Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

В российские аптеки поступил отечественный препарат против коронавируса «Арепливир». Случилось это в момент, когда статистика заболеваемости, наложившись на сезонный фактор, снова стала расти. Препарат, одобренный Минздравом еще в июне, в розничную продажу поступил только сейчас – до этого он применялся исключительно в условиях стационарного лечения. Вместе с тем, едва ли стоит ждать ажиотажного спроса. Рекомендованная цена лекарства – 12 320 рублей. Сумма, сопоставимая со средней пенсией в России.

Высокая цена, по словам производителя, компании «Промомед», обусловлена – дословно – тем, «что препарат спасает жизни». Мол, лекарство является инновационным, государство не принимало участия в его разработке, стоившей уйму денег. Меж тем, об эффективности «Арепливира» можно будет судить только тогда, когда для этого появятся достаточные основания, а именно – статистически значимые результаты его применения. Получить таковые в условиях свободной продажи препарата и лечения на дому непросто, а то, насколько широко будет применяться «Арепливир» в стационарах, сказать тоже пока сложно.

С одной стороны, хорошо, что такой препарат вообще появился. Благодаря этому, вероятно, скорее рано, чем поздно, сойдет на нет практика экспериментального лечения больных COVID-19 препаратами от малярии, ВИЧ и прочих нетривиальных болезней. С другой стороны, даже если не подвергать сомнению противовирусные свойства «Арепливира», то его специфический характер применительно к коронавирусу должен получить соответствующие отзывы со стороны лечащих врачей.

Оправдывая высокую стоимость препарата, его производитель апеллирует к тому факту, что применение «Арепливира» в амбулаторных условиях значительно снижает попадание больного в стационер, где его лечение может обойтись намного дороже. Резонный аргумент. Только в случае с больным, для которого 12 320 рублей представляют собой крупную пробоину в бюджете, действует ровно обратная логика. «Зачем покупать дорогущий препарат, если в случае ухудшения состояния меня все равно госпитализируют и будут лечить бесплатно?» – размышляет гражданин. Для обладателей устойчивой аллергии к больничным стенам, это, конечно, не аргумент, но для всех остальных – очень даже.

Но, с другой стороны, если «Арепливир» действительно упреждает попадание человека в стационар и тем самым снижает нагрузку на систему здравоохранения, и если эта система действительно нуждается в снижении нагрузки, то государство, по идее, должно субсидировать разработку этого или другого подобного препарата. Если же это досадное упущение и частная компания-разработчик вложила большие деньги в исследования и производство на свой страх и риск, то тогда речь, возможно, должна идти о субсидировании розничных продаж лекарства. Ведь оно помогает государству сберечь койки и деньги для тех, кому амбулаторное лечение все же не помогает. Это как минимум выгодно. Но и здесь есть вопросы.

Дело в том, что и «Арепливир», и другой его разрешенный для продажи аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые «дженерики» – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского фавипиравира. Должно ли государство субсидировать производство дженериков? Сомнительно. Должно ли оно субсидировать розничные продажи такого лекарства – возможно. Но для этого нужно выполнить два условия.

Во-первых, действительно должны быть доказаны полезные свойства препарата. На сегодняшний день «Арепливир» рекомендован для лечения коронавируса только в Росси, Индии и Китае. Достаточно ли этого? Тем более, что в самой Японии результаты исследований пока не позволяют делать однозначные выводы об эффективности «Фавипиравира» и других препаратов на его основе.

Во-вторых, если речь идет о субсидиях, то себестоимость производства препарата должна быть тщательно изучена, включая затраты на исследования и весь цикл разработки и тестирования.

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На ваш взгляд Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой? Бесплатно

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Ок – скажут другие, а что, если оставить все как есть? Пусть лекарство продается в аптеках по рецепту. У кого есть деньги и желание, то и купит – рынок возьмет свое. Но и тут возникает масса вопросов. Должен ли врач, выписывающий рецепт, предварительно заглядывать пациенту в кошелек? Коронавирус лечат в частных клиниках, где могут рекомендовать препараты в любых ценовых диапазонах. Так, по состоянию на июнь, минимальный депозит в «Медси» для лечения пациента с коронавирусом составлял 400 тыс. рублей. Но большинство больных все же обращаются в клиники государственные. А раз так, то цена вопроса имеет значение.

Кроме того, два рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса препарата не имеют аналогов на рынке и стоят примерно одинаково. Эта дуополия в принципе – предмет интереса государства и антимонопольных органов, которые, как минимум, должны поинтересоваться составляющими себестоимости лекарств. Их розничная цена действительно нетривиальна, а сам факт выхода в продажу на фоне роста заболеваемости уже должен вызывать если не подозрения, то вполне обоснованный интерес.