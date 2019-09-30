Главные инновации создаются в авторитарных структурах

«Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», – сказал Греф.

И добавил: «пирамидальные структуры умрут первыми». Так ли это? Почему вдруг инновации не могут возникать в иерархических структурах? Как раз инновации и возникают в иерархических структурах. Перед войной, например, самым инновационным государством в мире была нацистская Германия. Немцы построили великолепное производство, у них была лучшая в мире военная техника, авиация. Они первые начали делать настоящие боевые ракеты, заниматься ядерной энергией. Но это было абсолютно иерархическое, тоталитарное государство.

После войны самым инновационным государством стал Советский Союз с абсолютно иерархической системой управления. СССР первым вывел человека в космос, развил атомную энергетику, создал первые ЭВМ. И до 80-х годов это было самое инновационное государство.

Не понимаю, почему Греф приводит в пример Билла Гейтса. В компании Microsoft – тоже абсолютно иерархическое управление. В ней слово Гейтса, а потом Болмера, было законом. Та же история c Apple. У компании были креативные дизайнеры и разработчики, но структура была абсолютно иерархическая. Это была компания одного человека.

Подозреваю, что ровно такая же история и в Сбербанке – это вроде бы очень инновационный банк, но там авторитарное управление самого Германа Оскаровича, насколько можно судить со стороны. Поэтому само рассуждение, что иерархическая структура не позволяет инноваций – просто миф. Я лично не знаю других структур, позволяющих создавать инновации.

В США главной инновационной структурой, которая придумала мобильную связь, Интернет, поисковые машины, остается Минобороны, ну и плюс спецслужбы. Возьмем еще, к примеру, Huawei и Samsung. Это очень инновационные компании, но тоже с жесткой структурой подчинения. При этом смартфоны Huawei и Samsung давно обгоняют Apple по части инноваций.

То есть само высказывание Грефа просто изначально неверно. Непонятно, с чего вдруг нам надо менять структуру управления? Структура управления государством пережила все индустриальные революции в мире в неизменном виде, говорит он – ну, так может быть, тут надо задуматься, почему? И не трогать то, что работает.

В любой государственной деятельности необходима управленческая гибкость, умение распределять полномочия. Пример – инновации при Сталине, когда Берия руководил сразу и ракетным, и атомным проектами, в очень свободной манере, с делегированием. Или построение армии, когда у тебя вроде бы жесткая вертикаль, но при этом любой командир уровня взвода, роты, батальона вынужден принимать самостоятельные и спонтанные боевые решения и отвечать за своих людей самостоятельно. Все это показывает, что гибкость в принятии управленческих решений, делегирование – обязательные требования к иерархическому управлению, начиная с Троянской войны. И что «партизанские» структуры обычно проигрывают – без поддержки иерархического государства.

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Утверждение о том, что государственное управление – вне проектного менеджмента, тоже неверно. Хороший пример: вот Крымский мост построили с опережением графика. Это же проект? Под Олимпиаду в 2013-м построили целый новый город Сочи. Что это, как не проектное управление? Камеры в 2012-м поставили на избирательных участках и сделали портал для массового просмотра за два месяца – феерически успешный проект.

Как раз почти все, что делается в государстве – это проектное управление, а не процессное. Процессное – это сделать так, чтобы в ЖЭКе или МФЦ постоянно, рутинно выдавали правильно и быстро нужные документы. Это полезная вещь. А вот открытие Северного морского пути или прокладывание скоростной дороги между Питером и Москвой – это проектное управление. То есть все это уже есть и работает.

Записано «Взглядом»