Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Взгляд
18 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
Разделы

Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
Перейти а раздел…

Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
Перейти а раздел…

Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Сталин помешал Франции стать советской

К концу двадцатых годов 300 тысяч французов официально считались коммунистамиФото: Pascal Parrot/Reuters
Ровно 100 лет назад Владимир Ленин поставил перед Коминтерном задачу − сделать Францию советской республикой и союзником СССР. С тех пор французы не раз останавливались в одном шаге от этого, причем тогда, когда в США и Британии были абсолютно уверены, что власть во Франции неизбежно перейдет к коммунистам. Кто помешал поднятию над Парижем красного флага? А главное − почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...

Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Когда появится вакцина от коронавируса

    Как защититься от коронавируса

    Обсуждение: 4 комментария

    Россия накажет Белоруссию

      Перейти а раздел…

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде заявили о шантаже России со стороны Черногории
              Описан худший сценарий развития пандемии коронавирусаСтало известно о последнем желании ЛимоноваПутин: Доля среднего класса в России превысила 70%В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США
              Мужчина в суде Первоуральска убил потерпевшую и ранил приставаВ Коми обстреляли вертолет Ми-8Силуанов назвал сжимающиеся из-за нефти и коронавируса сектора экономикиРоскосмос рассекретил документы о первом выходе человека в космос
              Названы повышающие сопротивление организма коронавирусу продуктыВ Крыму рассказали, как воспринимают воссоединение с РоссиейМосква предлагала Минску создать единую налоговую, таможню и судСША назвали условие расследования дела членов Латышского легиона СС

              Главная тема


              Сталин помешал Франции стать советской

              сотни зараженных


              Немецкие СМИ назвали рассадник коронавируса в Европе

              война в сирии


              Пушков ответил Помпео на обвинение России в гибели турецких солдат

              «Пошел вон отсюда!»


              Соловьев выгнал из студии украинского эксперта после спора о коронавирусе

              Видео

              особый путь


              Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

              Мир после коронавируса


              Глобализация не переживет пандемии

              борьба за жизнь


              Американцы нашли огнестрельную защиту от вируса

              бывший ссср


              Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

              Главный проигравший


              Никита Коваленко: Россия нанесла контрудар по экономике США

              Все против нас


              Александр Малькевич: Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

              Демократические ценности


              Алексей Алешковский: Демократия – это не идеалы, а практики

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?


              Герман Садулаев

              Нам всем стоит повариться в собственных котелках

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 18 марта 2020, 12:04

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Эпидемии показывают нам, насколько мы, все человечество, контактно проживаем на нашей маленькой планете Земля. В определенным смысле мы не только единый биологический вид, но и одна популяция, постоянно вращающаяся в общем ареале обитания и перемешивающаяся. И, похоже, так было всегда. В Средние века, казалось бы, люди разных стран, частей света, континентов не должны были часто соприкасаться друг с другом: ведь не было ни самолетов, ни поездов, ни быстроходных винтовых кораблей.

              Но стоило на одном конце континента начаться чуме, как очень скоро зараза появлялась и на другом конце, и на другом континенте. И в далекой древности человечество не было разделено. Косвенно свидетельствует о постоянных и частых контактах стремительное распространение технологий: колеса, керамики, металлов и так далее. И болезни тоже всегда распространялись. 

              Полная изоляция или самоизоляция – это скорее идеологема, образ, отвлеченное понятие, а не исторический факт. В истории очень мало народов и цивилизаций, которые были бы долгое время действительно изолированы от прочего человечества. Даже племена, веками проживавшие на затерянных островах, периодически контактировали с обитателями соседних островов, а через них со всем остальным населением Земли.

              Может быть, почти изолированной несколько веков была Америка, населенная индейцами, но она сама достаточно велика, чтобы перемешиваться внутри себя. И кто кого открыл – зависит от точки зрения. Эпоху Великих географических открытий мы рассматриваем с позиций европоцентризма: когда европейцы куда-то доплыли, тогда и «открылась» эта земля. Хотя аборигены могли и до прихода колонизаторов вполне активно сообщаться между собой и даже достигать отдаленных стран. «Изоляция» – это доктрина, оправдывавшая колониализм.

