В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...

Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		7 октября 2020, 09:40

    Значительная часть экспертов сходится во мнении, что армяно-азербайджанский конфликт нужно трактовать как войну Турции за контроль над Южным Кавказом. Среди главных пострадавших от реализации (или даже попытки реализации) амбиций Реджепа Эрдогана чаще всего называют саму Армению, а также Россию, понимающую, что после получения контроля над Южным Кавказом турецкий президент обратит внимание на Северный.

    Кто-то пополняет список потенциальных жертв Грузией. «Грузия вполне может стать следующей жертвой безудержного турецкого империализма», – пишет мне мой тбилисский друг Дато. Страна и без того находится под серьезнейшим турецко-азербайджанским влиянием, и поражение Армении с неизбежным уходом России с Южного Кавказа превратит это влияние в закабаление.

    При этом большинство экспертов почему-то забывает, что в списке пострадавших (а точнее, главных пострадавших) присутствует Исламская Республика Иран. А из тех, кто про ИРИ вспоминает, многие удивляются «странной» – вроде как неакцентированной и пассивной – позицией иранцев в армяно-азербайджанском конфликте. На самом деле никакой странности нет, просто иранская позиция еще более сложная и многофакторная, чем у России. Тегеран пытается сразу усидеть на нескольких стульях – не спровоцировать волнения внутри собственной страны, не допустить перехода Кавказа под власть турок, избежать втягивания в войну и разрешить карабахский конфликт.

    Для Ирана армяно-азербайджанский конфликт является не внешне-, а внутриполитическим вопросом. Почти четверть населения Исламской Республики составляют этнические азербайджанцы (их в Иране живет больше, чем в самом Азербайджане) – и эти азербайджанцы, понятно, находятся в этом конфликте на стороне Баку. Западные СМИ уже сообщают о волнениях, которые вызвало обострение армяно-азербайджанского конфликта в ряде населенных азербайджанцами иранских городов: люди выходили на улицы, выкрикивали антиармянские лозунги и даже схлестывались с полицией.

    Именно поэтому представители духовного лидера Ирана Али Хаменеи – на радость иранским и азербайджанским азербайджанцам – публично выступают в поддержку территориальной целостности Азербайджана и оправдывают обстрелы карабахских городов азербайджанской армией.

    Фото: Vahid Salemi/АР/ТАСС

    Однако, с другой стороны, победа Азербайджана в этой войне будет представлять для Ирана серьезную угрозу. И дело даже не в том, что победа вызовет неизбежный всплеск националистических настроений в Баку и побудит тамошние элиты вспомнить о концепции Большого Азербайджана (куда входят земли Армении, российский Дагестан – и, естественно, Иранский Азербайджан). А в том, что победа Баку над Ереваном вызовет всплеск националистических настроений среди иранских азербайджанцев.

    Сами иранцы же признают, что главной угрозой безопасности их государства являются не американцы и не израильтяне, а этнический национализм, который может расколоть Исламскую Республику так, как расколол в свое время куда более монолитный в национальном плане Советский Союз. Именно поэтому неофициально помогает России поддерживать армян – например, пропускает российские военно-транспортные самолеты в Армению через свою территорию (что на официальном уровне иранцы, естественно, напрочь отрицают, называя это клеветой и психологической войной).

    Российско-армянское лекарство от иранской боли

    Если говорит о прессе, то сначала она (будучи частью официоза) была настроена проазербайджански. Однако затем акценты сместились – СМИ стали писать гораздо более нейтрально, в стиле «как же плохо, что наши соседи воюют». Вероятно, это связано с двумя причинами – провалом азербайджанского блицкрига (а значит, исчезла необходимость находиться в лагере победителя), а также агрессивной позицией Анкары. Дело не только в том, что Турция хочет поставить под контроль весь Кавказ и лишить Иран «армянской форточки» в сторону России и Европы. Проблема в конкретных действиях Эрдогана – а точнее, в переброске турками на помощь азербайджанской армии сирийских джихадистов. Тех самых, которых иранцы обнуляли в Сирии.

    Действий сирийских джихадистов из Азербайджана в Иране опасаются даже больше, чем операций израильской разведки (которая давно работает с азербайджанской территории – это часть большой сделки между Баку и Тель-Авивом). Дело в том, что Реджеп Эрдоган разместил (и в Тегеране не исключают, что специально) террористов не на северных рубежах НКР, а на южных – в районе Горадиза, аккурат возле границы с Ираном.

    Нельзя исключать, что очередному заряженному (идейно, психотропно и/или финансово) боевику придет в голову расквитаться с иранцами за сирийские дела и он расстреляет иранского пограничника. В этой ситуации у Тегерана не останется иных вариантов, кроме как ликвидировать позиции боевиков с помощью артиллерийского или ракетного удара – что будет трактоваться как нападение Ирана на Азербайджан и сможет вызвать серьезные волнения (или даже восстание) среди иранских азербайджанцев. И это не краткосрочная угроза – в Тегеране не исключают, что даже после окончания активной фазы Нагорно-Карабахского конфликта некоторые боевики останутся на территории Азербайджана. Как гаранты турецких интересов и головная боль для Тегерана. Именно поэтому иранцы заинтересованы в том, чтобы армяне российским оружием эту боль убрали.

    Можно устранить опасность и иным способом – через переговоры. Именно поэтому иранский МИД поддерживает усилия российских коллег в этом направлении. По словам представителя министерства иностранных дел ИРИ Саида Хатибзаде, Иран даже предложил сторонам план урегулирования. Ссылаясь на свои источники в армянских дипломатических кругах, ереванский телеграм-канал «Баграмян 26» раскрыл подробности плана – и эти подробности на момент сдачи статьи никто не опровергал. «Все рассказать не можем, но в общем персидский план такой. Тегеран предлагает передать Азербайджану шесть районов, которые сейчас являются зоной безопасности, а Баку взамен на это должен признать независимость Нагорного Карабаха. Между Арменией и Карабахом останется один связывающий их район», – пишут авторы канала.

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    Никто не спорит о том, что иранский вариант (а точнее, принцип «возвращение большей части Пояса безопасности взамен на одновременное признание независимости НКР») является не просто лучшим, а единственным переговорным способом разрешения конфликта. Проблема в том, что на этот вариант не согласны ни в НКР, ни в Армении, ни в Азербайджане. Каждая из сторон до сих пор верит в то, что может победить в войне иным способом. До тех пор, пока эта вера застилает разум, переговорного решения не будет. А значит, единственным способом для снятия головной боли Тегерана являются армянские бойцы и российское оружие, которое идет к ним через Иран.


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