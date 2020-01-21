Интернет становится безусловным правом

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...

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              Сергей Мардан

              Интернет становится безусловным правом

              Сергей Мардан
              публицист
              		 21 января 2020, 10:02

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              Послание Путина было настолько оглушительным, что мало кто обратил внимание на небольшую часть выступления, которую президент посвятил интернету. И зря. Даже на фоне объявленной конституционной реформы, демографического прорыва и программы борьбы с бедностью, видение российской властью роли интернета в общественной жизни революционно в глобальном смысле.

              Это не дифирамбы российскому президенту. Это просто констатация очевидного факта. Путин стал первым мировым лидером, который приравнял интернет к безусловному праву граждан.

              Раньше подобные идеи относили к области футурологии. Проекты глобального спутникового интернета, один из которых реализует компания Starlink Илона Маска, говорят о доступности интернета с точки зрения покрытия. При этом это безусловно коммерческие предприятия, создаваемые для извлечения прибыли.

              Путин же говорит об интернете, как об одной из важнейших потребностей современного человека, которая социальным государством должна гарантироваться, как право на труд или свободу совести, вне зависимости от уровня доходов человека:

              «Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет... Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик».

              Фото: Денис Вышинский/ТАСС

              «Социальность» этой идеи настолько очевидна, что, честно говоря, удивительно, что ее до сих пор не реализовала ни одна из «эталонных» социальных стран типа Финляндии или Швеции. Напротив, там доступ к интернету намного дороже, чем в России, даже с учетом более высоких доходов жителей.

              В развитии цифровой среды Россия уже 15 лет – в числе лидеров. Мы, наряду с США и Китаем, являемся одной из трех стран, обладающих «цифровым суверенитетом». Российский бизнес создал национальную поисковую систему, русскоязычные социальные сети и мессенджеры, доминирующие на домашнем рынке. Российские IT-компании и банки построили цифровые экосистемы, фантастические с точки зрения европейского и американского потребителя. У них нет ничего подобного.

              Российские государственные структуры реализовали национальные проекты в области коммуникации простых граждан с госучреждениями. Налоги, коммунальные платежи, социальная поддержка, медицина, образование. 

              Очевидно, что, сделав такой технологический рывок, государство оказывается перед проблемой – как технически включить в это «будущее» те 18 миллионов человек, которые сегодня живут в бедности. А дополнительно к ним есть еще миллионы россиян, которых формально к «бедным» не относят, но которые считают каждую копейку и для которых любой, даже самый низкий, тарифный план интернет-провайдеров все равно может в какой-то момент оказаться неподъемным.  

              Эти люди оказываются фактически пораженными в социальных правах. Тем же сайтом госуслуг они не могут воспользоваться просто потому, что у них нет технической возможности подключиться к интернету.

              Россия в цифровой экономике сегодня оказалась в уникальном положении, когда ей приходится в одиночку выстраивать социальные модели и кейсы, которые потом будут использоваться всем остальным миром.

              Нужно ли этим гордиться? Трудно сказать. Тут скорее нужно много и серьезно работать.

              Огромная часть традиционной социальной сферы на наших глазах перемещается в Сеть – получение документов, регистрация прав собственности, онлайн-медицина, онлайн-образование, онлайн-торговля, доступ к общественно-важной информации, медиа. Если отбросить приставку «онлайн» – все это относится к зоне прямой ответственности государства.

              Российское государство смотрит на изменения в этих сферах именно с этой точки зрения и прямо говорит, что берет эту ответственность на себя. У государства здесь есть и абсолютно прагматичные мотивы – улучшаются возможности администрирования всех управленческих процессов.

              Например, через интернет налоговая служба видит все платежи в режиме реального времени. Когда вы в магазине оплачиваете смартфоном шоколадный батончик, государство не только плюсует эти 50 рублей к сумме ваших расходов, но опосредованно может смоделировать, сколько будет стоить ваше будущее ожирение и болезни сердечно-сосудистой системы.

              Все это позволят строить бюрократическую систему совершенно другого уровня. А контроль за этой системой – уже будет заботой гражданского общества. Пока же Россия вырабатывает правила для будущего социального интернет-государства, где гаджет с привязанным удостоверением личности и цифровым счетом заменит паспорт, кредитную карту, права и еще сотню документов.


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