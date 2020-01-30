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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

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Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

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              Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 30 января 2020, 21:30

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              На днях меня пытались убить. Не намеренно, конечно, но кому от этого легче? Представьте: поздний вечер, практически ночь, трасса по две полосы в каждую сторону с отбойником посередине, трафик вялый. Справа «сифонят» фуры, поднимая до небес шлейф водяной пыли (такой вот фиговый январь). По левой изредка проносятся легковушки. Разрешенная 110, так что все смело гонят 130. То есть, дорожная обстановка простейшая и не предвещающая никаких проблем. Гоню себе спокойно, обхожу грузовики, натужно прущие в гору на малой скорости.

              И вдруг из их дружной компании в каких-то считанных метрах впереди меня безо всякого объявления войны в левый ряд резко перестраивается фура с литовскими номерами. А мне ни влево не уйти – отбойник, ни вправо – колонна. Торможу как могу, машину таскает на мокром асфальте, собака с заднего сиденья матерится на своем собачьем языке. Чудом не въехал в этого евроаса.

              Я, конечно, в рацию, всегда настроенную на 15 канал, высказал все, что думаю о нем, его маме и навыках вождения. А в ответ такое безмятежное «Та лааадно». Совершенно не расстроился человек, будто так и надо, и для него совершенно нормально, не включая поворотники и не глядя в зеркала, перестраиваться перед обгоняющим его автомобилем.

              Мне много довелось помотаться по межгороду на машине. И в те уже былинные времена, когда вместо дорог были направления, по которым пылили автопоезда Совтрансавто. И позже, когда у каждого уважающего себя дальнобоя под сидушкой был припрятан обрез, а то и Калашников, а остановиться на обочине было смертельно опасным мероприятием. Но всегда дальнобой был синонимом слова «мастер».

              А помните времена, когда слово «таксист» было синонимом слова «профессионал»? Ну, такой вот мужик в шоферской кепке, веселый и разговорчивый, который в миллионном городе знает номера домов в частном секторе в глухомани и может проехать куда угодно? Который водит как бог, философски относится к ПДД, но никогда не попадает в аварии? Одним словом – таксист! Да, нагреет вас на трояк и попытается подсадить попутчика. Но доставит строго вовремя и куда надо.

              Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкиртостан/ТАСС

              А как вы теперь относитесь к «бомбилам»? Вот то-то и оно. Дорогу не знаю, машину не понимаю, езжу, как черт на душу кинет и пытаюсь выцыганить лишнюю копейку. Поменялось отношение на противоположное.

              А вот мнение народное о дальнобоях до сих пор искажено теми же старыми шаблонами. Дальнобой – суровый мужик, который на мегафуре может развернуться на лестничной площадке, он может перебрать мотор на морозе голыми руками, он чувствует свою многотонную махину, как пилот формулы один и слышит дыхание двигателя, как матерый терапевт слушает дыхание больного. У них братство, они все за одного, они мудрые и сильные.

              А вы, ребята, на трассах давно были? Да, остались еще такие. Но их уже немного. По сравнению с советскими временами, количество фур на трассах выросло на несколько порядков. Поэтому за рулем сейчас сплошь и рядом мальчишки, дятлы, неумехи. Отсюда перевернутые на ровном месте фуры, летящие за 120 автопоезда, отлетающие на ходу колеса, дорожное хамство, презрение к «маленьким» (послушайте 15 канал, много интересного услышите), отсутствие взаимовыручки и даже более того – сознательные помехи своим же.

              Помню случай: узкая двухполоска, «владимирские горки», везде сплошная разделительная. Ползем со скоростью километров 50 в час, на горках вообще останавливаемся, паровозик собрался на пару километров, если не больше. Слышу в эфире «Этот лесовоз достал уже! Нагрузился, как сухогруз, в две нормы!» «Слышь, братан, ну встань ты на обочину на пять минут, дай остальным проехать!» А в ответ убийственное: «Не могу, мужики, я СПЕШУ!» Такая вот взаимовыручка.

              Рыцари дорог и герои асфальта еще есть, вы можете их встретить, пообщаться «в канале». Но упаси вас Боже от ошибки думать, что их большинство. Разочарование может стоит вам жизни, когда такой урод просто пойдет на обгон в пяти метрах перед вами, выпихнув на встречную полосу.

              Старые таксисты растворились в мутном потоке яндексов и ситимобилов. Старые дальнобои растворяются в мутном потоке «фурщиков». Чтобы получить руль магистрального тягача, раньше нужно было 10 лет откатать на самосвале и получить первый класс. Сейчас просто сдал на категорию - и вперед.

              Но разве это беда только дорог? Шабашники строят дома, которые потом горят из-за криво проложенной проводки. Мне на старенькой «Тойоте» в областном центре никто не смог выставить зажигание, потому что в сервисах работают мальчишки, которые по книжке умеют выставить зажигание с помощью компьютера на новых машинах. А на старых – не знают, как это делается. Они умеют жать на кнопки, а принципа работы – не понимают. Врач в поликлинике и от поноса, и от головы выписывает одну таблетку, потому что других не знает. Юное поколение журналистов в принципе не знает, что значит «проверять информацию», забивая инфопространство тупейшими фейками. «Девочка-дизайнер», которая на плакате ко дню Победы рисует немецкий танк – это уже мем.

              Есть такая теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта, он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Чем больше водителей на дорогах, тем хуже обстановка. Чем больше менеджеров, тем хуже управление. Чем больше экономистов, тем меньше денег.

              Да черт с ними, с экономистами. Они хотя бы не пытаются убить тебя на дороге. Если, конечно, не сядут за руль.


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