Погромы церквей как симптом ползучей революции

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого ВладимираФото: Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...

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80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

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Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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              Погромы церквей как симптом ползучей революции

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 21 июля 2020, 12:06

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              С одной стороны, мы видим, как решительно прогрессивный Запад борется с «преступлениями ненависти» – и на уровне весьма свирепого уголовного преследования, и на уровне медийного негодования. С другой – не можем не замечать, что участились акты вандализма против христианских церквей. Если это не «преступления ненависти», тогда что это?

              Даже бледные намеки на непочтение к каким-то группам – расовым или сексуальным – вызывают бурю негодования с самыми тяжелыми последствиями для виновного. Бдительность в этом отношении приобретает характер настоящей охоты на ведьм – какие-то шутки 20-летней давности, на тот момент вполне невинные, сегодня могут быть интерпретированы, как проявление какой-нибудь преступной «фобии» и стоить несчастному карьеры.

              Конечно, у всего происходящего есть свои горячие сторонники – и в англо-, и в русскоязычной Сети, которые объясняют, что в этом следует видеть достигшую совершенства любовь к ближнему и благородную непримиримость к любым проявлениям ненависти и пренебрежения к человеческому достоинству. Западное общество стало намного толерантнее, гуманнее и вообще превосходнее.

              Однако на этом фоне приходят все новые сообщения о том, как вандалы поджигают церковные здания, разбивают статуи Девы Марии и Христа, покрывают стены церквей ругательствами. Зрелище разбитых церковных статуй и выжженных церквей живо напоминает репортажи с Ближнего Востока, где этим занимался ИГИЛ*.

              Почему реакция на это – и юридическая, и медийная – оказывается настолько вялой? Почему чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом?

              Фото: Adrien Vautier/ZUMA/Global Look Press

              В Сент-Луисе активисты Black Lives Мatter пытаются снести статую французского короля Людовика IX и вступают в перепалки и потасовки с католиками, которые пытаются ее отстоять. Как этот французский монарх, правивший в XIII веке, католический святой, может быть виноват в несчастьях афроамериканцев? В Калифорнии сносят памятники францисканскому миссионеру блаженному Хуниперо Серра, который проповедовал христианство местным индейцам в XVIII веке, когда эта территория находилась под властью испанской короны.

              Такие нападения – далеко не только американский феномен. Из Франции пришло сообщение о поджоге средневекового готического собора в Нанте. Пожар удалось потушить, но орган и часть витражей погибли. Три очага возгорания указывают на намеренный поджог.

              Впрочем, волна поджогов и других актов вандализма в отношении церквей начала подниматься еще до беспорядков, связанных с именем Флойда. Как сообщает институт Гейтстоун в своем докладе, в 2019 году в Западной Европе примерно три тысячи христианских объектов – церквей, школ, кладбищ и монументов – подверглись вандализму, разграблению или осквернению. Рекордная цифра за все время наблюдений, и есть основания полагать, что в 2020 году она окажется выше.

              Как отмечается в докладе, «те, кто совершают такие атаки – которые включают поджоги, разграбления, издевательства, испражнение и мочеиспускание в святых местах, осквернения, нанесение сатанинских надписей и вандализм – редко оказываются пойманы. Но даже в этом случае полиция и медиа часто скрывают информацию об их личностях и происхождении. Про задержанных часто говорят, что они страдают душевными расстройствами; поэтому антихристианские нападения обычно не характеризуются как «преступления ненависти».

              Как это стало возможным? Почему государства, которые мы привыкли считать сильными и благополучными, не могут навести порядок и пресечь безобразия?

              Разве акты вандализма в отношении церквей не являются «преступлениями ненависти»? Формально – да. Но кроме формальностей, прописанных в законах, есть еще общественная и медийная атмосфера, которая определяет, кого подвергнут преследованию по всей строгости, а кого предпочтут не найти – или найдя, объявить просто сумасшедшим. Бывают преступления и преступники, с которыми полиция предпочитает не связываться, понимая, что ее обвинят в дискриминации, расизме, преследовании меньшинств и чем угодно еще.

              Сложившаяся атмосфера отражает то, что можно было бы охарактеризовать, как вялотекущую революцию. Погромы в церквях – и намного более интенсивные – сопровождали гражданские смуты в революционной Франции, России, Мексике, Испании и ряде других стран. Это довольно типичный симптом революции – как сухой кашель при COVID-19. Как и в случае с другими революциями, погромы церквей связаны с силами, говорящими о прогрессе, справедливости и равноправии.

              Другое дело, что революция в США и западном мире в целом носит сравнительно замедленный характер. Насилие заметно менее интенсивно, чем в предыдущих случаях; захват революционерами командных высот был растянут на десятилетия – и захвачены были не почта и телеграф, а образование, культура, сфера развлечений и информации.

              Идеология, которая обладает огромным влиянием на Западе, подчинив его культурные, образовательные и в немалой степени государственные институты, не предполагает, что христиане могут быть жертвами ненависти или несправедливости.

              Примерно так же, как для В.И. Ленина было невозможно говорить о какой-то несправедливости по отношению к помещикам и капиталистам (эти эксплуататорские классы подлежали уничтожению), так и для современной политкорректной культуры невозможно говорить о несправедливости по отношению к христианам. Белый мужчина-христианин есть воплощение и источник всякого зла – он поработил все остальные расы, он искоренил самобытные верования народов, живших в гармонии с природой, он доводит бедных геев и трансгендеров до самоубийства своим гетеронормативизмом, он притесняет женщин со своей патриархальной семьей и запретом на аборты – поэтому действия против него, его религии и культуры, даже формально незаконные, идеологически оправданы.

              Мне постоянно приходится читать, что жалобы христиан на притеснения в США нелепы – как они могут быть притесняемы в стране, где они составляют большинство? Что же, случай не уникальный: во Франции большинство составляли католики, в России – православные, что не помешало революционерам захватить власть и подвергнуть их террору.

              Конечно, торжество «прогрессивных сил» на Западе еще нельзя назвать полным, существует и сопротивление. Но мы должны признать реальность глобальной революционной идеологии, которая прилагает все усилия для проникновения и в нашу страну.

              Это проникновение – как и на Западе – носит постепенный и довольно замедленный характер. Оно предполагает изменение культуры, ценностей, представлений о должном и недолжном. Эта идеология выступает под знаменем защиты меньшинств – но меньшинства тут являются только предлогом. Цель состоит в том, чтобы обесценить и разрушить идентичность, ценности и культуру народа, чтобы его (подобно тому, как это пытались в свое время сделать большевики) можно было подчинить грядущей глобальной утопии.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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