Пора начинать «мягко» возвращать Украину

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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У российского сахара выдался тяжелый сезон

Рост цен на сахар прекрасно заметен рядовому потребителю Кирилл Кухмарь/ТАСС
Резкий рост цен на сахар стал малоприятной новостью для большинства россиян. С начала года этот незаменимый в хозяйстве продукт подорожал более чем в полтора раза несмотря на его запасы у продавцов. Почему гигантский урожай сахара прошлого года негативно влияет на его цену на прилавках сегодня, и почему не все сахаропроизводители переживут этот сезон? Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Президента Косова судят для принятия Сербии в НАТО

В Сербии этот респектабельный политик в дорогом пиджаке и с благообразной сединой известен по кличке Змей REUTERS/Eva Plevier
Суд в Гааге постановил держать теперь уже бывшего президента Косова Хашима Тачи под замком в течение всего процесса – там опасаются давления на свидетелей. В деле фигурируют тысячи доказательств жестоких военных преступлений, тем не менее арест Тачи стал сенсацией – как друг «сильных мира сего», он казался неприкосновенным. Теперь у сербов появился шанс добиться справедливости, но Россию это должно насторожить. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    Глеб Простаков

    Пора начинать «мягко» возвращать Украину

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		19 ноября 2020, 09:12

    Недоумение, граничащее с раздражением, вызвала у меня на днях новость, в которой говорилось о необходимости создания в России платформы по деоккупации Украины от внешнего управления. Я повелся на заголовок новости, но прочитанным остался разочарован. Оказалось, что такое предложение прозвучало из уст депутата Госдумы, как реакция на планы Киева провести в следующем году саммит «Крымской платформы», где должны обсуждаться вопросы возвращения полуострова Украине. То есть не серьезная инициатива, наполненная проектами и действием, а информационный треш в ответ на такой же информационный треш с украинской стороны.

    Меж тем вопрос деоккупации Украины можно и нужно ставить на популярный нынче проектный принцип работы. Для этого в России есть необходимая инфраструктура в лице Россотрудничества, которая, к сожалению, пока не демонстрирует видимой эффективности. В ответ на упреки звучат стандартные оправдания: мол, там же вражеское окружение, даже, простите, пернуть нельзя, не привлекая внимания СБУ. Все, однако, не столь печально: СБУ не всесильна и не вездесуща, к тому же очень многое можно делать, укладываясь даже в рамки законов украинских джунглей.

    Возьму на себя смелость предложить пять конкретных проектов, к реализации которых можно и нужно приступать здесь и сейчас:

    Информационный сайт «Украинцам о России»

    Чтобы быть эффективной, информационно-просветительская работа не должна носить пропагандистский характер. На Украине существует огромный запрос на эмиграцию, причем не только в Европу, но и в Россию. Ключевое здесь – поиск работы, возможности для учебы и, конечно, обретения гражданства. За последние годы президент Владимир Путин и Госдума сделали немало для упрощения процедур обретения гражданства украинцами – как из непризнанных ДНР и ЛНР, так и для остальной Украины. А миграционная стратегия России предусматривает решение демографических проблем соотечественников, в том числе за счет мигрантов, русских мигрантов.

    Сейчас, однако, в Россию едут, как правило, те, кому уже нечего терять на Украине – люди, ищущие спасения, будь то от бедности, преследования за инакомыслие и т. д. Меж тем Россия должна позаботиться и том, чтобы спрос на нее возник и у вполне успешных граждан Украины, которые не могут раскрыть свой потенциал на нынешней Украине, но которые хотели бы это сделать в родном для себя окружении. Тем более, что сейчас у украинцев есть возможность получать российское гражданство без отказа от украинского. Это ведь в натуральной форме воплощает в жизнь разговоры о братских народах: раз братский – значит, и Родина одна, и гражданство единое.

    Да, это экспансия. Законная, дружественная экспансия, которая касается не территорий, но людей. Информацию нужно донести в максимально удобоваримой форме. Сайт под условным названием «Украинцам о России» должен быть сугубо утилитарным. Он должен быть сосредоточен на трех основных темах:

    Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    – возможности эмиграции в Россию (упрощенные процедуры получения вида на жительства и гражданства, программы переселения соотечественников и т. п.);

    – возможности получения образования в России (программы вузов и квоты для иностранных студентов, упрощенные процедуры получения гражданства для выпускников);

    – возможности трудоустройства в России (привлечение высококвалифицированных специалистов, освоение Дальнего Востока и др.).

    Такой информационный ресурс должен стать плотным как свинец, быстрым как пуля. Украинцы, у которых только промелькнула мысль о том, чтобы связать свою судьбу с Россией, должны обнаружить на таком сайте всю необходимую информацию в несколько кликов.

