Выживший Ваня Фокин – это все мы

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Север принес России один из главных успехов 2019 года

Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

Американским дипломатам пришлось спасаться бегством из «охраняемой зоны» центра БагдадаФото: Khalid al-Mousily/Reuters
В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмиссию. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • Очень плохим

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          • Нет

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              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?


              Сергей Мардан

              Выживший Ваня Фокин – это все мы

              Сергей Мардан
              публицист
              		 1 января 2020, 13:50

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              Его спасение все называли чудом. 1 января 2019 года десятимесячного младенца Ваню Фокина извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома. Ребенок в легкой домашней одежде 36 часов провел под бетонными обломками. Мороз доходил до 26 градусов. У бетонного крошева не находил себе места отец мальчика. Но все закончилось хорошо.

              В октябре ребенок сделал первые шаги. Сейчас он только иногда держится за материнскую руку.

              Вот такая у меня для вас новогодняя история длинной в 12 месяцев.

              Новый год, который переплетен с Рождеством Христовым не только близостью дат, но главным образом, общим настроением, наполнен радостной надеждой на Большое чудо, которое обязательно должно вот-вот случиться.

              2019 год начался именно с такого чуда, чудесного спасения младенца Ивана. 

              Фото: МЧС РФ/ТАСС

              Россия всегда была страной с мистическим сознанием. Мессианство русских (даже когда они назывались советскими) наполнено христианским смыслом, содержанием которого является Спасение.

              Можно быть трижды атеистом и даже бережно хранить билет члена ВКП (б) с 1932 года, но факты говорят о том, что наше отечество трижды за 20 век пережило три катастрофы – 1917,1941 и 1991 года. Другим хватило бы и одной, чтобы исторически аннигилироваться и остаться лишь строкой в архивных каталогах. А мы все еще живы…

              Под внешним лаком современного русского человека сидит такая же достоевщина, что и 200 лет назад. Мы так же жадно ищем чуда, легко верим в него, а истории о каком-нибудь чудесном спасении отзываются в нас с такой силой, будто мы не циничные дети урбанистического мира 21 века, а современники Второго Крестового похода или никоновского раскола.

              Мы во всем ищем знаки и символы – и отказываемся смириться с неизбежным.

              Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен – это все мы, это отражение нашей судьбы, которую стоит воспринимать именно таким образом. Это объяснит нам самим логику происходящего и поможет спокойно жить дальше, не впадая в истерики, на которые легки некоторые экзальтированные граждане.

              Осторожность, с которой Россия двигается по своему историческому пути последние 20 лет, – это не трусость и не безволие. Мы – словно человек после тяжелого ранения или увечья, учимся ходить заново, восстанавливаем рефлексы, копим силы и бережем себя.

              Я не знаю, делает ли это Путин интуитивно, или он просто трезво отдает себе отчет в реальном физическом состоянии страны и нации – и поэтому избегает до последнего любых радикальных шагов. Но для меня очевидно, что никогда еще властью так не сберегался российский народ.

              Я понимаю, что мне в ответ гарантированно прилетят обвинения в том, что я занимаюсь путинской пропагандой. Но если ненадолго стряхнуть с себя горы информационного мусора и спокойно посмотреть на хронологию путинского двадцатилетия, там после Второй Чеченской не было ни одной большой войны, участие в которой мы бы заметили.

              Власть выковыривает из-под исторических руин условного «Ваню Фокина» и учит его заново ходить. А «Калибры» и фрегаты – это, считайте, такие костылики. Чтобы просто не упасть.

              Социологи говорят, что нам не хватает образа будущего, поэтому и есть социальное напряжение среди пассионарной прослойки жителей больших городов.

              Про этот образ обязательно нужно разговаривать и спорить. Для начала я бы только уменьшил градус патриотической пропаганды и пустую фразу «Россия встает с колен» объяснил людям чуть подробнее.

              С колен – это потому что ноги были сломаны в нескольких местах. А еще было обморожение и дистрофия 90-х. Теперь нужно тихонечко начинать вставать с больничной койки, на которой мы пока отлеживаемся.

              Мы все – один народ. Согласные и несогласные. Патриоты и либералы. Русские и не русские. Верующие и не очень. Наше спасение – одно на всех. Мы могли либо все спастись, либо все погибнуть и оказаться рассеянными по миру, как осенняя листва.

              Кстати, 16 февраля Ванечке Фокину исполнится два года.

              С Новым годом!


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