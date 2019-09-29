В Донбассе преодолели распад СССР

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Израиль неубедительно защищает Patriot в Саудовской Аравии

На самом деле американские «Патриоты» способны сбивать даже дроны, но для этого с ними нужно уметь обращатьсяФото: Nir Elias/Reuters
Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
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              Андрей Бабицкий

              В Донбассе преодолели распад СССР

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 29 сентября 2019, 12:45

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              Российское МВД обнародовало сегодня данные о том, какое количество граждан Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта граждан России с момента вступления в действие соответствующего указа президента РФ. В общей сложности заветными документами обзавелись 35 тысяч человек. А всего заявлений подано 87 тысяч. Цифры впечатляющие. В самом начале, когда механизм был еще очень скверно отлажен, казалось, что процесс растянется на долгие годы. Однако и власти республик, и Главное управление по вопросам миграции МВД РФ сумели довольно быстро отладить процедуру как приема заявлений, так и выдачи паспортов. Сейчас ежедневно из Донецка и Луганска в российские города, расположенные неподалеку от границы, выезжает на специально выделенных для этого автобусах 200-300 человек, чтобы получить долгожданное гражданство и удостоверяющую его красную книжицу.

              На самом деле, это история не о новых документах для жителей Донбасса или, вернее, не совсем о них. Решение Владимира Путина, явившееся полной неожиданностью для республик, в одночасье изменило их судьбу и перспективы. Российский паспорт – это не только легальное и признаваемое во всем мире удостоверение личности, позволяющее избавиться от множества проблем, связанных с передвижением, устройством на работу, учебой и так далее. Это все крайне важно, но смысл происходящего намного глубже и шире.

              После 2014 года граждане новообразованных республик, отказавшихся идти по пути, предложенном Украиной, ощущали себя недорусскими. Они мечтали о том, чтобы Донбассу дали возможность вслед за Крымом вернуться в Россию, но довольно быстро стало ясно, что такой вариант невозможен, поскольку он привел к тому, что и на без того обложенную со всех сторон санкциями Россию наложили бы новые ограничения. Помощь стала оказываться сразу – деньгами, специалистами, гуманитарными конвоями. Интеграционный процесс тоже был запущен довольно быстро – на уровне связей между республиканскими и российскими министерствами и ведомствами, учебными заведениями, российский рубль полностью вытеснил из экономического пространства Донбасса гривну. Потом пришла очередь признания республиканских документов, выдачи студентам после окончания местных вузов аттестатов российского образца.

              Но всего этого казалось мало. Родина представала все такой же недоступной, как и до войны. Она то ли не хотела возвращения своих сыновей, то ли не могла позволить им вернуться из-за непрекращающегося давления со стороны Запада. Российское руководство не желало новых обременений для своей страны из-за слишком явного сближения с Донбассом – так это понимали жители республик. Десятки тысяч человек, выехавших в Россию после начала боевых действий, тоже были встречены не слишком ласково. Дорога к российскому гражданству была сопряжена с многолетними мытарствами – унизительными, а в значительном числе случаев и непреодолимыми.

              Указ Владимира Путина в одночасье переменил все. Отечество вдруг приблизилось на расстояние вытянутой руки. Российское государство объявило о своем безусловном желании взять русских Донбасса под опеку и защиту. Да, республики не попали в Россию, но произошло нечто такое, что фактически снимало эту проблему. Россия сама пришла в республики, поскольку каждый обладатель российского паспорта становился ее представителем на территории, номинально принадлежащей Украине.

              Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

              А это означало, что они получали возможность пользоваться гражданскими правами российского гражданина – прежде всего правом на обеспечение безопасности. То есть теперь обстрелы территорий республик – это внутреннее российское дело, поскольку речь идет о посягательстве на жизнь граждан России. В каком случае этот очевидный правовой казус сыграет роль триггера, пока не ясно, но, думаю, что нынешнее миролюбие украинских властей обусловлено и тем, что попытки серьезного силового воздействия на Донбасс могут обойтись Украине очень дорого. Об этом прямо неоднократно говорил Владимир Путин, указывая на то, что в случае попыток развязать большую войну соседняя страна утратит свою государственность.

              В свое время через подобные обстоятельства прошли Абхазия и Южная Осетия. Москва приняла решение о принуждении Грузии к миру после гибели российских миротворцев и нападении на республики, где проживали граждане России. Но у ситуации в Донбассе есть принципиальное отличие. Здесь речь идет о судьбе русского народа, который после распада СССР рассыпался кровоточащими и унижаемыми осколками по всей территории некогда единого государства. И восстановление национального единства – важнейшая задача новейшей русской истории. Собственно, 35 тысяч новых российских граждан – это начало.

              Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся гражданами республик, считавших их людьми второго сорта, нежелательными иностранцами, пятой колонной и так далее. Много пережито за более чем четверть века после исторической катастрофы развала Страны Советов. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Бог даст, это будет происходить быстро и в масштабах, соответствующих параметрам проблемы.


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