чего угодно, состоящий из ста пятидесяти миллионов таких же, как ты, доступ именно в качестве равного, сразу и навсегда, а не какого-то третьего сорта, чьи внуки, может быть, смогут однажды... - это большая ценность.

    Хоть и незаметная, из-за нашей русской скромности и недостаточной самооценки.

    Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно России?

    Очень просто.

    Потому что после Лукашенко уже в любом случае не получится оставить все так, как оно было эти четверть века: когда за Смоленском у нас по ту сторону открытой границы есть "еще одни мы", аккуратные и хозяйственные, которым мы подкидываем денег, а они все по-русски говорят и нас своими ближайшими родственниками считают.

    Западный мир, если заберет Минск, сделает это, мягко говоря, не для того, чтобы обзавестись тамошними комбайнами. Ему нужно только одно: достроить вокруг нас забор, а у забора посадить пса, да такого, чтобы бешеная пена с клыков.

    Поэтому если мы не соединимся, то никакого нейтралитета не будет: границу закроют, русский язык официально отменят и медленно изживут, а людям с самого детства будут рассказывать, что Россия - это такой филиал ада на Земле, против которого, кстати, и партизанили в сороковые.

    И еще одно

    Бывают такие женщины, на которых ты либо женишься, либо они тебя ненавидят, выбирай.

    И почти все наши соседи - бывшие провинции империи, бывшие республики союза, - это тот самый случай: либо они - это мы, просто мы, либо они - наши враги.

    Потому что изначальная дистанция между нами слишком незначительна, так что если мы не притягиваемся, то местному начальству надо найти аргументы, чтобы объяснить, почему надо отталкиваться.

    Ну не могут же они сказать правду: что им хочется еще больше баронской власти и еще больше украденных денег, чем им удавалось проглатывать под Москвой.

    А значит, сочиняется модное фэнтези про угнетение - чтобы клиенты ненавидели таких же, как они сами, чтобы гордились возможностью стать неинтересным мелким обломком, а не частью великого целого.

    И выгода западного мира с выгодой провинциального феодала - женятся идеально.

    Если не женимся мы.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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