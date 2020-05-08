Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правиламФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
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Как соцсети раскрывают российские военные тайны

Мобильный телефон в руках солдата – теперь практически преступлениеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Меры по борьбе с утечками информации из Вооруженных сил вышли на новый уровень. На этот раз изменен даже Дисциплинарный устав ВС РФ, и под запрет вновь попало использование смартфонов и прочих современных устройств. С чем связано новое ужесточение и как это поможет противодействию работе иностранных разведок? Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...

Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

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          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
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          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • С пониманием

          • Безразлично

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          • Уменьшилось

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              Анна Долгарева

              Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 8 мая 2020, 09:22

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              Однажды мне довелось видеть парад «Бессмертного полка» в Донецке. Это было незабываемое зрелище. Текла волна людей, которые несли портреты родственников, погибших в Великую Отечественную войну.

              Они прошли, и за ними двинулись другие. Я запомнила женщину с девочкой на руках, она держала плакат с мужчиной в военной форме и датами жизни и смерти. Погиб он незадолго до того майского дня. Шли люди, несшие портреты тех, кто продолжал гибнуть за родину сейчас, как гибли их прадеды семьдесят пять лет назад. Фотография. Даты жизни и смерти. И смерть – рядом.

              День Победы, который пройдет в этом году без парада и массовых скоплений людей, отмечают и на фронте. Прямо там, где люди месяцами не вылезают из окопов. Для них это праздник-надежда. День Победы помнят, отмечают в государственном масштабе.

              Про войну в Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Эта война не победная, она затяжная, она длится слишком долго, дольше Великой Отечественной, и часто можно услышать: «Как вы надоели со своим Донбассом».

              А в это время хмурые парни в драном грязном камуфляже пригибаются в блиндажах под минометным огнем врага, ведут бои, часто нарываясь не на медали, а на гнев командиров, ведь «Минску нет альтернативы». Их задача – не пустить противника дальше, они разменивают свои жизни на выполнение этой боевой задачи.

              Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

              Сил и людей идти дальше у них нет. Государства за ними нет. Люди, прошедшие первую и вторую чеченские войны, бывало, уезжали после нескольких боев. Они признавались: страшно воевать, когда за тобой не стоит государство. Страшнее всего.

              И все же эти парни, от совсем молодых и до тех, чьи лица изрезаны морщинами, не прекращают надеяться и верить. И День Победы для них – это день не только памяти, но и надежды. День памяти о том, как наша армия, смятая и оглушенная железной мощью врага поначалу, собралась и дошла до Берлина. День надежды на то, что и сейчас, при заведомо превосходящих силах противника, что-нибудь да получится. И война, к которой уже привыкли, кончится – кончится победой.

              Сейчас, хотя прицелы камер центральных телеканалов отведены от Донбасса, продолжается война. Стреляют по домам мирных людей. Перебрасываются разрушительными снарядами военные, теряя друзей и товарищей. Такая жизнь вот. Такая реальность.

              Когда мы отмечаем День Победы, мы радуемся и гордимся, многие пишут на своих машинах гордое «На Берлин» и «Можем повторить». Только вот пока повторить не получается. А ведь «это праздник со слезами на глазах». С сединою на висках. И проводится «Бессмертный полк» – а все равно забывают люди, какой страшной была эта война и как много людей погибло.

              Так вот, донбасская война – это тоже очень страшно и очень много смертей. Мы празднуем великий момент нашей истории, забывая зачастую, какой ценой он дался, и отводим глаза от другого исторического процесса, который разворачивается прямо на наших глазах.

              А ведь эти люди вышли воевать, в том числе и за то, чтобы памятники советским солдатам стояли на своих местах. Чтобы не был переименован проспект маршала Жукова, чтобы его памятник тоже стоял на своем месте. Чтобы, в конце концов, не глумились над Днем Победы – не меняли его символику, не переносили на другую дату, не заставляли чествовать наравне с реальными ветеранами чудовищ из УПА*.

              Многие мне говорили:

              – Я пошел воевать, потому что для меня много значит память о наших ветеранах...

              И они умирают за эту память, когда офисные клерки пишут «можем повторить». Не можете.

              Вот идет война. За те же ценности, по сути, что и семьдесят пять лет назад. И она идет уже шесть лет, и людские жизни продолжают вытекать из русского народа. И ты, хвастливый офисный клерк, не сделал ничего, чтобы это прекратить. Но «на Берлин» и «можем повторить». Это не просто дурновкусие, это ложь.

              Давайте хотя бы не отводить глаза от того, что рядом с нами идет война. И когда мы будем вспоминать павших на Великой Отечественной войне – не забывать о том, что русские, советские люди снова гибнут рядом с нами.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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