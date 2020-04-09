Проблемы западной цивилизации приведут к большой крови

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Проблемы западной цивилизации приведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях Западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляют меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
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          • Да, для защиты от вируса

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          • Нет, не считаю необходимым

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              Дмитрий Грунюшкин

              Проблемы западной цивилизации приведут к большой крови

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 9 апреля 2020, 17:20

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              Западная цивилизация начала испытывать системные проблемы не сегодня. «Западная цивилизация» – в смысле романо-германского и англо-саксонского ее сегмента, ценности которых так или иначе приняла вся остальная Европа, Австралия и обе Америки, которые строились на базе главной ценности – примата личности и ее интересов над всем остальным.

              Это не мешало, когда надо, поднимать на щит интересы государства, расы, религии или других базовых ценностей, но и тогда это делалось с прицелом блага для отдельно взятого человека. То есть, нести Крест в Иерусалим дело, конечно, важное, но и озолотиться при этом за счет покоренных басурман важное не меньше.

              Но в последние десятилетия это наступательное движение было крепко подкошено массовым внедрением псевдолиберальных мотивов. Испытание мигрантским цунами, пресловутый мультикультурализм, навязшая в зубах толерантность – все это крепко расшатывало исходный фундамент цивилизации. В основном этот вирус поразил Старую Европу. В меньшей степени США, где индивидуализм пустил слишком крепкие корни, чтобы так просто сдаться. Но и там демократы, феминисты и прочая толерастия уже расходилась не на шутку.

              Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях Западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляют меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу.

              Искусственно придуманные ценности путем возгонки и дистилляции превратились из топлива прогресса в дрова костров инквизиции, на которых вовсю начали жечь приверженцев старых ценностей. Примат ценности индивида над ценностью общества – главная придуманная ценность. Остальные – производные. Пока эта идея является идеей индивида – это работает. Когда она становится системообразующей – она уничтожает систему. Что мы видим сейчас жирно и выпукло. «МиТушки» взялись за охоты на ведьм с таким энтузиазмом, что Томас Торквемада работал бы у них курьером.

              Фото: Morukc Umnaber/Global Look Press

              Трудно не заметить во всем этом классические признаки саморазрушения. Западная цивилизация начала пожирать сама себя изнутри.

              Беда в том, что придуманные для красоты ценности вдруг большинством голосов решили сделать идолом, которому начали приносить жертвы. Вопрос – принесут в жертву саму цивилизацию или остановятся и отыграют назад?

              Дальше есть всего два варианта. Оба плохие.

              Первый – инстинкт самосохранения западной цивилизации утрачен окончательно, вырождение приобрело необратимые последствия и далее следует цивилизационный суицид сродни римскому. Это большая кровь и варварские цивилизации на пепле прежних империй.

              Второй вариант – условный Запад приходит в себя, вспоминает, что Вольтер и Кант не построили его, а лишь сформулировали чаяния, а построили цивилизацию конкистадоры Кортеса, переселенцы Дикого Запада, работорговцы и английские джентльмены из Ост-Индской компании в пробковых шлемах и с винтовками «ЛиЭнфилд».

              И у всех у них в бэкграунде не борьба за право личности на самовыражение, а сожженные деревни, вырезанные под корень племена и утопленные в крови восстания сипаев, боксеров, буров и прочей «человечьей мелюзги», место которой под сапогом белого человека. А ушел Запад от этого очень недалеко – десятки лет в тектонических подвижках истории не значат вообще ничего. И стряхнуть этот груз на самом деле очень просто и быстро. И это снова большая кровь.

              Причем, во многом кровь своих – их убивать придется жестче, чем варваров, иначе утянут на дно. Кстати, на роли варваров, за счет которых реанимированный «Рим» попытается вспенить свою застоявшуюся кровь, однозначно назначат нас и китайцев, как единственные цивилизации, представляющие угрозу «Риму».

              Предвижу возражения, мол, предрекать гибель Западу, пользуясь его благами, недальновидно. Но тут такое дело – давайте, глядя на тучи, затянувшие небо, будем радостно кричать «дождя не будет, будет солнце две недели, пока сено не уберем». Вы этим что, дождь остановите? Я предпочитаю, глядя на тучи, говорить – скоро дождь пойдет, а у нас ни хрена не убрано. Я не прав? Так что, глядя на собирающуюся на западе тучу, надо готовить зонтики, даже если они сделаны на том самом Западе. Хотя, скорее всего, это будут зонтики западной фирмы, но сделанные в Китае.

              Наша задача в этом шапито – занять место в первом ряду и не дать костру перекинуться на наши дома. Ну и – пусть цинично, зато честно – натаскать из этого костра максимально возможное количество каштанов. Отсидеться не удастся. Но важно не оказаться разменной монетой, как в обе Мировые войны XX века. В Первую Россию просто поимели, а во Вторую вынудили принять на себя главный удар и основные жертвы.

              Если вы думаете, что Западный мир ушел по пути гуманности от дикости завоевательских цивилизационных походов слишком далеко, чтобы вернуться, то вынужден напомнить названия весьма недалекого по историческим меркам прошлого – Хиросима, Дрезден, Сонгми. Думаете, что это достаточно далеко от времен нынешних? Ну тогда что вы скажете про Триполи, Бенгази, Мосул, Ракку, Белград? Политика «стереть папуасов с лица земли во имя белого человека» применялась цивилизованным Западом в последний раз всего-то два с половиной года назад во время боев за Ракку. По меркам истории – секунда.

              Коронавирусная напасть только подталкивает этот процесс, обнажая болевые узлы и демонстрируя порочность нового псевдолиберального порядка. Если ситуация выйдет из-под контроля и вынудит Запад пересмотреть нео-базовые ценности и ради выживания цивилизации вернуться к ценностям старым, то свой улыбчивый гуманизм и всетерпимость джентльмены отряхнут со своих сюртуков очень быстро.

              К этому надо быть готовым.


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