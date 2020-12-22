Весь мир – погорелый театр

С детства меня очень веселило выражение «актер погорелого театра». Во-первых, оно очень образное, во-вторых, становилось жалко актеров, и вообще – ну что им теперь делать, когда театр сгорел? Перспективы более, чем печальные. Плюс стигматизация и т. д. И только связавшись с театральными профи в рамках собственной семьи, у меня открылись глаза.

Оказывается, всё вообще происходит из другого – из жульнической практики директоров театров. Это когда получаешь деньги на костюмы, декорации, процентов 80 денег тупо крадешь, а потом поджигаешь театр. Ничто так часто не горит, как театры и прочие мюзик-холлы. Директорам же надо как-то поправлять свое материальное положение. Вот отсюда все эти «погорелые театры». Этой практике уже, можно сказать, века. И ничего не меняется.

То, что мы видим в этом году по всему миру – это и есть классическая схема поджога театра. Вот пришел страшный-страшный ковид, про который, кстати, нам так и не рассказали – каким образом он «пришел», кроме невнятных сказок про съеденную мышку. Он страшно-страшно разлетелся по всему миру и особенно по соцсетям и газетам. Помните, нам показывали, как идет-идет китаец по пустой китайской улице и по-китайски падает ничком. Нам говорят: «Вот как убивает вирус». И все такие: «А-а-а! Жуть!», хотя теперь-то мы уже знаем, что человек, который вот-вот помрет от последствий ковида, вряд ли вообще на ноги встанет, не то что по улицам ходить. Но картинку нам вбили в мозг знатно.

Паника пошла волнами. И любое хоть какое-нибудь решение воспринималось совершенно без всякой критики. Закрыть людей на два месяца в квартирах – пожалуйста, только сделайте что-нибудь. Убить малый и средний бизнес – ради бога, только придумайте, как нам спастись от вируса. Обрушить всемирную сеть авиаперевозок – черт с ней, только придумайте нам лекарство, которое нас спасет. Напечатать миллиарды пустых денег и кинуть подачки полудохлым предпринимателям – печатайте на здоровье, только покажите нам свет в конце больничного коридора. И перепуганные люди реально были на все согласны.

Ровно до той самой второй волны, которая началась в октябре и когда выяснилось, что все их беды и тяготы, все их разрушенные карьеры и образование – это были бесполезные жертвы, потому что за пять месяцев не было сделано буквально ни-че-го. Русские сделали вакцину – и даже не одну. Китайцы остановили у себя эпидемию. Европейские правительства не построили новых госпиталей, не поставили новых коек, не наняли больше персонала – это же все деньги.

Тут, в Европе, возникли обширные группы граждан, которые начали что-то подозревать – например, неэффективность действующих политиков. На что их мнение приравняли к экстремизму и за ними официально начал следить «отдел по защите конституции», а газеты обозвали их правыми экстремистами и нацистами. Так к экономике по пути в ад присоединилась свобода слова и мнений. С осени цифры, которыми пугают аудиторию, становились все хуже.

И вот уже в той же Германии пишут, что у них в день умирает от ковида 330 человек – на 80 миллионов населения. При этом – большая часть в домах для престарелых. Хотя еще в первую волну шведы показали, что именно дома престарелых являются самой горячей точкой в эту пандемию. Чего ждали руководители ФРГ пять месяцев, почему не защитили именно эти места? Непонятно.

Зато вторым локдауном они добились того, что если в прошлом году в день кончали с собой 10 человек, то нынче – 23. Люди реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию.

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Но, похоже, что пандемия – это тот самый пожар в театре. Потому что мировая экономика к самому началу ковида уже представляла собой жалкое зрелище – десятилетия «эффективных менеджеров» от политики (они же директора нашего театра) уже давно были в курсе, что денег в кассе нет. Я не великий критик капитализма, потому что жил при социализме – спасибо. Но, похоже, что нынешняя форма капитализма загнала не только себя в тупик, но и весь мир. Обычно присущие капитализму противоречия решались при помощи развязывания мировых войн. Но в XXI веке это делать немного ссыкотно. А тут подвернулась летучая мышка – махнула крылом напоследок и всё в мире повалилось на бок. Неужто вы верите в эту залипуху?

Сейчас под разговоры о страшной пандемии не только пилятся деньги специально обученными людьми (одна только новенькая вилла министра здравоохранения ФРГ за 4 млн чего стоит), делаются такие долги, которые выплачивать в виде повышенных налогов и сокращения доходов придется поколению и зумеров, и их детей, если они вообще когда-нибудь будут рожать детей.

А пресса уж будет внимательно следить за тем, чтобы они не задавали лишних вопросов, например – зачем надо было тратить десятки миллиардов евро на прием магометанских граждан в социальную систему Европы вот ровнехонько перед пандемией, когда деньги особенно нужны? Потому что директора театров уже подожгли склад декораций и костюмерную заодно. Концы – даже не в воду, но в пепел.

Как говорил Уильям наш Шекспир: «Весь мир театр, а люди в нем – актеры». Он, правда, не додумался уточнить, что актеры эти – из погорелого театра.