              Советский Союз вовсе не был наглухо отгорожен от всего остального мира «железным занавесом». Хотя бы потому, что значительную часть мира составлял дружественный СССР «социалистический лагерь», с которым шло тесное военное, экономическое, научное, образовательное сотрудничество. Да и с капиталистическими странами контакты были отнюдь не редкостью. Как-то проникали к нам и джинсы, и рок-н-ролл. Новые альбомы рок-групп появлялись и широко распространялись на магнитных кассетах по всему Союзу через месяц-другой после релиза на Западе. И наркотики появлялись. И венерические заболевания путешествовали вместе с носителями туда-сюда через все границы.

              Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

              Даже современная Северная Корея, олицетворение «тоталитаризма», жупел для «демократического мира», не является полностью закрытой. Я лично знаю как минимум трех человек, которые побывали в Северной Корее. Притом что я не искал их специально и никаким образом не связан с дипломатией или с внешней политикой, или с экзотическим туризмом и вообще с Северной Кореей. Просто случайно знаю. И сам мог бы там побывать, если бы вдруг захотел. Так какая же это «закрытость»?

              Просто смешно становится, когда говорят о том, что «Россия в изоляции», «Россия изолирована от мирового сообщества», «Россия самоизолировалась» и так далее. В любом международном аэропорту России самолеты со свистом носятся туда и обратно, во всех направлениях, и все заполнены людьми, и гражданами России, и иностранцами. Сейчас, может быть, в связи с пандемией, пассажиропоток стал поменьше. Но едва ли сократился радикально.

              И чиновники, которые призывают народ к патриотизму и добровольной изоляции, и оппозиция, которая вопит, что изоляция уже состоялась и мы все под колпаком у Мюллера, – и те и другие проводят свои отпуска на зарубежных курортах, если вообще не живут там. Наверное, встречаются на набережных, учтиво раскланиваются и ведут светскую беседу: «Как там ваши скрепы?» – «Ничего, скрипят помаленьку. А у вас как, гей-парады, демвыборы, акционизм?» – «Спасибо, вашими молитвами». 

              Недостатка в международных контактах нет, ни у нас, ни у других народов, включая северных корейцев. Есть даже некоторый переизбыток. Может быть, стоит немножечко прикрыть крышки и повариться в собственных котелках. Борьба с пандемией – не повод, а, скорее, знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам, как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям.

              Широкая волна трудовых мигрантов, а тем более, беженцев, способна в считаные дни и часы распространить любое инфекционное заболевание в таких масштабах, что никакие полумеры уже не спасут и счет жертв пойдет на миллионы. По одной только этой причине во время эпидемий миграция должна быть ограничена, остановлена.

              А в принципиальном смысле мы все, видимо, должны понять: миграция не решает ни одной проблемы. Миграция – массовое переселение, трудовая миграция, потоки беженцев от войны и опасных политических режимов – только переносит проблемы из одной страны в другую. Новой доктриной мирового сообщества должно стать прекращение миграции. Надо, чтобы люди оставались на своих местах.

              Надо помогать людям решать их проблемы там, где они живут: развивать экономику, прекращать войны, строить жилье, оказывать медицинскую помощь, внедрять современные технологии, повышать образовательный уровень.

              Такой доктрины придерживался, в общем и целом, Советский Союз. И Российская Федерация в меру своих сил следует тем же путем.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

              Антон Крылов, журналист
              Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

              Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
              22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

              Давайте отложим ворчание на потом

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Демократия – это не идеалы, а практики

              Алексей Алешковский, сценарист
              Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

              Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
              Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Россия нанесла контрудар по экономике США

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Главным проигравшим в ситуации со срывом сделки ОПЕК+ и обвалом нефтяных цен стала Америка. Впервые за многие годы России удалось предпринять реальные встречные меры, нанеся ощутимый урон американской экономике. Подробности...
              Обсуждение: 95 комментариев

              Кому выгоден «культ личности» Путина

              Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
              Обсуждение: 89 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............