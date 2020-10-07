В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Значительная часть экспертов сходится во мнении, что армяно-азербайджанский конфликт нужно трактовать как войну Турции за контроль над Южным Кавказом. Среди главных пострадавших от реализации (или даже попытки реализации) амбиций Реджепа Эрдогана чаще всего называют саму Армению, а также Россию, понимающую, что после получения контроля над Южным Кавказом турецкий президент обратит внимание на Северный.

Кто-то пополняет список потенциальных жертв Грузией. «Грузия вполне может стать следующей жертвой безудержного турецкого империализма», – пишет мне мой тбилисский друг Дато. Страна и без того находится под серьезнейшим турецко-азербайджанским влиянием, и поражение Армении с неизбежным уходом России с Южного Кавказа превратит это влияние в закабаление.

При этом большинство экспертов почему-то забывает, что в списке пострадавших (а точнее, главных пострадавших) присутствует Исламская Республика Иран. А из тех, кто про ИРИ вспоминает, многие удивляются «странной» – вроде как неакцентированной и пассивной – позицией иранцев в армяно-азербайджанском конфликте. На самом деле никакой странности нет, просто иранская позиция еще более сложная и многофакторная, чем у России. Тегеран пытается сразу усидеть на нескольких стульях – не спровоцировать волнения внутри собственной страны, не допустить перехода Кавказа под власть турок, избежать втягивания в войну и разрешить карабахский конфликт.

Для Ирана армяно-азербайджанский конфликт является не внешне-, а внутриполитическим вопросом. Почти четверть населения Исламской Республики составляют этнические азербайджанцы (их в Иране живет больше, чем в самом Азербайджане) – и эти азербайджанцы, понятно, находятся в этом конфликте на стороне Баку. Западные СМИ уже сообщают о волнениях, которые вызвало обострение армяно-азербайджанского конфликта в ряде населенных азербайджанцами иранских городов: люди выходили на улицы, выкрикивали антиармянские лозунги и даже схлестывались с полицией.

Именно поэтому представители духовного лидера Ирана Али Хаменеи – на радость иранским и азербайджанским азербайджанцам – публично выступают в поддержку территориальной целостности Азербайджана и оправдывают обстрелы карабахских городов азербайджанской армией.

Однако, с другой стороны, победа Азербайджана в этой войне будет представлять для Ирана серьезную угрозу. И дело даже не в том, что победа вызовет неизбежный всплеск националистических настроений в Баку и побудит тамошние элиты вспомнить о концепции Большого Азербайджана (куда входят земли Армении, российский Дагестан – и, естественно, Иранский Азербайджан). А в том, что победа Баку над Ереваном вызовет всплеск националистических настроений среди иранских азербайджанцев.

Сами иранцы же признают, что главной угрозой безопасности их государства являются не американцы и не израильтяне, а этнический национализм, который может расколоть Исламскую Республику так, как расколол в свое время куда более монолитный в национальном плане Советский Союз. Именно поэтому неофициально помогает России поддерживать армян – например, пропускает российские военно-транспортные самолеты в Армению через свою территорию (что на официальном уровне иранцы, естественно, напрочь отрицают, называя это клеветой и психологической войной).

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Если говорит о прессе, то сначала она (будучи частью официоза) была настроена проазербайджански. Однако затем акценты сместились – СМИ стали писать гораздо более нейтрально, в стиле «как же плохо, что наши соседи воюют». Вероятно, это связано с двумя причинами – провалом азербайджанского блицкрига (а значит, исчезла необходимость находиться в лагере победителя), а также агрессивной позицией Анкары. Дело не только в том, что Турция хочет поставить под контроль весь Кавказ и лишить Иран «армянской форточки» в сторону России и Европы. Проблема в конкретных действиях Эрдогана – а точнее, в переброске турками на помощь азербайджанской армии сирийских джихадистов. Тех самых, которых иранцы обнуляли в Сирии.

Действий сирийских джихадистов из Азербайджана в Иране опасаются даже больше, чем операций израильской разведки (которая давно работает с азербайджанской территории – это часть большой сделки между Баку и Тель-Авивом). Дело в том, что Реджеп Эрдоган разместил (и в Тегеране не исключают, что специально) террористов не на северных рубежах НКР, а на южных – в районе Горадиза, аккурат возле границы с Ираном.

Нельзя исключать, что очередному заряженному (идейно, психотропно и/или финансово) боевику придет в голову расквитаться с иранцами за сирийские дела и он расстреляет иранского пограничника. В этой ситуации у Тегерана не останется иных вариантов, кроме как ликвидировать позиции боевиков с помощью артиллерийского или ракетного удара – что будет трактоваться как нападение Ирана на Азербайджан и сможет вызвать серьезные волнения (или даже восстание) среди иранских азербайджанцев. И это не краткосрочная угроза – в Тегеране не исключают, что даже после окончания активной фазы Нагорно-Карабахского конфликта некоторые боевики останутся на территории Азербайджана. Как гаранты турецких интересов и головная боль для Тегерана. Именно поэтому иранцы заинтересованы в том, чтобы армяне российским оружием эту боль убрали.

Можно устранить опасность и иным способом – через переговоры. Именно поэтому иранский МИД поддерживает усилия российских коллег в этом направлении. По словам представителя министерства иностранных дел ИРИ Саида Хатибзаде, Иран даже предложил сторонам план урегулирования. Ссылаясь на свои источники в армянских дипломатических кругах, ереванский телеграм-канал «Баграмян 26» раскрыл подробности плана – и эти подробности на момент сдачи статьи никто не опровергал. «Все рассказать не можем, но в общем персидский план такой. Тегеран предлагает передать Азербайджану шесть районов, которые сейчас являются зоной безопасности, а Баку взамен на это должен признать независимость Нагорного Карабаха. Между Арменией и Карабахом останется один связывающий их район», – пишут авторы канала.

Никто не спорит о том, что иранский вариант (а точнее, принцип «возвращение большей части Пояса безопасности взамен на одновременное признание независимости НКР») является не просто лучшим, а единственным переговорным способом разрешения конфликта. Проблема в том, что на этот вариант не согласны ни в НКР, ни в Армении, ни в Азербайджане. Каждая из сторон до сих пор верит в то, что может победить в войне иным способом. До тех пор, пока эта вера застилает разум, переговорного решения не будет. А значит, единственным способом для снятия головной боли Тегерана являются армянские бойцы и российское оружие, которое идет к ним через Иран.