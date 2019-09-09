Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Давеча прошла очередная годовщина Бородинской битвы. Кроме «скажикадядя», она помнится еще и тем, что каждая из сторон считает себя в ней победителем. На самом деле все зависит не только от учебников истории в каждой из стран-участниц, но и от громкой пропаганды.

Прошедшие выборы – нечто вроде Бородинского сражения-light – особенно по части оценки результатов: каждая из сторон делает вид, что именно она и есть победившая сторона.

На время написания текста 99% бюллетеней обработано. 25 мест в МГД у самовыдвиженцев, у КПРФ – 13, у «Яблока» – четыреи «Справедливой России» – три.

Слабоумное «умное голосование» (УГ) принесло плоды, правда, не такие, какими видел их Навальный. Неудивительно – можно сделать ставку на безмозглое подчинение секты, но нельзя остальных избирателей убедить, что секта права. И если посмотреть – как это работало на поле всего единого дня голосования по стране – вырисовывается одна и та же картина.

Это УГ сработало в основном таким образом, что рассорило буквально всю оппозицию. Шендерович шипел у себя в Facebook, что Навальный, мол, ему не учитель, а он не второклассник. Ходорковский в ответ на хвастовство результатами УГ спросил, не заслуга ли команды Навального заход солнца. Ну а с Ройзманом они успели поцапаться ещё раньше. Как пишет публицист Дмитрий Петровский: «Синдром «координационного совета оппозиции» в полный рост». Пускай визжат, этот звук слаще, чем «Аллилуйя» Леонарда Коэна для ушей русского патриота.

Просто теперь перед глазами наблюдателя разворачивается еще одна прекрасная картина – по игровому полю русской политики мечется тушка Навального и пытается прильнуть к каждому плечу. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что, таки да – без него и солнышко бы не встало. И вообще ничего бы не встало ни у кого никогда.

При этом его начетничество и ригидность мышления привели к тому, что об «умном голосовании» стали говорить, как о тоталитарном инструменте. Действительно, где это видано, чтобы избирателю приказывали, как ему голосовать? Но секта Навального не видит в этом никакой контрадикции и эстетического конфликта. Проблемка в этом только одна – к демократии эта фишка не имеет никакого отношения. А ведь мы же тут все за демократические процедуры, не правда ли?

Из вменяемых людей на это повелся только лидер жанра Hysteria Journalism Антон В. Красовский, который написал, что по одному слову Навального рушатся империи и тают полярные шапки – «Так как же так вышло? Кто всякий раз усиливает его речь? Кто делает его слова такими однозначными и отчетливыми?» Надеюсь, все-таки он пошутил так жестко. И перстень Навальному Антон В. целовать все-таки не будет.

И вообще никто не будет.

Вестись на бессмысленные базары Навального – это как слушать бессвязную речь обкуренного Дельфийского оракула: при желании и развитой фантазии, конечно, можно оттуда выцепить даже формулу постройки атомной бомбы.

Но ее там нет. Это фантазии слушателя.

Эта заведомая бессмыслица позволяет нашему Неуловимому Джо мимикрировать, менять «принципы», противоречить самому себе, бегать из угла в угол, морально селфиться с тем или иным локальным победителем,

чтобы выглядеть причастным к этой локальной победе. То есть – типичная рыба-прилипала. Echeneidae семейства лучеперых. Я даже не буду вспоминать притчу про муху и вола – «мы пахали» - вы ее сами вспомнили.

Немудрено, что в этом иллюзорном мире рождаются другие плоды сна разума – вроде Л. Соболь.

Достаточно почитать ее порнографические мечты: «Представляете, с каким разгромным счётом на выборах в Мосгордуму победила бы я, Жданов, Гудков, Яшин, Русакова, Галямина, Янкаускас и другие независимые кандидаты, если бы @MosSobyanin не устраивал беспредел через снятия нас с выборов?» Это у нее в твиттере.

О да, детка, да, давай еще. Жарко прошепчи мне еще раз на ушко все эти фамилии гудковых, а я в ответ прошепчу: «Федермессер, Касамара» и мы сольемся в экстазе выборного процесса.

Мой личный герой этих выборов – не только Валерия Касамара, но и Элла Памфилова. Это она отлила в граните бессмертные слова, описывающие всех этих деятелей, хотя и сказанные по другому поводу (а именно о вбросах бюллетеней на избирательном участке №4052 в Сергиевом Посаде) - «Вот я думаю: или мозгов нет, или совести».

Но будем считать, что мы эти тренировочные выборы проехали, и для большинства «политологов из телеграма» это просто повод закричать Собянину в пустоту: «Ну кто вам так делал зубы? Руки бы им оторвать», давая понять, что вот они бы точно все сделали правильно, но только им не дали денег.

Разговор о другом – о выборах в Думу, ради которых мы сейчас и рассматриваем все промахи и локальные победы. Потому что Дума будет гораздо интересней.