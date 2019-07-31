Как страховые компании задушат британское пиратство

Западные газеты на минувшей неделе оживленно обсуждали, насколько ситуация в Персидском заливе приблизила мир к войне. Поначалу с любопытством – «британцы задержали у Гибралтара судно с иранской нефтью, шедшее в Сирию, ответит ли чем-то Тегеран». Предполагая, что «нет, конечно, поскольку он под санкциями и все было сделано правильно, да и в Средиземное море иранские корабли вряд ли сунутся».

Восток, как известно, дело тонкое, а Ближний – в особенности. Не всякому европейскому политику и стратегу по уму. В Лондоне, по всей видимости, и слыхом не слыхивали афоризм Конфуция «если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага». Иранцы же пользоваться чужой мудростью не чураются. И это приносит им плоды. Труп врага (пока, правда, еще живой) сам приплыл в Ормузский пролив.

Британия вряд ли ожидала, что Тегеран ответит – ну не будет же он создавать casus belli в самом деле, решив отбить свой танкер, стоящий у берегов Европы, а решать вопросы переговорным путем можно сколь угодно долго. Ну а если все-таки Исламская Республика решит взвести курок, то Лондон наверняка рассчитывал, что «весь Запад в едином порыве...» Ну и так далее.

Тегеран передернул затвор демонстративно, но аккуратно – в западной прессе поначалу замелькало слово «абордаж», которым журналисты обозначили форму захвата судов, но этот термин очень быстро исчез из употребления. Иранские СМИ уведомили источники информации остальных стран мира, что «действия подразделений КСИР (Корпуса стражей Исламской Революции) были обусловлены ситуацией: британские танкеры нарушили правила морского судоходства, не оказав помощи попавшему в беду рыбацкому судну».

То есть ситуация выглядит так: британский танкер Stena Impero допустил столкновение с иранским «рыбаком» (некритичное, без жертв и катастрофических поломок у последнего). Иранцы немедленно подали SOS, но помощи от англичан не получили. Зато оказавшиеся неподалеку пограничники пришли на выручку терпевшим бедствие. А нарушителей пришлось задержать «до выяснения».

Выяснять будут в порту на острове Кешм ровно столько времени, сколько потребуется для полного обследования корабля на предмет обнаружения следов столкновения. При этом экипаж за решетку не помещали, так что послам стран, чьими гражданами являются члены команды Stena Impero беспокоиться не о чем.

Мало кто сомневается в неслучайности происшедшего контакта двух судов в заливе, но формально уличить иранцев в намеренности действий не представляется возможным. Хотя председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани и высказался на заседании парламента страны: «Британцы совершили акт пиратства, мы им ответили», слова эти к делу не пришьешь – обыграть их в случае необходимости иранский политик может как угодно.

Понятно, что лодочек иранских рыбаков вблизи Ормузского пролива в любое время дня и ночи найдется такое количество, что между ними ни одному британскому танкеру протиснуться так, чтобы никого не зацепить, не удастся. И что дальше?

А дальше – несостоявшаяся «танкерная война» плавно перетекает в войну экономическую. Каждые сутки не предусмотренного планом и сроками выполнения маршрута простоя судов в порту приносят компаниям незапланированные затраты. Которые должны покрываться страховкой. Сомнительно, что иранских танкеров в Средиземном море обнаружится множество – значит, добыча «пиратов Ее Величества» будет невелика. Соответственно и финансовые потери не будут исчисляться большими миллионами. А вот нефтеналивным судам под британским флагом в Персидский залив ходить обязательно – у них там загрузка, причем не только «чужая», но и своя – British Petroleum работает тут активно.

Нет сомнения, что тарифы страховщиков сейчас не просто поползут вверх – они выстрелят. Есть у меня один знакомый шеф испанской крупной транспортной фирмы, имеющей свою штаб-квартиру в Барселоне, почти у тамошнего порта. Я не поленился ему позвонить и на основе обещания анонимности получил следующий комментарий: «Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем это не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном».

Как скоро в этом случае британские танкеры останутся без работы из-за того, что не смогут предложить заказчику конкурентоспособные цены доставки продукта? Не верится, что эта экономическая война продлится долго.

22 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предложил своим европейским коллегам создать совместную европейскую военно-морскую миссию в Ормузе. Призыв Ханта оказался гласом вопиющего в пустыне: за время, прошедшее с момента подачи главным британским дипломатом сигнала SOS, одна только Франция через своего посла в США Жерара Аро подтвердила, что поддержит это предложение и согласна направить свои боевые корабли в Персидский залив (сколько и какие – не уточняется). Испанское издание El Confidencial утверждает, на основании «информации из двух источников, близких к дипломатическим кругам», что Испания скорее всего присоединится к этому проекту «защиты фундаментального союзника» (того самого, у которого уже триста лет пытается отобрать когда-то принадлежавший ей Гибралтар). Однако, согласно этим же источникам, Испания будет «стараться избегать любых действий, которые могут повысить напряжение в Ормузском проливе, пытаясь сберечь хрупкий баланс между странами Европейского союза и Ираном ради сохранения соглашения о ядерном сдерживании Тегерана, подписанного в 2015 году». Исходя из последней фразы, можно с достаточно большой долей уверенности утверждать, что «пациент скорее мертв, чем жив», то есть «корабельная коалиция» ЕС в помощь Британии все-таки не состоится.

Конечно, британцы могут тешить себя надеждой, что за них «впишутся» повоевать США, но вряд ли на это Лондону можно рассчитывать серьезно: да, 500 американских солдат вот-вот прибудут в Саудовскую Аравию, намекая на возможное вторжение в Иран. Но это не более чем надувание щек, в Пентагоне прекрасно понимают, что Иран – далеко не то же самое, что сметенный «Бурей в пустыне» Ирак, и здесь даже полумиллионной армии не хватит.

А кроме того, не исключено, что в программе Дональда Трампа по возвращении величия Америке нет пункта, гласящего: «выдавить British Petroleum из Персидского залива», но уж раз ситуация так сложилась благоприятно для Штатов, зачем помогать конкуренту? Ничего личного, только бизнес. В котором, как известно, друзей нет, бывают только временные партнеры.