Увидеть Антарктиду – и умереть

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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

Пандемия помешала многим армянским добровольцам попасть в Карабах Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
Военный конфликт в Карабахе становится интернациональным. Ранее уже сообщалось, что на стороне Баку воюют протурецкие исламисты из Сирии и других ближневосточных стран. С официальным призывом к армянам всего мира взять в руки оружие для защиты Арцаха обратился и Ереван. Добровольцев много, но попасть в Армению им мешает отсутствие авиарейсов и все еще закрытые из-за пандемии границы. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...

Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Тимур Шерзад

    Увидеть Антарктиду – и умереть

    Тимур Шерзад
    журналист
    		24 октября 2020, 12:30

    24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта – британцы должны были преодолеть 3 тыс. километров и добраться до Южного полюса. В этом деле они были не одиноки – конкуренцию в гонке за покорение полюса Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. И этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента.

    Разница в подходах

    Вопрос, кто же первым достигнет Южного полюса, был и репутационным, и политическим. Так уж получилось, что обе экспедиции – и британская, и норвежская – смогли собрать финансирование, подготовиться и стартовать в плюс-минус одинаковый промежуток времени. А значит, шансы стать первыми – и получить как научную, так и национальную славу – имели и Скотт, и Амундсен.

    Обе экспедиции были рассчитаны на несколько лет, и подразумевали возведение капитальных домов – строение Скотта, например, сохранилось до наших дней. А вот в остальном концепции и образ действий сильно различались.

    Норвежец целенаправленно искал личной славы и «спортивного» результата – добраться до полюса первым во что бы то ни стало. Поэтому все научные наблюдения, сделанные по пути, проводились, скорее, по остаточному принципу. Амундсен даже не взял в команду ни одного профессионального ученого – все моряки да погонщики собачьих упряжек.

    Скотт выбрал другой путь. Он, конечно, тоже считал поход к полюсу одной из важнейших задач, и тоже стремился достигнуть его первым. Но задумка была куда шире – Скотт нацелился на широкую программу научных исследований. Он даже санкционировал месячный санный поход по суровейшей антарктической зиме – а все ради того, чтобы вовремя добраться до пингвиньих яиц.

    Все дело было в том, что пингвины считались самой примитивной птицей на земле, и ученые могли бы многое сказать об истории их развития, изучив пингвиний эмбрион. Но идти пришлось в условиях, когда в теплый день на улице -50, оставленная в палатке перед залезанием в спальник одежда застывает на холоде так, что в нее не залезть без посторонней помощи, а на улице почти вечная ночь.

    Фото: Daily Herald Archive/NMeM/<br>Global Look Press

    Впрочем, эксперименты касались не только самой Антарктики, но и средств ее освоения. В противовес Амундсену, который выбрал самый простой и очевидный транспорт в виде собачьих упряжек, Скотт пошел сразу несколькими путями. Он взял тех же собак, маньчжурских лошадей, индийских мулов и моторизованные сани. Во многом из-за того, чтобы сделать конкретные выводы – что насколько полезно, и в каких именно условиях.

    Увы, но стремление сделать все и сразу, а также попробовать как можно больше вариантов Скотта во многом и сгубило.

    Перенапряжение сил

    Как англичанам, так и норвежцам предстоял сложный путь. Антарктида брала не только холодом, ветрами и практически полным отсутствием еды. Исследователей поджидали крутые горы и коварные, скрытые под снегом и тонкой коркой льда, трещины. Боязнь последних заставляла привязываться веревками к саням. Если идущий впереди них падал в трещину, у него всегда была возможность вылезти обратно. Правда, это зверски отнимало силы и время.

    А они были нужны, особенно англичанам. Им фантастически не везло с транспортом – лошади и мулы массово умирали, трактора ломались, а собак было слишком мало. И поэтому им постоянно приходилось тащить сани самим. Нагруженные сотнями килограммов оборудования, палаток, еды и топлива, те были тяжелейшей ношей. И тянувшие их лыжники буквально выдыхались.

    Британцы шли единой колонной, из которой время от времени отделялись следующие обратно группки по четыре-пять человек. Смысл был в том, чтобы заложить пищевые и топливные склады для успешного возвращения обратно остальных. Предполагалось, что до самого полюса в итоге дойдут только четыре человека – хотя по итогу предприятия Скотт взял пятерых.

    Самое страшное выяснилось, когда позади было уже две трети пути: из записей Скотта ясно, что к тому времени люди выдохлись – проходимый в примерно одних и тех же условиях дневной километраж неизменно падал. Ни к чему хорошему это привести не могло.

    Хуже, чем на Первой мировой

    Оставшаяся после отправления обратно вспомогательных групп пятерка Скотта все же достигла Южного полюса. Но там к физическому истощению прибавился сперва шок, а затем и уныние. Оказалось, что Скотт проиграл гонку к полюсу – Амундсен без каких-то серьезных проблем добрался до него, и водрузил там норвежский флаг.

    Удрученные, британцы отправились обратно. Силы были на пределе, и с каждым днем становилось все сложнее. На полпути обратно – месяц спустя – от истощения умер первый член экспедиции. Еще через месяц, когда оставалось пройти около четверти, погиб второй, армейский капитан Отс. Бедняга сознательно пожертвовал собой – понимая, что он все равно не дойдет до побережья, он вышел из палатки в страшную метель, фактически покончив жизнь самоубийством. Все для того, чтобы не быть обузой для других.

    Оставшиеся три человека во главе со Скоттом продержались еще две недели, но в итоге умерли, не дойдя совсем чуть-чуть до очередного склада с топливом и едой. Позже их палатку с телами и записями нашли другие члены экспедиции, отправившиеся на поиски не вернувшихся товарищей.

    Другие материалы автора

    Экспедиция к полюсу по плану Скотта оказалась тяжелым делом. Один из участников позже вспоминал, что в окопах Первой мировой было как-то попроще – а ведь там не было недостатка ни в тяжелых условиях, ни в летающих осколках.

    Британская империя много раз лезла в далекие земли, чтобы поживиться за счет каких-нибудь очередных туземцев или колоний других европейских держав. Но антарктические экспедиции – совсем другое дело. Немедленно, или хотя бы среднесрочно нажиться на этом деле было практически нереально – что понимали почти все участники экспедиции Скотта. Эти люди сознательно приносили жизни и здоровье на алтарь науки – благородное начинание во все времена. И, пусть Скотт насовершал кучу ошибок – по крайней мере, он их честно задокументировал, и тем самым избавил других от их повторения.


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