    Межмуниципальная коммуникация

    Вместо того, чтобы продолжать пинг-понг с украинскими олигархами и их партийными проектами, ожидая, что страна устанет от нищеты и настырной украинизации, а власть упадет в руки неким пророссийским силам, стоит спуститься на землю и установить контакт с простыми украинцами. Сделать это можно как на уровне отдельных организаций и людей (об этом ниже), так и на уровне регионов.

    Думаю, вы удивитесь, что многие украинские города все еще имеют побратимов в России. Для Харькова – это Москва, для Николаева и Львова (да-да, в том числе для Львова) – это Санкт-Петербург. При этом представления о России, крупных российских городах, сформированы у большинства украинцев десятилетия назад: когда деревья были большими, а Советский Союз – единственной страной, в которой все мы жили вместе. Будет честным сказать, что о современной России (не российской политике из уст пропагандистских СМИ) среднестатистический украинец знает почти так же мало, как среднестатистический американец об Украине, которая то и дело всплывает в тамошних фильмах и сериалах, как насквозь коррумпированная мафиозная страна.

    Не нужно общих слов. Расскажите на форумах, круглых столах и конференциях – благо сейчас все можно делать онлайн и никакое СБУ не помеха – о том, что действительно может волновать украинцев. Например, об опыте Москвы по борьбе с пробками и точечной застройкой (сверх актуально для задыхающихся Киева, Одессы и Днепра); о том, как город преображает подсветка; о том, как строить и ремонтировать дороги.

    Украинская политическая жизнь сейчас смещается в регионы. Там – главный центр принятия решений. Региональные элиты все меньше зависят от Киева и все больше – от голосов избирателей на местах. Россия может помочь сделать эти голоса инструментом своего влияния на Украине.

    Взаимодействие с лидерами мнений

    Могу уверенно предположить, что перечень организаций и людей на Украине, с которыми взаимодействует Россотрудничество и другие профильные организации, сродни мертвым душам, голосовавшим за Джо Байдена на последних выборах президента США. Но в отличие от американских демократов, деньги и ресурсы России ушли в песок, не дав видимого результата.

    Необходимо выйти за узкие рамки взаимодействия только с «русскими общинами» – таковые либо уже не существуют, либо их активность максимально маргинализирована. Вместо этого – коммуникация с организациями и персоналиями, в целом лояльными русской культурной повестке, но не представляющими собой «русских общин» в классическом смысле.

    Совместные проекты с такими организациями, как «Куликово поле» в Одессе, «Полк победы» в Запорожье, Институтом правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной в Киеве и многими другими, вполне могут задать рамку той самой общественной дипломатии, «мягкой силы».

    Проекты в сфере поддержки русского языка

    Такие проекты и вовсе стержень и одна из главных задач Россотрудничества. С сентября 2020 года в украинских школах полностью прекратилось преподавание на русском языке, что, конечно же, акт культурного геноцида в отношении русскоязычных украинцев. С ноября этого года украинский язык силой внедрен во всю сферу обслуживания.

    Поддержка, в том числе финансовая, негосударственных учреждений по изучению русского языка, литературы, истории России и украинской истории в общем контексте с российской – должна стать важным направлением работы. Онлайн-курсы будут очень востребованы, в том числе потенциальными абитуриентами российских вузов с Украины.

    Проекты в сфере культуры

    Не секрет, что последние культурные проекты Россотрудничества на украинском направлении представляли собой, скорее, отчетную формальность и не оказывали видимого влияния на украинскую информационную повестку. Многие украинцы с удовольствием (хотя, конечно, и не без опасения) едут в Россию, будь то шахматный турнир или танцевальный конкурс. Каждый такой приезд украинцев в Россию сопровождается громким медийным скандалом с разбором полетов на Украине. Что ж, пусть цветут сто цветов, а таких скандалов будет больше.

    Например, у Россотрудничества есть проект «Посольство мастерства», который никак не соотносится с Украиной. А ведь приглашение и организация приезда украинских исполнителей (в стране финансируется исключительно «патриотическая» культура) из разных городов Украины на концерты, семинары и конкурсы – отличная идея. Скажем, на тот же конкурс им. П.И. Чайковского. Российская школа исполнительского мастерства в классической музыке – лучшая в мире. Приобщиться к ней – подарок для любого музыканта, вне зависимости от его политических предпочтений. Почему бы не организовать в России культурный диалог далеких от политики и пропаганды людей, объединенных общим культурным кодом?

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    Чтобы выстроить инфраструктуру российского влияния на Украине фактически с нуля, понадобится не один год. Это сложная кропотливая работа. Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно куда проще – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Пора начинать настоящую работу.


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