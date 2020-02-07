Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Взгляд
7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
Разделы

Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
Перейти а раздел…

Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...

Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

    Почему белорусы охладели к России

    В США испугались возвращения Аляски в Россию

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Патрушев ответил на угрозы США в адрес России за поддержку Мадуро
              Путин рассказал переговорах с ЛукашенкоУкраинских спортсменов «вынудили» выступать на соревнованиях в РоссииТурция выступила с угрозами в адрес Сирии в СБ ООНВ Антарктиде зафиксирован рекорд максимальной температуры
              Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снегаМакрон призвал к восстановлению доверительных отношений с РоссиейВОЗ признала нехватку средств индивидуальной защиты в мире«Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии
              Часть российской делегации не прилетела на переговоры Путина и ЛукашенкоСтоматолог из Киева отказалась принимать русскоязычных пациентовВ работе МТС произошел сбойРоссийский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций

              Главная тема


              Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

              громкое дело


              Замначальника Генштаба задержан за мошенничество

              ближний восток


              Военные эксперты оценили инцидент с ВВС Израиля и пассажирским самолетом

              «Просто не рассмотрел»


              Волочкова ответила Готье про «некрасивых» мужчин в России

              Видео

              всероссийское голосование


              Наследие Путина закрепят в Конституции

              «нарушение табу»


              Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

              история Либерии


              Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

              недальновидная политика


              Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

              Цифровое рабство


              Александр Малькевич: Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Кто нас лечит?


              Антон Крылов: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Потерянное поколение


              Марина Ахмедова: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?


              Сергей Лукьяненко

              Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 7 февраля 2020, 16:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              – Двадцать лет, – мрачно сказал Матвей. – Не, ну куда это годится – двадцать лет уже правит!

              Михаил промолчал. Понятно было, о ком речь.

              – Всем народом за ним пошли, – продолжал Матвей. – Все ему поверили! Думали, у него план есть! Да какой план – кругами ходим, великое прошлое забыли!

              – И еще двадцать лет будем ходить, – не выдержал и поддакнул Михаил.

              – Ведь были великие стройки, – Матвей посмотрел на свои ладони. – Сколько всего создали! Меня один раз ехидно спросили – что, мол, камень таскаешь? А я в ответ – нет, храм строю!

              Фото: Тинторетто, «Евреи в пустыне»

              – Помню, – вздохнул Михаил. – Уел ты его тогда...

              – Двадцать лет, – продолжал сокрушаться Матвей. – Наобещали нам манны небесной...

              – И как тебе манна? – усмехнулся Михаил.

              – Зубы уже все с нее выпали, – горько сказал Матвей. – И никаких великих строек. Никакого времяпровождения культурного после работы! Никакого отдыха старикам! Молодежь растет – хрен знает, чего себе думает... Воинственность нагнетает! И еще со всеми соседями нас поссорил, ты уж поверь, две тыщи лет пройдет – на нас будут косо смотреть, во всех грехах обвинять! А сам-то! Помнишь, недавно исчезал, вернулся – все лицо свое прятал... Знаешь отчего? Загорелый! Отдыхал, втайне от народа. А нам говорят, что работал!

              – Это ты, похоже, Лехаима наслушался, – ввернул Михаил, – а все знают, что он золотому тельцу поклоняется.

              – Я просто хочу знать, что живу в великой стране, – хмуро сказал Матвей. – Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу!

              Он вздохнул, оправил хитон и встал, отряхнул с сандалий песок пустыни.

              – Ну пошли, послушаем, что там снова будет Моисей задвигать...

              Друзья двинулись к шатрам. Шел тринадцатый век до нашей эры...

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко



              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

              Владимир Можегов, публицист
              7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Западная демократия превращается в пародию

              Алексей Алешковский, сценарист
              Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

              Сергей Мардан, публицист
              Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
              Обсуждение: 70 комментариев

              Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              Марина Ахмедова, Журналист, писатель
              Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
              Обсуждение: 48 комментариев

              Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Антон Крылов, журналист
              На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              «Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов, публицист
              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............