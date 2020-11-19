Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Недоумение, граничащее с раздражением, вызвала у меня на днях новость, в которой говорилось о необходимости создания в России платформы по деоккупации Украины от внешнего управления. Я повелся на заголовок новости, но прочитанным остался разочарован. Оказалось, что такое предложение прозвучало из уст депутата Госдумы, как реакция на планы Киева провести в следующем году саммит «Крымской платформы», где должны обсуждаться вопросы возвращения полуострова Украине. То есть не серьезная инициатива, наполненная проектами и действием, а информационный треш в ответ на такой же информационный треш с украинской стороны.

Меж тем вопрос деоккупации Украины можно и нужно ставить на популярный нынче проектный принцип работы. Для этого в России есть необходимая инфраструктура в лице Россотрудничества, которая, к сожалению, пока не демонстрирует видимой эффективности. В ответ на упреки звучат стандартные оправдания: мол, там же вражеское окружение, даже, простите, пернуть нельзя, не привлекая внимания СБУ. Все, однако, не столь печально: СБУ не всесильна и не вездесуща, к тому же очень многое можно делать, укладываясь даже в рамки законов украинских джунглей.

Возьму на себя смелость предложить пять конкретных проектов, к реализации которых можно и нужно приступать здесь и сейчас:

Информационный сайт «Украинцам о России»

Чтобы быть эффективной, информационно-просветительская работа не должна носить пропагандистский характер. На Украине существует огромный запрос на эмиграцию, причем не только в Европу, но и в Россию. Ключевое здесь – поиск работы, возможности для учебы и, конечно, обретения гражданства. За последние годы президент Владимир Путин и Госдума сделали немало для упрощения процедур обретения гражданства украинцами – как из непризнанных ДНР и ЛНР, так и для остальной Украины. А миграционная стратегия России предусматривает решение демографических проблем соотечественников, в том числе за счет мигрантов, русских мигрантов.

Сейчас, однако, в Россию едут, как правило, те, кому уже нечего терять на Украине – люди, ищущие спасения, будь то от бедности, преследования за инакомыслие и т. д. Меж тем Россия должна позаботиться и том, чтобы спрос на нее возник и у вполне успешных граждан Украины, которые не могут раскрыть свой потенциал на нынешней Украине, но которые хотели бы это сделать в родном для себя окружении. Тем более, что сейчас у украинцев есть возможность получать российское гражданство без отказа от украинского. Это ведь в натуральной форме воплощает в жизнь разговоры о братских народах: раз братский – значит, и Родина одна, и гражданство единое.

Да, это экспансия. Законная, дружественная экспансия, которая касается не территорий, но людей. Информацию нужно донести в максимально удобоваримой форме. Сайт под условным названием «Украинцам о России» должен быть сугубо утилитарным. Он должен быть сосредоточен на трех основных темах:

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– возможности эмиграции в Россию (упрощенные процедуры получения вида на жительства и гражданства, программы переселения соотечественников и т. п.);

– возможности получения образования в России (программы вузов и квоты для иностранных студентов, упрощенные процедуры получения гражданства для выпускников);

– возможности трудоустройства в России (привлечение высококвалифицированных специалистов, освоение Дальнего Востока и др.).

Такой информационный ресурс должен стать плотным как свинец, быстрым как пуля. Украинцы, у которых только промелькнула мысль о том, чтобы связать свою судьбу с Россией, должны обнаружить на таком сайте всю необходимую информацию в несколько кликов.

Межмуниципальная коммуникация

Вместо того, чтобы продолжать пинг-понг с украинскими олигархами и их партийными проектами, ожидая, что страна устанет от нищеты и настырной украинизации, а власть упадет в руки неким пророссийским силам, стоит спуститься на землю и установить контакт с простыми украинцами. Сделать это можно как на уровне отдельных организаций и людей (об этом ниже), так и на уровне регионов.

Думаю, вы удивитесь, что многие украинские города все еще имеют побратимов в России. Для Харькова – это Москва, для Николаева и Львова (да-да, в том числе для Львова) – это Санкт-Петербург. При этом представления о России, крупных российских городах, сформированы у большинства украинцев десятилетия назад: когда деревья были большими, а Советский Союз – единственной страной, в которой все мы жили вместе. Будет честным сказать, что о современной России (не российской политике из уст пропагандистских СМИ) среднестатистический украинец знает почти так же мало, как среднестатистический американец об Украине, которая то и дело всплывает в тамошних фильмах и сериалах, как насквозь коррумпированная мафиозная страна.

Не нужно общих слов. Расскажите на форумах, круглых столах и конференциях – благо сейчас все можно делать онлайн и никакое СБУ не помеха – о том, что действительно может волновать украинцев. Например, об опыте Москвы по борьбе с пробками и точечной застройкой (сверх актуально для задыхающихся Киева, Одессы и Днепра); о том, как город преображает подсветка; о том, как строить и ремонтировать дороги.

Украинская политическая жизнь сейчас смещается в регионы. Там – главный центр принятия решений. Региональные элиты все меньше зависят от Киева и все больше – от голосов избирателей на местах. Россия может помочь сделать эти голоса инструментом своего влияния на Украине.

Взаимодействие с лидерами мнений

Могу уверенно предположить, что перечень организаций и людей на Украине, с которыми взаимодействует Россотрудничество и другие профильные организации, сродни мертвым душам, голосовавшим за Джо Байдена на последних выборах президента США. Но в отличие от американских демократов, деньги и ресурсы России ушли в песок, не дав видимого результата.

Необходимо выйти за узкие рамки взаимодействия только с «русскими общинами» – таковые либо уже не существуют, либо их активность максимально маргинализирована. Вместо этого – коммуникация с организациями и персоналиями, в целом лояльными русской культурной повестке, но не представляющими собой «русских общин» в классическом смысле.

Совместные проекты с такими организациями, как «Куликово поле» в Одессе, «Полк победы» в Запорожье, Институтом правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной в Киеве и многими другими, вполне могут задать рамку той самой общественной дипломатии, «мягкой силы».

Проекты в сфере поддержки русского языка

Такие проекты и вовсе стержень и одна из главных задач Россотрудничества. С сентября 2020 года в украинских школах полностью прекратилось преподавание на русском языке, что, конечно же, акт культурного геноцида в отношении русскоязычных украинцев. С ноября этого года украинский язык силой внедрен во всю сферу обслуживания.

Поддержка, в том числе финансовая, негосударственных учреждений по изучению русского языка, литературы, истории России и украинской истории в общем контексте с российской – должна стать важным направлением работы. Онлайн-курсы будут очень востребованы, в том числе потенциальными абитуриентами российских вузов с Украины.

Проекты в сфере культуры

Не секрет, что последние культурные проекты Россотрудничества на украинском направлении представляли собой, скорее, отчетную формальность и не оказывали видимого влияния на украинскую информационную повестку. Многие украинцы с удовольствием (хотя, конечно, и не без опасения) едут в Россию, будь то шахматный турнир или танцевальный конкурс. Каждый такой приезд украинцев в Россию сопровождается громким медийным скандалом с разбором полетов на Украине. Что ж, пусть цветут сто цветов, а таких скандалов будет больше.

Например, у Россотрудничества есть проект «Посольство мастерства», который никак не соотносится с Украиной. А ведь приглашение и организация приезда украинских исполнителей (в стране финансируется исключительно «патриотическая» культура) из разных городов Украины на концерты, семинары и конкурсы – отличная идея. Скажем, на тот же конкурс им. П.И. Чайковского. Российская школа исполнительского мастерства в классической музыке – лучшая в мире. Приобщиться к ней – подарок для любого музыканта, вне зависимости от его политических предпочтений. Почему бы не организовать в России культурный диалог далеких от политики и пропаганды людей, объединенных общим культурным кодом?

Чтобы выстроить инфраструктуру российского влияния на Украине фактически с нуля, понадобится не один год. Это сложная кропотливая работа. Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно куда проще – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Пора начинать настоящую работу.