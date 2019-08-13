«Победа добра» закончится капитуляцией России

В обсуждениях протестного движения этого лета – помимо крепких сторонников и противников борьбы добра со злом – хорошо видны люди, которых я бы назвал наивными клиентами. Наивный клиент рассуждает примерно так:

– Мне, конечно, не нравятся те лидеры, которые атакуют власть. Мне не нравятся их идеи. Но зато сама возможность свободы, честных выборов, конкуренции – ведь это же так прекрасно! И если мы разрушим стену, то потом уже сможем бороться с теми, кто нам не нравится, ну а кто прав – это решит избиратель. Этот наивный клиент – обычно хороший человек.

Хорошие люди думали, что теперь, после исчезновения самодержавия, они смогут поспорить с большевиками в Учредительном Собрании. Хорошие люди думали, что теперь, после исчезновения КПСС-КГБ-ГКЧП, они смогут поспорить с ельцинистами в Верховном Совете. Ответ был один: разгон и расстрел.

Ну а теперь я расскажу вам, а заодно и наивным клиентам, что произойдет на самом деле, если, не дай Бог, случится «победа добра».

Я, разумеется, не выдаю себя за Кассандру, но так получилось, что я уже смотрел этот спектакль два раза за последние тридцать лет – а эта постановка вообще-то поражает своим однообразием.

Итак. Во-первых, нужно сразу выбросить из головы идею, что вот эти милые активисты с плакатиками, которых вы видите сейчас, видели два года назад, видели семь лет назад, – «придут к власти». В реальности они если куда и придут, то только в бургерную, коворкинг и квартиру на Садовом, которую они снимают покомнатно на четырех человек. Более того, все те лидеры, те хозяева митингов, которые кому-то кажутся начальниками протеста и королями момента, получат должности в очень ограниченном объеме и ненадолго.

Кто-то из них, несомненно, сможет выковать из себя железного человека и добиться успеха не только на старте смуты, но и в ее финале, но таких всегда мало. Большинству из них все равно предстоит жаловаться на то, что «революцию предали», «протест слили», «наши идеалы растоптали», etc.

Ну а настоящими благоприобретателями и выгодополучателями победы добра над злом будут самые подлые, ловкие, циничные и профессионально мимикрирующие нынешние чиновники второго ряда, и даже некоторые – из первого ряда, те из них, кто вовремя сможет создать себе «прогрессивный образ» и начисто забыть о том, что говорил и делал вчера.

Вот они-то и будут тем самым «добром», которое «победило» – просто потому, что умеют управлять государством, умеют интриговать, умеют молчать, когда надо, а когда надо – и говорить, но только то, что на этот раз надо.

Вы же помните, как на руинах Советского Союза за дело взялись диссиденты, идеалисты-романтики... ох, простите, я хотел сказать – сотрудники обкомов КПСС, функционеры ВЛКСМ и другие очаровательные люди, годами душившие в себе отвращение к прежнему строю. И на этот раз их коллеги, использовав внезапную кадровую ротацию, займутся тем единственно важным, единственным существенным делом, которое сейчас стыдливо драпирует риторика про «честность», «правду» и «свободу».

Примирением с западным миром. На его условиях. А условия там известно какие, они не менялись: капитуляция. Иначе ведь как обеспечишь надежное будущее? Нет, не здесь, а там, где хочется его обеспечить – и не считаться при этом «соучастником преступлений режима». Очевидно, что у этого великого дела – все сдать – найдется немало противников. Очевидно, что эти противники захотят выйти на улицу, захотят избраться куда-нибудь, захотят повлиять на происходящее. И вот тут их будет ждать неприятный сюрприз.

Вдруг окажется, что новая-старая власть – это совсем не такая манная кашка, как старая-старая власть, что лето 2014 года – это не февраль 2014 года, а 1993 год – это не 1991 год, а январь 1918-го – это не февраль 1917-го, и что это плохие люди боялись произвести дурное впечатление на иностранцев и собственный вельможный класс и потому вели себя довольно мягко, а люди хорошие – им, честно говоря, наплевать, их уже некому упрекать за жестокое обращение с маргиналами и ретроградами, и патронов они жалеть не будут.

Вот так и получится, что для удержания власти в руках передового общества и для достижения этим обществом своих целей (сдать, предать, продать – и таким образом помириться с мировым начальством) не нужны ни честные выборы, ни политическая свобода. Больше того, они прямо вредны. И потому, едва начавшись, быстро отправятся под лавку.

– Ну а мы этому помешаем! – может бодро ответить наивный клиент.

Увы, к этому времени проблемой будет не только стократно более жестокая новая власть. К этому времени те же люди, которые сейчас еще сравнительно неплохо живут, будут жить настолько хуже, что кроме задач выживания у них останется только чувство разочарования. И это мы даже не начали говорить о том, что неизбежным следствием революции является революционная война – и не какая-нибудь контрактно-кондотьерская, как нынешние, а настоящая призывная мясорубка (мировой терроризм, знаете ли, ведь если в Москве будет буря, то будет она и на Кавказе), и только попробуйте побунтовать, когда вас заберут воевать.

Иными словами, это при «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий.

Не будьте наивными клиентами. Когда вас обманут – обратно уже не переиграть.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского