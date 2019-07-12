Решить проблему пробок раз и навсегда

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...

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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Решить проблему пробок раз и навсегда

            Антон Крылов
            журналист
            		 12 июля 2019, 11:56

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            Летние дожди опять приводят к многобалльным пробкам в столице и окрестностях. На этом фоне новость о том, что по данным голландской фирмы TomTom, занимающейся производством навигационных систем и составлением карт, загруженность дорог в Москве снизилась, выглядит форменным издевательством. Что нам с того, что общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57% до 56% по сравнению с 2017 годом, а заполненность  автомагистралей упала на 4%, когда всё стоит и ничего не помогает?

            При этом, разумеется, нагло врут те, кто говорит, что столичные власти ничего не делают. Делают, и очень активно. Вот только эффективность их действий вызывает крайне серьезные сомнения и у специалистов, и у обывателей, которые оценивают действия мэрии изнутри пробок и толп в метро.

            Взять, скажем, многострадальный московский юго-восток, где присущие всей столице проблемы видно особенно ярко и выпукло. В метро в утренний час пик здесь лучше не соваться уже лет 20. Что делают власти? Удлиняют Таганско-Краснопресненскую ветку, и если раньше сесть в метро нельзя было начиная с «Выхино», то теперь – гораздо раньше. Мало того, к и без того перегруженной ветке присоединили новую, Некрасовскую, которая даже после достройки будет тупиковой, не доходя до центра и упираясь в МЦК.

            Видимо, урбанисты мэрии исходят из того, что раньше все жители Люберец, Котельников, Жулебина и других окрестных столичных районов и подмосковных городов ехали к метро на автобусе, а теперь с комфортом поедут на метро. Но это не так – в метро действительно становится все больше и больше людей, и влезть в поезда людям, живущим внутри МКАДа по утрам невозможно.

            Можно ли было избежать этого эффекта или хотя бы слегка сгладить его? Да, методы известны. Во-первых, банальными тарифными мерами – договориться с РЖД о том, чтобы билет до Казанского вокзала стоил как минимум столько же, а как максимум – дешевле, чем до Выхино. Тогда часть людей, которые сейчас едут на метро, пересели бы на электричку. Во-вторых, заче-мто вырытая тупиковая Некрасовская ветка – не спасение, а, скорее, усугубление проблемы. Рыть метро в центр –  действительно очень дорого даже для богатой столицы.

            Фото: Максим Блинов/РИА Новости

            Но существует, например, такой вид транспорта, как скоростной трамвай, который ездит не сильно медленнее метро, а обходится на порядок дешевле. Если бы вдоль Волгоградского и Рязанского шоссе ходили до центра подобные трамваи, то жители Выхино, Кузьминок и Текстильщиков и не думали бы соваться в метро в час пик.

            Трамвай не запускают – почему-то у московских властей аллергия на наземный электротранспорт. А строительство жилья ведется очень активно. В расположенной между Волгоградкой и Рязанкой бывшей промзоне «Грайвороново» стремительно растут сотни тысяч квадратных метров многоэтажных человейников. Куда и как поедут все эти люди? На МЦК на соседние ветки? На  планируемом к открытию МЦД на и без того переполненный Курский вокзал? Вряд ли.

            Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам?

            Одной из основных своих задач чиновники мэрии называют отказ москвичей от личного автотранспорта в пользу общественного. Недавно на Волгоградском шоссе удлинили выделенные линии для автобуса, в результате чего в некоторых местах переполненное шоссе сузилось до двух полоса. Но по-прежнему остались «бутылочные горлышки», где выделенок нет, да и скорость и комфорт автобуса несравнимы  с личным автомобилем.

            Опять-таки, если бы в час пик вдоль шоссе ходили раз в 5 минут комфортные быстрые трамваи – это было бы одно. А переполненные неторопливые вонючие автобусы? «Спасибо, не надо, мы лучше в пробке постоим» – отвечают водители, и их сложно осудить. Хотя часть водителей хочется не просто осудить, а как-нибудь особо жестоко наказать. По данным «Моспаркинга», чаще всего прячут номера или еще как-то пытаются обмануть систему водители «Мерседесов» и БМВ. Да, собственно, все, кто гуляет по центру столицы, регулярно видит этих «лайфхакеров»с закрытыми бумажками или дисками номерами.

            Несколько миллионов рублей на хороший автомобиль человек нашел, а отдать несколько сотен за парковку – жадничает. Конечно, есть дежурное оправдание, что система оплаты не самая удобная, но почему-то у водителей более дешевых автомобилей отлично получается оплачивать свою парковку. Пробки, кстати, тоже были бы меньше, если бы отдельные особо одаренные водители не пытались поворачивать из третьего ряда и не перестраивались с грацией бегемота из ряда в ряд, пытаясь выгадать пару десятков метров.

            Виноватых в пробках и переполненном метро найти, как видим, не просто, а очень просто. Можно ли решить эту проблему? Да, только если воспользоваться методом Таноса из голливудских «Мстителей», который щелчком пальцев уничтожил половину жителей Вселенной. Если московской инфраструктурой будет пользоваться вполовину меньше людей, столица превратится в очень комфортный для жизни город.

            К счастью, уничтожить половину жителей Москвы и Подмосковья в силах только атомная бомбардировка со стороны США, но это им очень дорого обойдется, так что рассчитывать на подобный радикальный способ решения проблемы не приходится. К сожалению, никаких серьезных и эффективных мер для того, чтобы снизить москвоцентричность России на государственном уровне не предпринимается, и, судя по всему, не планируется.

            Это значит, что москвичи и подмосквичи будут и дальше стоять в пробках, толкаться в метро и электричках, ругать власть и хамов на дорогих автомобилях. А жители пустеющих городов и деревень будут традиционно ругать «зажравшихся москвичей». Пока не прилетят инопланетяне и не подарят нам технологию телепортации. Это, пожалуй, наиболее реальный вариант победы над московской транспортной проблемой, и в целом над одной из двух главных российских бед. Победить вторую вряд ли смогут даже инопланетяне.


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