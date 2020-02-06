Что общего между глобальным потеплением и китайским коронавирусом

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и китайским коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...

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              Сергей Мардан

              Что общего между глобальным потеплением и китайским коронавирусом

              Сергей Мардан
              публицист
              		 6 февраля 2020, 12:06

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              Не нужно думать, что охвативший Европу экологический психоз, который вылился в массовое движение против глобального потепление, не коснется нас.

              Рациональные и расчетливые немцы и шведы имели куда больше оснований полагать, что их невозможно обмануть пустыми лозунгами. И тем не менее Грета Тунберг стала современной Жанной Д'Арк для десятков миллионов взрослых и вполне разумных людей. Они слушают ее смутные пророчества, плачут вместе с ней об умирающей планете и отказываются подвергать даже малейшему сомнению истины, которые им вещает 16-летняя школьница.

              Недавнее исследование Левада-центра демонстрирует удивительные цифры. 48% граждан России считают самой большой угрозой загрязнение окружающей среды. А 34% и вовсе – глобальное потепление и изменение климата.

              И это несмотря на то, что экологическое движение Греты Тунберг подвергается в России многомесячной обструкции со стороны всех без исключения крупнейших телевизионных каналов и ведущих медиа – хоть либерального, хоть провластного толка.

              Оказывается, что их усилия по дискредитации экологического движения не работают. Точнее, работают, но только с совершенно обратным результатом.

              Фото: Jesus Merida/Zuma/Global Look Press

              Никакой разумной логике озабоченность россиян экологией и климатом не поддается.

              Казалось бы, после 30 лет ужасающей деиндустриализации любое экологическое движение обществом должно игнорироваться, а людей должны волновать исключительно рабочие места и зарплаты. Однако реальность выглядит по-другому.

              В самых депрессивных российских регионах, где любое производство – фактор просто физического выживания, попытки индустриального строительства вызывают немедленное возникновение всевозможных инициативных групп и комитетов, которые протестуют против «загрязнения окружающей среды». Причем речь идет не о мусорных полигонах или заводе по производству аммиака. Люди протестуют против современных экологически чистых производств типа литья пластмасс или производства косметики.

              Экологическая фобия остается одной из самых массовых и устойчивых, она распространяется быстрее, чем любой китайский вирус. Кстати, о коронавирусе. Глядя на нарастающую в геометрической прогрессии истерию, невозможно не задуматься о следующих двух вещах.

              Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают.

              Что такое в масштабах полуторамиллиардного Китая 10 тысяч заболевших и 300 погибших? С точки зрения математики – вообще ничто. Меньше, чем ноль.

              В 2018 году в США, которые в четыре раза меньше Китая, гриппом болело более 600 тысяч человек, из которых 120 тысяч были госпитализированы. Умирало тогда более 4000 человек в неделю. Вы слышали, чтобы США закрывали на карантин Бостон или Лос-Анжелес в 2018 году и демонстративно строили новые госпитали? Нет. Ничего этого не было.

              Ежегодно в мире от гриппа и от связанных с ним осложнений умирает 600 тысяч человек. Государства не пытаются искать логику в массовом сознании. Ясно, что оно питается заблуждениями или страхом, а чувства сотен тысяч людей имеют свойство многократно усиливаться и обретать форму «народной воли».

              В 1989-1990 годах мы видели это своими глазами. Один из самых образованных народов в мире в массовом помешательстве разрушил страну, уклад жизни, отрекся от вполне благополучной жизни, потому что поверил, что «так жить нельзя». Советская же система, окончательно разучившись взаимодействовать с народом, тупо игнорировала «толпу», пока это толпа не снесла ее.

              Корпорации давно изучают феномен массового сознания и относятся к нему с серьезностью, которую не демонстрируют даже правительства. Нефтехимические и сталелитейные компании берут на себя совершенно идиотские обязательства по сохранению окружающей среды, а их PR-отделы изобретают бесконечные инициативы по сокращению выбросов углекислоты.

              Экологическое движение сильно тем, что люди воспринимают угрозу окружающей среде, как угрозу своей собственной жизни. Для них «экология» – это базовый инстинкт самосохранения, который невозможно остановить лозунгами или запретами.

              Вполне может оказаться, что и крупнейшим промышленным державам придется скоро скидываться деньгами на глобальные информационные программы – для того, чтобы привлечь общественное мнение на свою сторону. Массовые бойкоты потребителей могут оказаться гораздо болезненней государственных санкций.

              Например, некоторые транспортные компании сегодня отказываются участвовать в эксплуатации Северного морского пути из «экологических» соображений. Если новый проект не встретит должной поддержки со стороны общества, они предпочтут и дальше оплачивать лишние 10 дней пути через Суэцкий канал. Издержек и рисков – меньше.

              С той же проблемой сталкивается Китай, который масштабно наращивает инвестиции в экологическую безопасность, заставляя свои промышленные предприятия устанавливать дорогостоящие очистные сооружения.

              Китайцы вообще демонстрируют исключительную гибкость в управлении общественным мнением. Несмотря на традиционные обвинения в тоталитаризме, китайская компартия никогда не прибегает к грубому насилию или пропаганде там, где это неуместно или неэффективно. Коронавирус представляет опасность для КНР прежде всего с точки зрения внутренней стабильности.

              Китайское политбюро первоочередной проблемой видит даже не изобретение вакцины, а борьбу с паникой. Поэтому демонстративно ударными темпами в Ухане строятся новые госпитали, хотя никакого практического смысла это не имеет, или обрабатываются химикатами тротуары.

              Это показуха чистой воды, призванная успокоить общество и продемонстрировать, что у государства есть все ресурсы, чтобы справиться с любой угрозой, в том числе – биологической. В конце концов, сошьют еще 100 миллиардов медицинских масок, всем выдадут чудесный противовирусный препарат и отчитаются о переломе в борьбе с заразой. И все сойдет на нет.

              А специально обученные люди в каком-нибудь «министерстве смыслов» аккуратно опишут новый кейс борьбы с массовой «коронофобией» и подготовят рекомендации, как нейтрализовать общественные психозы на ранних этапах. Если только это изначально не было главной целью.


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