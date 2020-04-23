Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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              Геворг Мирзаян

              Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 23 апреля 2020, 17:45

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              Северная Корея снова оказалась в центре внимания. Нет, Пхеньян не запустил очередную ракету и не провел ядерные испытания – ситуация может быть гораздо серьезнее. 15 апреля Ким Чен Ын (пожалуй, впервые за свою каденцию) пропустил празднования дня рождения дедушки – основателя КНДР Ким Ир Сена.

              Понятно, что никаких пресс-релизов из Пхеньяна на эту тему не было – но южнокорейские СМИ со ссылками на свои источники сообщают, что лидер Северной Кореи не смог присутствовать, потому что попал в больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

              Данные эти никто на официальном уровне не подтверждает – даже в Сеуле. Голубой дом (резиденция главы Южной Кореи) отвечает фразами из серии «мы ничего не знаем, отстаньте от нас все» – и понятно почему. Президент Мун Чжэ Ин потратил много сил и нервов на выстраивание рабочих отношений с Ким Чен Ыном, и любые спекуляции из уст высокопоставленных южнокорейских чиновников могут стать серьезным ударом по этим отношениям.

              Отмалчивается не только Голубой дом, но и Белый. Обычно Дональд Трамп за словом в карман не лезет, не стесняется хамить и оскорблять своих политических оппонентов – однако тут он хамит лишь CNN, говоря о том, что не доверяет сообщениям журналистов о болезни Кима. И добавляет, что желает северокорейскому коллеге, с которым у него сложились отличные отношения, «удачи».

              Вежливость Трампа объясняется очень просто: президенту США очень нужно, чтобы лидер КНДР был жив, здоров и адекватен. Да, Ким Чен Ын диктатор. Да, он угрожает Соединенным Штатам (а также их региональным союзникам – Японии и Южной Корее) ядерным оружием.

              Фото: Korean Central News Agency/<br>Zuma/Global Look Press

              Однако Соединенные Штаты действительно должны молиться за благополучие северокорейского руководителя, ведь его проблемы со здоровьем могут привести к серьезным проблемам и для здоровья Соединенных Штатов. И не только Соединенных Штатов. Сейчас, на фоне слухов о болезни и возможной гибели Кима, эксперты постарались заглянуть за горизонт и оценить последствия этой гибели.

              И если это эксперты, а не какие-то отмороженные правозащитники, то их вердикт практически одинаков – эта смерть не принесет ни КНДР, ни США, ни другим странам никакого позитива.

              Наоборот, она приведет к серьезной внутренней пертурбации в Северной Корее, резкому увеличению ее агрессивности, а также поставит крест на перспективах мирного решения северокорейской ядерной проблемы – решения, которым сейчас совместно занимаются Дональд Трамп, Мун Чже Ин и Ким Чен Ын.

              Свято место

              Если кто-то является фанатом голливудского фильма «Интервью» (об убийстве Ким Чен Ына американскими журналистами) и считает, что после ухода диктатора Северная Корея превратится в стабильную демократию, то его ждет разочарование. КНДР – абсолютистская наследственная монархия, построенная на мощнейшем, в каком-то смысле священном культе личности вождя.

              В такой системе уход вождя из жизни – всегда серьезный стресс для всего государства и властной вертикали. Наследование ее никогда не проходило без проблем – и это при том, что в обоих предыдущих вариантах (после смерти основателя КНДР Ким Ир Сена в 1993 году и его сына Ким Чен Ира в 2011-м) имелись действующие взрослые наследники, официально одобренные усопшими руководителями.

              У Ким Чен Ына таких наследников нет – его старшему ребенку примерно 10 лет. Старшего брата убили по его приказу, средний брат давно вне политики. Потенциальным наследником называют сестру, однако женщина вряд ли сможет получить абсолютную власть в северокорейском обществе. При этом никакого коллективного «кризисного управления» на уровне кланов (как было в Туркменистане после смерти Туркменбаши I – Сапармурата Ниязова) или спецслужб (по примеру узбекских, быстро взявших страну в свои руки после ухода Ислама Каримова) в КНДР нет и не предвидится.

              Вся система управления выстроена под Ким Чен Ына, любая альтернативная горизонтальная самоорганизация чревата казнями для ее участников. Поэтому весьма вероятно, что после внезапного ухода Ким Чен Ына Северную Корею ожидает серьезный внутренний хаос – хаос, который всегда чреват ростом агрессивности государства.

              Без самоутверждений и прыжков

              И тут нужно не забывать, что речь идет не о травоядной Швеции или даже скачущей Украине – речь о стране с мощнейшей армией, милитаризированным населением и крайне низким порогом восприятия любой внешней угрозы. Для ответа на эту «угрозу» не нужно даже каких-то провокационных действий со стороны Сеула или Токио – достаточно желания претендента на роль главы КНДР укрепить свои позиции за счет демонстрации смелости в отношении «проклятых капиталистов».

              И эта демонстрация может быть посерьезнее, чем инцидент с корветом «Чхонан», торпедированным в 2010 году северокорейской подлодкой якобы по личному указанию Ким Чен Ына, который тогда был наследником и как раз хотел самоутвердиться за счет этого «смелого» поступка. Да, за 10 лет официальная позиция Ким Чен Ына прошла серьезную эволюцию – от угроз Западу и Южной Корее до прямого сотрудничества, саммита и диалогов, даже вопреки сохранению серьезных разногласий. «Будь на его месте другой президент, мы бы сейчас были в состоянии войны с Северной Кореей. Сейчас же у нас нет войны. Мы и близко к ней не стоим», – заявил Трамп. Однако неожиданный уход Ким Чен Ына может привести к этой войне.

              Польза Ким Чен Ына не только в том, что он хранит мир, но и в том, что он помогает США, Южной Корее и всему миру решать северокорейскую ядерную проблему – причем решает ее единственно возможным путем. Не добровольной или добровольно-принудительной денуклеаризацией (оба варианта – из разряда фантастических), и не принуждением КНДР силой (чреватым большой войной и сотнями тысяч жертв), а через экономические реформы в КНДР. Реформы, которые постепенно (очень постепенно) сделают Северную Корею менее агрессивной страной, заточенной не столько на выживание в агрессивной внешней среде, сколько на развитие своей экономики и социальной сферы.

              Такое государство будет куда более ответственным владельцем атомных бомб, чем загнанный в угол раненый зверь, готовый броситься на соперника в предсмертном ядерном прыжке. Для этих реформ нужно сочетание ряда факторов – не политическая воля и способность трезво, без идеологических шор анализировать перспективы (что есть у Ким Чен Ына), но и стабильная внутри- и внешнеполитическая ситуация.

              Именно поэтому Белый, Голубой и другие Великие Дома Земли оставили Северную Корею в покое и всячески поддерживают экономические инициативы Ким Чен Ына. Смерть же Ким Чен Ына поставит крест на этих инициативах, а также вынудит Штаты и их союзников выбирать другой, более опасный и затратный вариант решения.

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