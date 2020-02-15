Как сталкиваются интересы России и Турции

Взгляд
15 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
Разделы

Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
Перейти а раздел…

Павленский опозорил соратника Макрона

Бенджамин Гриво бесславно закончил свою политическую карьеруФото: Lafargue Raphael/ABACA/Reuters
Человек, в свое время прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, совершил новый жест – на этот раз политический, а не художественный. Живущий теперь во Франции Петр Павленский опубликовал секс-видео, дискредитирующее главного претендента на пост мэра Парижа. Зачем он это сделал – и почему тем самым поставил французские СМИ перед большой дилеммой? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Подробности...

Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...

Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
Обсуждение: 304 комментария
    Перейти а раздел…

    Русских и белорусов хотят поссорить

    Какими будут пассажирские самолеты будущего

    Вода для Крыма в обмен на Донбасс

      Перейти а раздел…

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине завели дело из-за «захвата» российскими пограничниками судна в Азовском море
              Зеленский собрался провести «выборы» в КрымуЛишенный золотой медали Устюгов заявил о беспределеЛавров раскритиковал «собрание мудрых мужей» в МюнхенеКиркоров ответил критикам нового клипа с монахинями
              Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегацийСоловьев оценил планы Зеленского провести «выборы» в КрымуЗеленский пожал руку уходящему с его выступления зрителюВ московском метро избили позировавшую с голой грудью девушку
              Итальянский депутат поставил слова Путина о «папе и маме» в пример ЕвропеЗахарова указала на главную проблему Мюнхенской конференцииУкраина настраивает Румынию против РоссииСобчак попросила трехлетнего сына оценить ее голое фото

              Главная тема


              Павленский опозорил соратника Макрона

              коммерческое устремление


              Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

              Мюнхенская конференция


              Германия назвала условие «полноценного обновления» отношений с Россией

              помощь организаторов


              У Зеленского произошел конфуз на конференции в Мюнхене

              Видео

              Основной закон


              Конституция России станет ответом на вызовы времени

              фантастическая история


              Зеленскому придумали «осетинский канал тайной связи» с Россией

              война в сирии


              Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

              особые отношения


              Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

              Свобода вероисповедания


              Сергей Худиев: США перехватывают у России религиозную повестку

              Угрожающие очертания


              Михаил Магид: Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

              Нешуточный перепуг


              Василий Стоякин: Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является День святого Валентина?


              Эсмира Джафарова

              Как сталкиваются интересы России и Турции

              Эсмира Джафарова
              заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
              		 15 февраля 2020, 17:45

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Последние годы русско-турецкие отношения развиваются по нарастающей во всех сферах политического, военного и экономического сотрудничества. Однако события на Ближнем Востоке стали серьезным испытаниям для двусторонних отношений.

              С момента начала в 2011 году сирийский конфликт превратился в испытание для международного сообщества и международной безопасности. Мировая общественность столкнулась со сложной задачей касательно разрешения конфликта, превратившегося в гражданскую войну и самую напряжённую гуманитарную катастрофу современности.

              В последнее время ситуация вокруг сирийского региона Идлиб поставила под вопрос мирные переговоры в Астане и Сочи. Идлиб имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения безопасности дороги ведущей к военной базе России в Латакии. Идлиб и Латакия обладают силой, способной повлиять на геополитическое противостояние в восточном Средиземноморье.

              С целью достижения контроля над Идлибом последние четыре года идет борьба между поддерживаемой Россией Сирийской армией (САР), поддерживаемой Турцией Свободной сирийской армией и террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам». Вовлеченность различных акторов усложняет задачу по достижению мира в Идлибе.

              Атака сирийской армии на Идлиб вынудила 3 млн человек бежать в Турцию. По этой причине в мае 2017 года Идлиб был объявлен Турцией, Россией и Ираном «зоной деэскалации». На основе достигнутой в 2017 году договорённости Турция установила здесь 12 контрольно-пропускных пунктов – для обеспечение безопасности операции турецкой армии в Африне и препятствования нападению на мирное население, проживающее в Идлибе, с целью предотвращения его переселения в Турцию.

              Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

              В результате дипломатической деятельности Турции 17 сентября 2018 года между Россией и Турцией был заключен Сочинский договор о прекращении огня в Идлибе и окружающих территориях. Было принято решение о формировании зоны разоружения в 15-20 километрах вокруг Идлиба и её контроля со стороны российских и турецких войск.

              Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в 2020 году в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. После этого турецкая армия ответным обстрелом уничтожила 76 сирийских солдат, а во время повторного удара – более ста. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Убийство турецких солдат сирийской армией стало испытанием для российско-турецких отношений, поскольку Турция считает, что российская армия имеет серьёзное влияние над САР.

              Расширение операций сирийской армии в сторону Идлиба стали причиной потока 1,3 мллн беженцев в сторону Турции. Их приближение к Турции, где уже находилось 3,8 млн сирийцев, – это не просто дополнительные проблемы с размещением беженцев. Идлиб является последним убежищем для сирийских террористических групп, и они вместе с беженцами могут проникнуть в Турцию. Поэтому Анкара, закрыв границу, в 20-30 километрах от нее хочет создать зону для беженцев.

              Для Турции проблема Идлиба – это важный элемент безопасности ее границ, в то время как для Москвы это, скорее, геополитический вопрос.

              Некоторые эксперты рассматривают данные события, важные для турецко-российских отношений, не только в контексте Идлиба, но и как составную часть геополитической борьбы в Ираке, Сирии, в восточном Средиземноморье и Ливии. С этой точки зрения у России и у Турции имеются некоторые спорные интересы в этих регионах.

              Несмотря на разницу оценок Анкары и Москвы в отношении событий в Идлибе, стороны далеки от серьезного столкновения, что является положительным фактором. Хочется надеется, что обе стороны будут держаться данной позиции. Что касается самого Идлиба, то очевидно, что назрела необходимость в заключение нового соглашения о прекращении огня.

              Помимо событий в Идлибе, Россия и Турция также являются участниками процессов в Ливии. Начиная с 2014 года, между Россией, поддерживающей командира Халифу Хафтара, который пытается захватить власть с помощью военной силы, и Турцией, поддерживающей правительство национального согласия (ПНС), происходит столкновение интересов.

              В настоящее время обе страны пытаются урегулировать конфликт. 12 января было заключен договор о прекращении огня между Халифой Хафтаром и правительством национального согласия. Соглашение между Россией и Турцией демонстрирует возможности сотрудничества по сложным геополитическим вопросам. Также очевидно, что конфликт в Ливии не имеет военного решения.

              Сотрудничество Москвы и Анкары по широкому кругу вопросов, в том числе по урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии имеет большое значение для укрепления безопасности и в других регионах – Черноморском бассейне, Южном Кавказе и т.д. В этом смысле опыт взаимодействия России и Турции может положительно сказаться на поведении и других региональных сил на Ближнем Востоке.

              Эсмира Джафарова примет участие в Ближневосточной конференции клуба «Валдай» «Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности», которая пройдёт в Москве 17-18 февраля 2020 года.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

              Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
              Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
              Обсуждение: 304 комментария

              Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

              Алексей Алешковский, сценарист
              Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
              Обсуждение: 121 комментарий

              Нужно ли управлять национальной памятью

              Сергей Мардан, публицист
              Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Западный мир стал непредсказуем

              Антон Крылов, журналист
              Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

              Сергей Лукьяненко, писатель
              Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
              Обсуждение: 124 комментария

              Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

              Михаил Магид, публицист
              Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............