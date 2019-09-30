Главные инновации создаются в авторитарных структурах

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Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
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Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Канцлер Курц возродился после «русского скандала»

Курц настроен решительно, но ему придется идти на компромиссы, чтобы создать новое правительствоФото: Julian Stratenschulte/DPA/Global Look Press
Не прошло и полгода после громкой отставки самого молодого в истории канцлера Австрии Себастьяна Курца, как тому удалось привести свою партию к уверенной победе на выборах. Чтобы вернуть утраченный из-за «русского скандала» пост, Курц пойдет на коалицию с левыми либералами. А вот позиции пророссийских евроскептиков оказались серьезно подорваны. Как возвращение канцлера Курца повлияет на отношения России и Австрии? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...

Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
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Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
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      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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              Игорь Ашманов

              Главные инновации создаются в авторитарных структурах

              Игорь Ашманов
              управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
              		 30 сентября 2019, 18:29

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              «Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», – сказал Греф

              И добавил: «пирамидальные структуры умрут первыми». Так ли это? Почему вдруг инновации не могут возникать в иерархических структурах? Как раз инновации и возникают в иерархических структурах. Перед войной, например, самым инновационным государством в мире была нацистская Германия. Немцы построили великолепное производство, у них была лучшая в мире военная техника, авиация. Они первые начали делать настоящие боевые ракеты, заниматься ядерной энергией. Но это было абсолютно иерархическое, тоталитарное государство.

              После войны самым инновационным государством стал Советский Союз с абсолютно иерархической системой управления. СССР первым вывел человека в космос, развил атомную энергетику, создал первые ЭВМ. И до 80-х годов это было самое инновационное государство.

              Не понимаю, почему Греф приводит в пример Билла Гейтса. В компании Microsoft – тоже абсолютно иерархическое управление. В ней слово Гейтса, а потом Болмера, было законом. Та же история c Apple. У компании были креативные дизайнеры и разработчики, но структура была абсолютно иерархическая. Это была компания одного человека.

              Подозреваю, что ровно такая же история и в Сбербанке – это вроде бы очень инновационный банк, но там авторитарное управление самого Германа Оскаровича, насколько можно судить со стороны. Поэтому само рассуждение, что иерархическая структура не позволяет инноваций – просто миф. Я лично не знаю других структур, позволяющих создавать инновации.

              Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

              В США главной инновационной структурой, которая придумала мобильную связь, Интернет, поисковые машины, остается Минобороны, ну и плюс спецслужбы. Возьмем еще, к примеру, Huawei и Samsung. Это очень инновационные компании, но тоже с жесткой структурой подчинения. При этом смартфоны Huawei и Samsung давно обгоняют Apple по части инноваций.

              То есть само высказывание Грефа просто изначально неверно. Непонятно, с чего вдруг нам надо менять структуру управления? Структура управления государством пережила все индустриальные революции в мире в неизменном виде, говорит он – ну, так может быть, тут надо задуматься, почему? И не трогать то, что работает.

              В любой государственной деятельности необходима управленческая гибкость, умение распределять полномочия. Пример – инновации при Сталине, когда Берия руководил сразу и ракетным, и атомным проектами, в очень свободной манере, с делегированием. Или построение армии, когда у тебя вроде бы жесткая вертикаль, но при этом любой командир уровня взвода, роты, батальона вынужден принимать самостоятельные и спонтанные боевые решения и отвечать за своих людей самостоятельно. Все это показывает, что гибкость в принятии управленческих решений, делегирование – обязательные требования к иерархическому управлению, начиная с Троянской войны. И что «партизанские» структуры обычно проигрывают – без поддержки иерархического государства.

              Утверждение о том, что государственное управление – вне проектного менеджмента, тоже неверно. Хороший пример: вот Крымский мост построили с опережением графика. Это же проект? Под Олимпиаду в 2013-м построили целый новый город Сочи. Что это, как не проектное управление?  Камеры в 2012-м поставили на избирательных участках и сделали портал для массового просмотра за два месяца – феерически успешный проект.

              Как раз почти все, что делается в государстве – это проектное управление, а не процессное. Процессное – это сделать так, чтобы в ЖЭКе или МФЦ постоянно, рутинно выдавали правильно и быстро нужные документы. Это полезная вещь. А вот открытие Северного морского пути или прокладывание скоростной дороги между Питером и Москвой – это проектное управление. То есть все это уже есть и работает.

              Записано «Взглядом»


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