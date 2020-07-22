Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

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Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским Вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...

Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...

Погромы церквей как симптом ползучей революции

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Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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              Александр Васильев
              журналист
              		 22 июля 2020, 12:08

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              Ключевой украинский тезис в этой войне состоял в том, что они имеют дело с террористами (это так и называлось – АТО, антитеррористическая операция). А с террористами – знают даже дети – переговоров не ведут.

              Этот тезис (как они сейчас взяли моду говорить – нарратив) они как шуруп вкручивали в голову не только своему населению, но даже и друг другу. В результате этой манипуляции сами себе придумали «красную линию», за которую якобы общество (т. е. они сами) не позволит перейти.

              При этом фундаментальная лживость этого тезиса состоит в том, что с самых первых дней Русской весны, когда она представляла собой ещё просто мирные шествия и митинги (а в Киеве уже состоялся вооружённый революционный переворот), с представителями этого движения новые киевские власти даже не пытались наладить диалог.

              Ни в Крыму, ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Донбассе, ни где бы то ни было ещё никто даже не помышлял разговаривать.

              Именно это стало причиной радикализации движения. Даже в Крыму, где с какого-то момента прямо действовала Россия, первоначальные планы явно отличались. Помните про перенос даты референдума? И причина одна – недоговороспособность Киева. Люди, которые пришли к власти через насилие, не собирались ни с кем ни о чём договариваться.

              Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press

              Следующим этапом стал захват СБУ в Луганске. Это было уже вооружённое восстание, но там никто не брал заложников, не угрожал гражданским (наоборот – гражданские окружили повстанцев живым щитом). И снова никто не собирался разговаривать, хотя там были обыкновенные луганские мужики, и никакого намёка на прямое или даже прокси присутствие Кремля.

              Всё, что дальше было, вы знаете. Никто не разговаривал не только со Стрелковым в Славянске, которого можно было хотя бы в пропагандистских целях назвать иноземным оккупантом, но и с Безлером в Горловке или тем более с Мозговым.

              При этом террористические методы войны применяла именно Украина. Как против Донбасса, так и против Крыма. Использование неизбирательных вооружений (авиация, баллистические ракеты, артиллерия), блокада, разрушение инфраструктуры – всё это было направлено именно на нонкомбатантов, иными словами – мирных граждан.

              Причём, в отличие от просто психопатов, украинский террор был именно политическим. Запугивали не Донбасс с Крымом, это бесполезно, а всех остальных русских, которые ещё остались в границах Украины. Смотрите, что будет с вами, если не признаете национальную украинскую власть и свой статус граждан второго сорта (на их языке ненависти это называлось «звать войну» – т. е. вы призываете соблюдать ваши права, а к вам за это приходят с войной).

              И вот теперь Украина столкнулась с настоящим террористом. И немедленно побежала с ним переговариваться.

              Это значит, что в Донбассе настоящих террористов нет. Что и так всем известно – никаких терактов ни там, ни в других регионах Украины никто не совершал.

              Там просто русские, которые на Украине в социальной иерархии поставлены ниже упоротых психопатов. И у этих русских есть повстанческое движение – ровно такое же, какое бывает при национально-освободительной борьбе и в истории, и в современности.

              И все правительства всегда с такими повстанцами рано или поздно переговоры ведут.

              На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать такую еретическую мысль, что там тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе...

              И вот Зеленский и Луцк весь этот нарратив обнулил.


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