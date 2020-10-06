Почему нас бесят дизайнеры

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Максим Соколов

    Почему нас бесят дизайнеры

    Максим Соколов
    публицист
    		6 октября 2020, 12:10

    Канонический вариант повествует о диалоге соискателя и кадровика: «Здравствуйте, я дизайнер. – Вижу, что не Иванов».

    В обновленном варианте следовало бы подробнее рассказать, почему Иванов так скептически относится к Дизайнеру, хотя последний старается, не покладая рук, чтобы порадовать все новым и новым дизайном – косный же Иванов нимало не ценит старания.

    Относительно невинным для рядового пользователя Иванова (но не всегда для начальника, который подписывает ведомости на выдачу средств – а ведь могут и спросить, на что деньги пошли) является подвиг Дизайнера, называемый ребрендингом, то есть изменением логотипа, герба etc.

    Ребрендингом многие кормятся. Например, гений дизайна Артемий Татьянович перерисовывал гербы многих городов и областей.

    А в недавней фейсбучной рекламе бюро «Штольцман и Кац» объясняет важный смысл вечного обновления: «За счет внесения регулярных изменений в свою айдентику компания стремится постоянно быть в фокусе внимания своих потребителей и клиентов. Обновление символики предприятия стимулирует усиление его привлекательности».

    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Руководствуясь заветами Штольцмана и Каца, Г.О. Греф недавно внес изменения в свою айдентику, изменив и логотип Сбербанка, и даже само его имя. По официальным данным, перемена айдентики обошлась в 300 млн ам. долл., которые заплатит Иванов.

    С логотипом, правда, вышла незадача. Новая эмблема, галка в кружочке, похожая на циферблат, показывающий 10 часов 10 минут, оказалась неотличима от двух дюжин ей подобных. А владелица самой неотличимой – часовая фирма «AllTime» – подала иск на 1 млрд рублей, обвинив Грефа в пиратстве.

    Неизвестно, отобьется Греф от часовщиков или нет, но сберовский ребрендингфюрер тов. Шкипин от греха подальше спешно подал в отставку, прослужив в этой должности всего пять месяцев. Хотя, казалось бы, работа по обновлению только началась.

    Но Греф и Шкипин совсем нам не дядьки, так что и Аллах бы с ними. Однако есть и более зловредные случаи обновления дизайна, от которых рядовые пользователи продукта вынуждены корячиться, как негры, осваивая новые дизайнерские изыски.

    Один пример – недавнее обновление фейсбучного дизайна, над которым так любовно работал user friendly Цукерберг. Вместо того, чтобы оценить заботу дружелюбивого Цукерберга, пользователи социальной сети (по крайней мере, русские пользователи) стали дружно называть Цукерберга и дизайнеров его словами, совершенно неудобными для печати.

    Затем, правда, оказалось, что свет не без добрых людей. Некий американец составил программу, откатывающую интерфейс социальной сети к прежнему виду. Она чрезвычайно популярна. А в общем все это напоминает старый еврейский анекдот «Абрам, купи козу». После того, как полезная программа удаляет цукербергову козу прочь, жить становится лучше, жить становится веселей. Хотя всего лишь восстанавливается status quo. Говорят, правда, что упорный Цукерберг намерен вернуть козу обратно, но пока ему это не удается.

    Аналогично является коза и в программе «Сбербанк-онлайн». В новой версии ни черта не поймешь, так творчески поработали дизайнеры, но пока есть (хотя и не сразу обнаруживаемая) кнопка «Вернуться к старой версии».

    И уж все москвичи и гости столицы оценили огромный труд дизайнера Артемия Татьяновича по смене указателей в столичном метро. Кроме скверноматерных, других оценок услышать не удалось – тем более, что указатели к старой версии не откатишь.

    В принципе славный дизайнер мог бы сказать (и это было бы чистой правдой), что вся система навигации до мельчайших деталей слизана с парижского метро – а разве вам не нравится парижский шик? Но тут есть две сложности. Во-первых, такое заявление могло бы и до лягушек дойти – с последующим иском о плагиате. Во-вторых, и в московской мэрии могли бы задуматься: «За что же мы платили ему такие деньги?».

    Мотивация же дизайнерских подвигов одна и та же. «Очень хочется вкусной и здоровой пищи». Все эти изыски на хрен никакому Иванову не сдались, но без изысков Мамон не будет платить, а кушать хочется каждый день.

    Налицо искусственное поддержание занятости. В 1991 году я с удивлением отметил, что на итальянских железнодорожных вокзалах нет автоматических камер хранения, вполне наличествующих в СССР. Вместо АКХ стеллажи с кладовщиками. Но мне объяснили, что АКХ можно поставить, а куда высвобожденных работников трудоустроить? С дизайнерами та же притча. Правда, получают они несколько больше, чем итальянские кладовщики.

    Казалось бы, и Аллах с ними. Мало ли параситов кругом кормится? Может быть, мы и сами параситы.

    Может быть. Но Дизайнер так бесит, потому что он отбирает у нас автоматизм рутинных процессов. Привычка к устоявшемуся дизайну, навигации позволяет нам жать кнопки на автомате, не затрудняя себе голову раздумьями. Примерно как при управлении автомобилем – представим, что дизайнеры добрались и до этого дела и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Или как при чтении, когда грамотный человек воспринимает текст целыми иероглифами, а не читает по складам, как отец Варлаам в корчме на литовской границе.

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    Если ценой дизайнерских изысков и дизайнерских зарплат оказываются обесцененные автоматические навыки и принуждение к чтению по складам «А лет е-му от-ро-ду... 20», отношение Иванова к Дизайнеру будет соответствующее.

    Это азы психологии, но Дизайнеру они неведомы. Отсюда и все качества.


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