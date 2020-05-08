Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Однажды мне довелось видеть парад «Бессмертного полка» в Донецке. Это было незабываемое зрелище. Текла волна людей, которые несли портреты родственников, погибших в Великую Отечественную войну.

Они прошли, и за ними двинулись другие. Я запомнила женщину с девочкой на руках, она держала плакат с мужчиной в военной форме и датами жизни и смерти. Погиб он незадолго до того майского дня. Шли люди, несшие портреты тех, кто продолжал гибнуть за родину сейчас, как гибли их прадеды семьдесят пять лет назад. Фотография. Даты жизни и смерти. И смерть – рядом.

День Победы, который пройдет в этом году без парада и массовых скоплений людей, отмечают и на фронте. Прямо там, где люди месяцами не вылезают из окопов. Для них это праздник-надежда. День Победы помнят, отмечают в государственном масштабе.

Про войну в Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Эта война не победная, она затяжная, она длится слишком долго, дольше Великой Отечественной, и часто можно услышать: «Как вы надоели со своим Донбассом».

А в это время хмурые парни в драном грязном камуфляже пригибаются в блиндажах под минометным огнем врага, ведут бои, часто нарываясь не на медали, а на гнев командиров, ведь «Минску нет альтернативы». Их задача – не пустить противника дальше, они разменивают свои жизни на выполнение этой боевой задачи.

Сил и людей идти дальше у них нет. Государства за ними нет. Люди, прошедшие первую и вторую чеченские войны, бывало, уезжали после нескольких боев. Они признавались: страшно воевать, когда за тобой не стоит государство. Страшнее всего.

И все же эти парни, от совсем молодых и до тех, чьи лица изрезаны морщинами, не прекращают надеяться и верить. И День Победы для них – это день не только памяти, но и надежды. День памяти о том, как наша армия, смятая и оглушенная железной мощью врага поначалу, собралась и дошла до Берлина. День надежды на то, что и сейчас, при заведомо превосходящих силах противника, что-нибудь да получится. И война, к которой уже привыкли, кончится – кончится победой.

Сейчас, хотя прицелы камер центральных телеканалов отведены от Донбасса, продолжается война. Стреляют по домам мирных людей. Перебрасываются разрушительными снарядами военные, теряя друзей и товарищей. Такая жизнь вот. Такая реальность.

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Когда мы отмечаем День Победы, мы радуемся и гордимся, многие пишут на своих машинах гордое «На Берлин» и «Можем повторить». Только вот пока повторить не получается. А ведь «это праздник со слезами на глазах». С сединою на висках. И проводится «Бессмертный полк» – а все равно забывают люди, какой страшной была эта война и как много людей погибло.

Так вот, донбасская война – это тоже очень страшно и очень много смертей. Мы празднуем великий момент нашей истории, забывая зачастую, какой ценой он дался, и отводим глаза от другого исторического процесса, который разворачивается прямо на наших глазах.

А ведь эти люди вышли воевать, в том числе и за то, чтобы памятники советским солдатам стояли на своих местах. Чтобы не был переименован проспект маршала Жукова, чтобы его памятник тоже стоял на своем месте. Чтобы, в конце концов, не глумились над Днем Победы – не меняли его символику, не переносили на другую дату, не заставляли чествовать наравне с реальными ветеранами чудовищ из УПА*.

Многие мне говорили:

– Я пошел воевать, потому что для меня много значит память о наших ветеранах...

И они умирают за эту память, когда офисные клерки пишут «можем повторить». Не можете.

Вот идет война. За те же ценности, по сути, что и семьдесят пять лет назад. И она идет уже шесть лет, и людские жизни продолжают вытекать из русского народа. И ты, хвастливый офисный клерк, не сделал ничего, чтобы это прекратить. Но «на Берлин» и «можем повторить». Это не просто дурновкусие, это ложь.

Давайте хотя бы не отводить глаза от того, что рядом с нами идет война. И когда мы будем вспоминать павших на Великой Отечественной войне – не забывать о том, что русские, советские люди снова гибнут рядом с нами.