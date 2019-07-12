Решить проблему пробок раз и навсегда

Летние дожди опять приводят к многобалльным пробкам в столице и окрестностях. На этом фоне новость о том, что по данным голландской фирмы TomTom, занимающейся производством навигационных систем и составлением карт, загруженность дорог в Москве снизилась, выглядит форменным издевательством. Что нам с того, что общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57% до 56% по сравнению с 2017 годом, а заполненность автомагистралей упала на 4%, когда всё стоит и ничего не помогает?

При этом, разумеется, нагло врут те, кто говорит, что столичные власти ничего не делают. Делают, и очень активно. Вот только эффективность их действий вызывает крайне серьезные сомнения и у специалистов, и у обывателей, которые оценивают действия мэрии изнутри пробок и толп в метро.

Взять, скажем, многострадальный московский юго-восток, где присущие всей столице проблемы видно особенно ярко и выпукло. В метро в утренний час пик здесь лучше не соваться уже лет 20. Что делают власти? Удлиняют Таганско-Краснопресненскую ветку, и если раньше сесть в метро нельзя было начиная с «Выхино», то теперь – гораздо раньше. Мало того, к и без того перегруженной ветке присоединили новую, Некрасовскую, которая даже после достройки будет тупиковой, не доходя до центра и упираясь в МЦК.

Видимо, урбанисты мэрии исходят из того, что раньше все жители Люберец, Котельников, Жулебина и других окрестных столичных районов и подмосковных городов ехали к метро на автобусе, а теперь с комфортом поедут на метро. Но это не так – в метро действительно становится все больше и больше людей, и влезть в поезда людям, живущим внутри МКАДа по утрам невозможно.

Можно ли было избежать этого эффекта или хотя бы слегка сгладить его? Да, методы известны. Во-первых, банальными тарифными мерами – договориться с РЖД о том, чтобы билет до Казанского вокзала стоил как минимум столько же, а как максимум – дешевле, чем до Выхино. Тогда часть людей, которые сейчас едут на метро, пересели бы на электричку. Во-вторых, заче-мто вырытая тупиковая Некрасовская ветка – не спасение, а, скорее, усугубление проблемы. Рыть метро в центр – действительно очень дорого даже для богатой столицы.

Но существует, например, такой вид транспорта, как скоростной трамвай, который ездит не сильно медленнее метро, а обходится на порядок дешевле. Если бы вдоль Волгоградского и Рязанского шоссе ходили до центра подобные трамваи, то жители Выхино, Кузьминок и Текстильщиков и не думали бы соваться в метро в час пик.

Трамвай не запускают – почему-то у московских властей аллергия на наземный электротранспорт. А строительство жилья ведется очень активно. В расположенной между Волгоградкой и Рязанкой бывшей промзоне «Грайвороново» стремительно растут сотни тысяч квадратных метров многоэтажных человейников. Куда и как поедут все эти люди? На МЦК на соседние ветки? На планируемом к открытию МЦД на и без того переполненный Курский вокзал? Вряд ли.

Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам?

Одной из основных своих задач чиновники мэрии называют отказ москвичей от личного автотранспорта в пользу общественного. Недавно на Волгоградском шоссе удлинили выделенные линии для автобуса, в результате чего в некоторых местах переполненное шоссе сузилось до двух полоса. Но по-прежнему остались «бутылочные горлышки», где выделенок нет, да и скорость и комфорт автобуса несравнимы с личным автомобилем.

Опять-таки, если бы в час пик вдоль шоссе ходили раз в 5 минут комфортные быстрые трамваи – это было бы одно. А переполненные неторопливые вонючие автобусы? «Спасибо, не надо, мы лучше в пробке постоим» – отвечают водители, и их сложно осудить. Хотя часть водителей хочется не просто осудить, а как-нибудь особо жестоко наказать. По данным «Моспаркинга», чаще всего прячут номера или еще как-то пытаются обмануть систему водители «Мерседесов» и БМВ. Да, собственно, все, кто гуляет по центру столицы, регулярно видит этих «лайфхакеров»с закрытыми бумажками или дисками номерами.

Несколько миллионов рублей на хороший автомобиль человек нашел, а отдать несколько сотен за парковку – жадничает. Конечно, есть дежурное оправдание, что система оплаты не самая удобная, но почему-то у водителей более дешевых автомобилей отлично получается оплачивать свою парковку. Пробки, кстати, тоже были бы меньше, если бы отдельные особо одаренные водители не пытались поворачивать из третьего ряда и не перестраивались с грацией бегемота из ряда в ряд, пытаясь выгадать пару десятков метров.

Виноватых в пробках и переполненном метро найти, как видим, не просто, а очень просто. Можно ли решить эту проблему? Да, только если воспользоваться методом Таноса из голливудских «Мстителей», который щелчком пальцев уничтожил половину жителей Вселенной. Если московской инфраструктурой будет пользоваться вполовину меньше людей, столица превратится в очень комфортный для жизни город.

К счастью, уничтожить половину жителей Москвы и Подмосковья в силах только атомная бомбардировка со стороны США, но это им очень дорого обойдется, так что рассчитывать на подобный радикальный способ решения проблемы не приходится. К сожалению, никаких серьезных и эффективных мер для того, чтобы снизить москвоцентричность России на государственном уровне не предпринимается, и, судя по всему, не планируется.

Это значит, что москвичи и подмосквичи будут и дальше стоять в пробках, толкаться в метро и электричках, ругать власть и хамов на дорогих автомобилях. А жители пустеющих городов и деревень будут традиционно ругать «зажравшихся москвичей». Пока не прилетят инопланетяне и не подарят нам технологию телепортации. Это, пожалуй, наиболее реальный вариант победы над московской транспортной проблемой, и в целом над одной из двух главных российских бед. Победить вторую вряд ли смогут даже инопланетяне.