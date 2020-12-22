Весь мир – погорелый театр

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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Трамп перекрыл Байдену канал давления на Россию

Американцы бросают свои дипломатические учреждения в России Донат Сорокин/ТАСС
Дипломатическое взаимодействие между Россией и США падает на еще более низкий уровень – Вашингтон закрывает сразу два консульства в российских регионах. Это решение Трампа кажется крайне невыгодным прежде всего для самого Вашингтона, особенно с точки зрения влияния Америки на российское общество. Зачем же уходящий президент США сделал столь странный жест? Объяснение есть. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...

Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Игорь Мальцев

    Весь мир – погорелый театр

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		22 декабря 2020, 12:00

    С детства меня очень веселило выражение «актер погорелого театра». Во-первых, оно очень образное, во-вторых, становилось жалко актеров, и вообще – ну что им теперь делать, когда театр сгорел? Перспективы более, чем печальные. Плюс стигматизация и т. д. И только связавшись с театральными профи в рамках собственной семьи, у меня открылись глаза. 

    Оказывается, всё вообще происходит из другого – из жульнической практики директоров театров. Это когда получаешь деньги на костюмы, декорации, процентов 80 денег тупо крадешь, а потом поджигаешь театр. Ничто так часто не горит, как театры и прочие мюзик-холлы. Директорам же надо как-то поправлять свое материальное положение. Вот отсюда все эти «погорелые театры». Этой практике уже, можно сказать, века. И ничего не меняется.

    То, что мы видим в этом году по всему миру – это и есть классическая схема поджога театра. Вот пришел страшный-страшный ковид, про который, кстати, нам так и не рассказали – каким образом он «пришел», кроме невнятных сказок про съеденную мышку. Он страшно-страшно разлетелся по всему миру и особенно по соцсетям и газетам. Помните, нам показывали, как идет-идет китаец по пустой китайской улице и по-китайски падает ничком. Нам говорят: «Вот как убивает вирус». И все такие: «А-а-а! Жуть!», хотя теперь-то мы уже знаем, что человек, который вот-вот помрет от последствий ковида, вряд ли вообще на ноги встанет, не то что по улицам ходить. Но картинку нам вбили в мозг знатно. 

    Паника пошла волнами. И любое хоть какое-нибудь решение воспринималось совершенно без всякой критики. Закрыть людей на два месяца в квартирах – пожалуйста, только сделайте что-нибудь. Убить малый и средний бизнес – ради бога, только придумайте, как нам спастись от вируса. Обрушить всемирную сеть авиаперевозок – черт с ней, только придумайте нам лекарство, которое нас спасет. Напечатать миллиарды пустых денег и кинуть подачки полудохлым предпринимателям – печатайте на здоровье, только покажите нам свет в конце больничного коридора. И перепуганные люди реально были на все согласны.

    Ровно до той самой второй волны, которая началась в октябре и когда выяснилось, что все их беды и тяготы, все их разрушенные карьеры и образование – это были бесполезные жертвы, потому что за пять месяцев не было сделано буквально ни-че-го. Русские сделали вакцину – и даже не одну. Китайцы остановили у себя эпидемию. Европейские правительства не построили новых госпиталей, не поставили новых коек, не наняли больше персонала – это же все деньги.  

    Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Тут, в Европе, возникли обширные группы граждан, которые начали что-то подозревать – например, неэффективность действующих политиков. На что их мнение приравняли к экстремизму и за ними официально начал следить «отдел по защите конституции», а газеты обозвали их правыми экстремистами и нацистами. Так к экономике по пути в ад присоединилась свобода слова и мнений. С осени цифры, которыми пугают аудиторию, становились все хуже.

    И вот уже в той же Германии пишут, что у них в день умирает от ковида 330 человек – на 80 миллионов населения. При этом – большая часть в домах для престарелых. Хотя еще в первую волну шведы показали, что именно дома престарелых являются самой горячей точкой в эту пандемию. Чего ждали руководители ФРГ пять месяцев, почему не защитили именно эти места? Непонятно.

    Зато вторым локдауном они добились того, что если в прошлом году в день кончали с собой 10 человек, то нынче – 23. Люди реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию.

    Но, похоже, что пандемия – это тот самый пожар в театре. Потому что мировая экономика к самому началу ковида уже представляла собой жалкое зрелище – десятилетия «эффективных менеджеров» от политики (они же директора нашего театра) уже давно были в курсе, что денег в кассе нет. Я не великий критик капитализма, потому что жил при социализме – спасибо. Но, похоже, что нынешняя форма капитализма загнала не только себя в тупик, но и весь мир. Обычно присущие капитализму противоречия решались при помощи развязывания мировых войн. Но в XXI веке это делать немного ссыкотно. А тут подвернулась летучая мышка – махнула крылом напоследок и всё в мире повалилось на бок. Неужто вы верите в эту залипуху?

    Сейчас под разговоры о страшной пандемии не только пилятся деньги специально обученными людьми (одна только новенькая вилла министра здравоохранения ФРГ за 4 млн чего стоит), делаются такие долги, которые выплачивать в виде повышенных налогов и сокращения доходов придется поколению и зумеров, и их детей, если они вообще когда-нибудь будут рожать детей.

    А пресса уж будет внимательно следить за тем, чтобы они не задавали лишних вопросов, например – зачем надо было тратить десятки миллиардов евро на прием магометанских граждан в социальную систему Европы вот ровнехонько перед пандемией, когда деньги особенно нужны? Потому что директора театров уже подожгли склад декораций и костюмерную заодно. Концы – даже не в воду, но в пепел.

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