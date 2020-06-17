Французская искра в американском костре

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Саакашвили втянул Грузию в новый антироссийский скандал

Журналист Гия Габуния вновь играет в свою грязную политическую игруФото: кадр из видео
Вот уже пару дней вся Грузия переживает грандиозный информационный вброс: заявляется, что задержан человек, приехавший в Тбилиси с целью убийства журналиста Гии Габунии. Того самого, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Откуда возникла эта сомнительная история и при чем здесь бывший президент Грузии Саакашвили? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...

Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

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              Французская искра в американском костре

              Алексей Зензинов
              сценарист, драматург
              		 17 июня 2020, 09:20

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              «Когда Франция скучает». Заголовок в умеренно-либеральной Le Monde. 15 марта 1968 года. Через неделю начнутся студенческие волнения в университетском городке Нантере, захваты административных зданий, уличные бои с полицией, всеобщая забастовка…

              Уставшая от скуки Франция будет устраивать «ночи баррикад» и метать в правоохранителей брусчатку с парижских бульваров, жечь машины и выходить на демонстрации, где в одном строю зашагают прежде осторожные профсоюзные боссы, интеллектуалы и леваки всех мастей, анархисты, троцкисты, маоисты.

              Правительство начнёт выбирать между риторикой устрашения и фактическими уступками тем, кого один из министров назвал enragés (бешеные, взбесившиеся), и в итоге выберет наихудшее: «ни мира, ни войны», следуя формуле кумира взбесившейся французской молодёжи рычащего Льва Троцкого. Несокрушимый президент, опора государственности, генерал Шарль де Голль выиграет тактический поединок, распустив старый парламент и получив новый, где большинство будут составлять его сторонники, но проиграет стратегически и уйдёт в отставку – писать мемуары.

              В любимой советскими зрителями комедии «Жандарм женится» с Луи де Фюнесом, неотразимым балбесом и ротозеем, на стене жандармского участка висит портрет де Голля. Казалось бы, ничего смешного, обязательный элемент казённого интерьера, но осенью 68-го, когда состоялась премьера фильма, это выглядело, как сказали бы сейчас, отстойно. Чем не повод поржать над жандармерией, цепными псами режима?

              Какое отношение всё это имеет к полыхающей бунтами и сочащейся погромами Америке? Самое прямое. Выгодополучатели нынешних беспорядков – духовные наследники романтиков-поджигателей, «беспокойной молодёжи». Именно так назывался доклад, подготовленный спецслужбами для президента США Линдона Джонсона. Проанализировав состав участников, цели и методы борьбы, ЦРУ было вынуждено признать: нет доказательств, что радикальные студенческие движения в Западной Европе и по всему миру финансируются и управляются коммунистическими режимами.

              Фото: AP/ТАСС

              Как видим, в попытках сегодняшней американской элиты найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке.

              Кстати, о лозунгах. Они должны быть ёмкими, как бензобак, и звучными, как затрещина. «Запрещается запрещать!» (Il est interdit d’interdire!) - писали на стенах студенты Сорбонны. «Я не могу дышать!» (I can't breath!) - скандируют протестующие в Вашингтоне, Миннеаполисе, Чикаго, повторяя последние слова чернокожего Джорджа Флойда.

              Юристы говорят: останься Флойд жив, он получил бы тюремный срок – уже в шестой раз. Впрочем, иконой протеста мог бы стать кто угодно; то, что у жертвы неоднократно возникали проблемы с законом, отлично ложится на ноты старой песни о расистском уклоне американской правоохранительной системы.

              В деголлевской Франции поводом для студенческих волнений стал запрет для юношей-студентов оставаться на ночь в комнатах соучениц. Революция сексуальная чуть было не переродилась в социальную – для французов это вполне органично. Вспомним, что взятие Бастилии спровоцировал тюремный сиделец и глашатай перверсий маркиз де Сад. Используя как рупор трубу, по которой из камеры сливали нечистоты, он поднял крик, что заключённых убивают. Народ кинулся штурмовать крепость – этого удара монархия уже не вынесла.

              Прочности трамповской Америки угрожает объединённый фронт продолжателей дела маркиза-нигилиста и разнообразных радикалов под общим брендом «антифа», псевдострадалиц на доверии и медийных лиц с установкой на безграничную свободу. Наследники 68-го, они стремятся взять реванш за поворот вправо, который, на самом-то деле, скорее, потенциален, чем реален.

              Но для левого меньшинства опаснее всего, что этот процесс возврата к вертикали ценностей высоких и низких, к делению на добро и зло, к разноцветию многонационального вместо поголовной глобализации затронет не только Америку, но и значительную часть остального мира.

              Признаемся: стабильность скучна и под коркой этой предсказуемости рано или поздно начнут пробиваться новые цветы зла. Возможно, вместо тотальной прополки им стоит выделить небольшой закрытый участок, куда вечерами могли бы приходить философы, профессиональные ниспровергатели устоев и кинозвёзды – просто чтобы отдохнуть от удушающей атмосферы уверенности в завтрашнем дне.


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