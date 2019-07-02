Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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            Петр Акопов

            Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Петр Акопов
            заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
            		 2 июля 2019, 20:50

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            Британия давно уже не правит морями – остров утратил статус мирового гегемона. Но Британия все еще считает себя одним из центров свободного мира и идеологов прогрессивного человечества. Британская империя осознавала себя родиной либерализма и сопутствующего ему принципа «свободной торговли», с помощью которого она успешно вскрывала защиту чужих стран и цивилизаций, торговую или идеологическую.

            Именно поэтому слова Владимира Путина о том, что современная либеральная идея себя изжила, были восприняты на острове очень болезненно. И хотя Путин говорил о конкретных признаках кризиса либеральной идеологии (приводя примеры, которые едва ли не в большей степени касались континентальной Европы), англичане приняли все близко к сердцу. Точнее – английская элита. Которая ответила Путину двумя шедеврами – одним в Times, а другим в Daily Telegraph.

            Первый текст носит откровенно эпатирующий характер. Это видно уже по названию «Вы все еще Верхняя Вольта с ракетами, господин Путин». Редакционная статья в Times, естественно, никем не подписана. Но содержит классический набор британского высокомерия по отношению к России, а заодно и Китаю:

            «Слова господина Путина о либерализме заслуживают столько же доверия, что и прошлогоднее высказывание председателя Китая Си Цзиньпина. Тогда он, обращаясь к ведущим бизнесменам Пекина, заявил, что является истинным сторонником глобализации».

            Ну а на Западе все проблемы просто от того, что либерализм очень хорош и его стало чересчур много:

            Фото: Stefan Rousseau/Reuters

            «Либерализм на Западе не изжил себя, как хотелось бы думать господину Путину. Однако в последнее время он пострадал от недостаточного внимания со стороны тех, кто опасается глобализации и открытых границ.

            Вот что говорит Себастьян Маллаби в рецензии на биографию Уолтера Бэджета, великого либерального мыслителя XIX века: «В принципе, либеральная политика в области иммиграции увеличивает индивидуальную свободу и способствует экономическому росту. Однако на практике избыточное количество чего-то хорошего может вызвать недовольство общества по поводу проекта открытого общества. Таким же образом торговля и технологический прогресс являются стимуляторами процветания, однако выгода от них должна соотноситься с тем фактом, что граждане не любят беспорядки».

            Именно беспечность западного либерализма способствовала росту популизма и позволила господину Путину выступить с необоснованной критикой».

            Ну то есть нехороший «популизм», который растет только потому, что европейцам не объяснили, сколь многим они обязаны либерализму. В том числе и мигрантам, которых становится все больше.

            Это даже не страусиная позиция – это просто откровенное нежелание признавать реальность.

            И как раз такое отношение само по себе и есть лишнее подтверждение правоты Путина. Он ведь не сам начал разговор о кризисе либерализма. Это британский журналист спросил его о том, что он думает о процессе, идущем в мире, и в частности на Западе: «неприятии элит со стороны населения».

            Путину привели в пример Брексит и Трампа, «Альтернативу для Германии», протесты в Турции и арабских странах – как признаки этого процесса. Президент России вычленил то, что ему кажется самым важным: разрыв между интересами западных элит и интересами подавляющего большинства населения. И объяснил это кризисом западной идеологической модели. Кризис мультикультурализма, неконтролируемая миграция, размывание традиционных ценностей и религий – это не выдуманные Путиным проблемы, это то, что волнует очень многих людей на Западе.

            Но что отвечает британская элита? У нас нет проблем – а вы не имеете никакого права нас учить.

            В том же духе выдержана и статья Бориса Джонсона: либерализм велик, а единственная проблема – это зарвавшаяся бюрократия Евросоюза. И именно поэтому Британии нужно выйти из ЕС, доказав тем самым, что Путин неправ и либеральная идея жива. Важными особенностями либеральной демократии являются равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании, пишет Джонсон:

            «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков».

            Поэтому англичане проголосовали за Брексит, и теперь нужно выполнить их волю: «Если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?» Если страна не выйдет из ЕС, то ничем не будет отличаться от стран, где голосование проводится, формально у людей спрашивают их мнение, но на него никто не обращает внимания, сетует Джонсон. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти» – пишет он и переходит к ответу Путину:

            «Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12 процентов населения пользуется удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет».

            Из уст выпускника Итона слышать такое всегда приятно – Джонсон принадлежит к той узкой прослойке британского истеблишмента, которая столетиями правит страной. Путин убрал олигархов от власти, неоднократно переизбирался на прямых выборах. А в Британии столетиями сросшийся с аристократией капитал управляет не то что страной, но мировыми процессами. Презрение к обычным британцам со стороны элиты, сословные барьеры между простолюдинами и истеблишментом таковы, что нам даже трудно представить. Но зато есть прекрасно поставленная игра в демократию, в которой участвуют как вышколенный правящий класс, так и зрители из плебса.

            При этом голосование за Брексит было именно протестом обычного англичанина против либерализма и глобализации, вопреки практически единодушной позиции элиты, выступавшей против выхода из Евросоюза. Борис Джонсон, правда, был как раз одним из немногих, кто и в 2016-м стоял за Брексит. Поэтому скоро и станет премьер-министром: за три года политическая элита так и не смогла придумать, как же сделать так, чтобы «уйти, но при этом остаться» в ЕС. И сейчас пришел тот самый час икс, когда только Джонсон с его решительностью может вывести страну из ЕС.

            Вот только с призывом выйти из ЕС, чтобы доказать, как неправ Путин, у Джонсона как-то не очень хорошо получилось. Ведь «все знают», что Брексит – это такая же «проделка Кремля, как и избрание Трампа». По крайней мере, английские власти неоднократно указывали на «странные связи» между одним из главных спонсоров кампании за выход Британии и Россией, долго искали свой «русский след», но в итоге ограничились «делом Скрипалей». Атлантически ориентированные глобалисты (можно, кстати, называть их и либералами) считают верным утверждение, что «Брексит выгоден России». Они полагают, что это один из способов Кремля развалить единство западного мира. Поэтому остановить Брексит – значит помешать планам Путина.

            И вот теперь выясняется, что едва ли не единственный последовательный сторонник Брексита считает, что все ровно наоборот – это выход Великобритании очень огорчит Путина. Тут явно кроется какая-то ловушка. Или для самого Бориса, которого объявят хорошо законспирированным «агентом Путина». Или для Европы, которая в битве за Британию будет теперь вынуждена выступать в роли подыгрывающего Путину. Куда ни кинь – всюду клин.

            Вот только либерализму от этого точно легче не станет. Потому что о том, что он умирает, говорит не Владимир Путин, а все происходящее с западным миром.


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