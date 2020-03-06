Около 2024 года в России что-то изменится.

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Российско-турецкие отношения выдержали проверку Идлибом

В четверг Путин и Эрдоган провели вместе в общей сложности более шести часов Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Идлибе и совместном патрулировании критически важной для сирийских властей трассы М4. Таков главный итог встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Кремле. Но еще важнее то, что российско-турецкие отношения выдержали проверку очередной кризисной ситуацией в Сирии. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

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              Дмитрий Ольшанский

              Около 2024 года в России что-то изменится

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 6 марта 2020, 10:20

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              Около 2024 года в России что-то изменится.

              Может быть, это случится немного раньше или чуть позже, но, в любом случае, это будут не просто выборы президента, и совсем не только массовое перемещение чиновников по кабинетам, но – смена поколений, перемена времен.

              И вроде бы нас ждет «свобода» – очередное, уже четвертое ее издание за сто лет, – и что же в этом плохого?

              Ведь в этой коробке так много полезного: отмена идиотских запретов, конкуренция на выборах, освобождение тех, кого неправильно посадили, и даже смирение (хоть бы и временное, и частичное) начальников перед народом.

              Казалось бы, есть чему радоваться, есть чего ждать.

              Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

              «Но есть один момент».

              В конце восьмидесятых годов московская жизнь была самая интересная жизнь на свете.

              Все время что-нибудь разрешали, и что-нибудь происходило такое, что еще вчера было невозможно, исключено.

              И люди ходили на митинги, и люди открывали кооперативы, и люди покупали романы про Анжелику и джинсы-варенку, и люди голосовали, и все у них было хорошо, даже когда волнительно.

              Но где-то на периферии страны, где-то далеко-далеко, зажигался один красный огонек за другим.

              Сначала Средняя Азия и Карабах, потом Азербайджан, Грузия, Абхазия-Осетия, ну а потом Приднестровье, Чечня, Севастополь, Туркмения, Рига. И где не резали и не убивали, там просто выбрасывали людей из домов и заставляли уехать, а где и не выбрасывали, там просто приходили и устанавливали новые законы, обязывали знать новые языки и слушаться новую власть, а если кто против, так из Москвы никто не поможет, потому что Москва занята, Москва читает роман про Анжелику и меряет вареные джинсы, ну вы чего, свобода же наступила, случился кооператив и видеосалон, а вы тут со своим Баку, Грозным и Крымом.

              Это я все к тому, что в составе России или где-то поблизости от нее – уже не той, а современной, – есть пять непризнанных республик, два региона, точнее, один полуостров плюс острова, чья принадлежность нашему хозяйству оспаривается извне, да еще несколько мест, где в любой момент, стоит только отвлечься, может начаться пожар. И это мы даже не говорим о сепаратизме или беспорядках в тех провинциях, где все до сих пор тихо и хорошо.

              А если у кого-то есть сомнения в том, что добрая заграница – прежде всего атлантическая, но отчасти и европейская – начнет, случись что, помогать любому нехорошему оживлению в наших пределах хоть официальным признанием своих обкомов, хоть чеканной монетой, – так ведь и не может быть таких сомнений, мы уже видели это раз сто.

              Так что свобода – это несомненное счастье, но только если это аккуратная и в высшей степени расчетливая, холодная, выверенная свобода.

              А плохая свобода – это война.

              Грязная, проигрышная война – или позор, а потом снова война, пока позор не придет навсегда.

              И я думаю, что у русского человека могут быть любые мнения по поводу выборов, митингов, начальников, запретов, да хоть бы и – зажмурьтесь и заткните уши, мои консервативные читатели, – гей-парадов, – но ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать.

              И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача, этот кооператив и видеосалон – на фоне стрельбы, резни, сладкой суеты наших вечных противников, страха и растерянности обывателя, панического отвода войск и потери территорий.

              А вместо этого в нашей жизни должно господствовать правило, взятое из одного старого романа, правило, которому меня некогда научили, и мудрость которого я научился видеть существенно позже, чем узнал эти нехитрые слова.

              Все должно измениться, чтобы все осталось по-прежнему.

              И пусть наш условный 2024 год будет устроен именно так.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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