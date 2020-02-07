Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

– Двадцать лет, – мрачно сказал Матвей. – Не, ну куда это годится – двадцать лет уже правит!

Михаил промолчал. Понятно было, о ком речь.

– Всем народом за ним пошли, – продолжал Матвей. – Все ему поверили! Думали, у него план есть! Да какой план – кругами ходим, великое прошлое забыли!

– И еще двадцать лет будем ходить, – не выдержал и поддакнул Михаил.

– Ведь были великие стройки, – Матвей посмотрел на свои ладони. – Сколько всего создали! Меня один раз ехидно спросили – что, мол, камень таскаешь? А я в ответ – нет, храм строю!

– Помню, – вздохнул Михаил. – Уел ты его тогда...

– Двадцать лет, – продолжал сокрушаться Матвей. – Наобещали нам манны небесной...

– И как тебе манна? – усмехнулся Михаил.

– Зубы уже все с нее выпали, – горько сказал Матвей. – И никаких великих строек. Никакого времяпровождения культурного после работы! Никакого отдыха старикам! Молодежь растет – хрен знает, чего себе думает... Воинственность нагнетает! И еще со всеми соседями нас поссорил, ты уж поверь, две тыщи лет пройдет – на нас будут косо смотреть, во всех грехах обвинять! А сам-то! Помнишь, недавно исчезал, вернулся – все лицо свое прятал... Знаешь отчего? Загорелый! Отдыхал, втайне от народа. А нам говорят, что работал!

– Это ты, похоже, Лехаима наслушался, – ввернул Михаил, – а все знают, что он золотому тельцу поклоняется.

– Я просто хочу знать, что живу в великой стране, – хмуро сказал Матвей. – Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу!

Он вздохнул, оправил хитон и встал, отряхнул с сандалий песок пустыни.

– Ну пошли, послушаем, что там снова будет Моисей задвигать...

Друзья двинулись к шатрам. Шел тринадцатый век до нашей эры...

Источник: Блог Сергея Лукьяненко



