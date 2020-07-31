России пора становиться хранилищем памяти мира

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...

У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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    Евгений Фатеев

    России пора становиться хранилищем памяти мира

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		31 июля 2020, 12:04

    По всему западному миру валят памятники. Пока нет вопиющих новостей про музеи, но есть основания полагать, что музейные новости у нас еще впереди. Они только недавно открылись после карантина. Да и то не все. В музеях хранится старое искусство, живет старая вещность, которая буквально вопиет о своей неполиткорректности.

    Сегодня музеи – это одна сплошная зона поражения всяческими «измами». В старой европейской живописи живут насилие и расизм, сексизм и… там Иисус Христос сплошь белый. И стоит ожидать попыток поменять музейные экспозиции, развенчать и низвергнуть великих представителей «белого» искусства. А может случиться и нечто похуже.

    Учитывая сегодняшнюю всеобщую взвинченность, найдут ли правовые системы западных стран в себе силы жестко наказать какого-нибудь вандала, возжелавшего надругаться над произведениями «неправильного» искусства? Насколько сегодняшние музеи застрахованы от невежественных, но расово, гендерно соответствующих геростратишек, эдаких невежественных сверхчеловечков, которые заявятся в музей с чем-нибудь колюще-режущим, распыляющим или растворяющим? Как это сделала в 1914 году, например, откровенная идиотка, суфражистка Мэри Ричардсон, искромсавшая ножом шедевр Веласкеса «Венера с зеркалом». Кстати, ее биографическая траектория весьма показательна. Вскоре она вступила в Британский союз фашистов и стала лидером его женского подразделения.

    И хватит ли западным музеям пороху отстоять право находиться в экспозиции для неполиткорректных, по сегодняшним меркам, картин? Сможет ли Метрополитен-музей защитить «Спящую Терезу» Балтю, которую обвиняют в «романтизации сексуализации ребенка»? Три года назад удалось. Получится ли это сейчас?

    И не была ли акция, случившаяся в Художественной галерее Манчестера в 2018 году, открытием ящика Пандоры? Напомню, руководство галереи на время убрало из постоянной экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы», шедевра прерафаэлитской живописи, за «откровенный сексизм» и несоответствие представлению сегодняшних феминисток о прекрасном.

    Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press

    Все больше набирает обороты отыскивание в истории старой европейской живописи художниц, работы которых можно более или менее обоснованно повесить в больших музеях. Следует признать, что в истории старого европейского искусства женских имен очень немного. Так получилось. Скажу более крамольную вещь – до XVIII века хороших художниц в Европе вообще не было. Но во имя равенства и других ценностей феминистского фундаментализма, боюсь, продолжится натягивание совы на глобус, вытаскивание за уши старых средненьких художниц в ущерб более талантливым художникам-мужчинам, которые могут пасть жертвами перемен в музейных экспозициях.

    А еще разворачивается борьба с европоцентризмом. Так, в январе 2020 года Йельский университет отменил пользовавшийся много лет большим успехом базовый курс «Введение в историю искусства: от Ренессанса до настоящего времени» именно по причине его европоцентризма.

    В меню всемирной аналитики появилось теперь такое блюдо, как расизм. Поскольку ребята на этой ниве работают системно и страстно, не удивлюсь тому, что через какое-то недолгое время Веронезе и Пуссена в Лувре еще придется поискать, а может там им уже и не найдется места.

    Сегодня, на мой взгляд, происходит подтачивание некой надгендерной, надрасовой, надклассовой, всеобщей шкалы оценок. В этом корень современного варварства, подкрепленного спекуляциями пустых и подлых апостолов постмодернизма, злые и темные идеи которых выбрались из академических книжек и мутировали в кричалки звереющих на глазах участников уличных демонстраций. Сегодняшние варвары хотят вносить смешные и идиотские поправки к всеобщему: красоте, эффективности, истинности, чести и прочему.

    И вот что я предлагаю. Если на Западе начнут перетруску и чистку институтов социальной памяти (музеев, библиотек и архивов), нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем, в их глазах, свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. На самом же деле, пора нам становиться великим Русским ковчегом, хранилищем памяти мира. Нам необходимо хранить способность человека к цивилизационной сложности. Как Бран Старк из «Игры престолов», мы должны стать всемирным трехглазым вороном.

    Это какая-то патология – люди сегодня стремительно становятся маловместительными, неспособными к цивилизационной сложности. А в нас вся сложность мира способна поместиться. На территории современной России в разное время существовали более сотни различных государств. Своими историческими кульбитами мы сформировали в себе навыки такого существования. В нас, даже сегодняшних, вмещаются и Красный проект, и Романовская империя, и место наказания Прометея, и кантианский Кенигсберг, и Византия, и древнегреческие колонии, и Золотая Орда, и много всего другого – в нас все это может поместиться.

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    И многое мы уже умеем или учимся уметь хранить. Дуньхуанские рукописи и библиотеку Вольтера, едва ли не лучшее в мире собрание еврейских инкунабул и самую большую в мире коллекцию рукописей Карла Маркса…

    Если опять вспомнить о реалиях популярного сериала «Игра престолов», в конечном итоге король ночи приходит, чтобы убить трехглазого ворона, хранителя всемирной памяти. И к нам придет. В сериале удалось отбиться. И мы отобьемся.


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