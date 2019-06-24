Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота

Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»Фото: rosatom.ru
Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно, Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет. Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...

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            Петр Акопов

            Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

            Петр Акопов
            заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
            		 24 июня 2019, 21:01

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            Убийство тремя сестрами, 17-19 лет, своего отца Михаила Хачатуряна стало одним из самых громких преступлений прошлого года не только в Москве, но и в стране в целом. Телеканалы и пресса вцепились в тему мертвой хваткой – рейтинги. Три девушки недолго сидели в СИЗО – уже через два месяца их отпустили под домашний арест, и вот сейчас пришло время суда.

            Прокуратура предъявила сестрам обвинение в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или групповом убийстве – тяжелая статья, по которой обвиняемым может грозить от 8 до 20 лет. Это вызвало недовольство тех, кто и раньше требовал возбудить дело против убитого отца – за издевательства и насилие над дочками – признать сестер потерпевшими и оправдать их по обвинению в убийстве. В крайнем случае – переквалифицировать их дело на статью о пределах необходимой самообороны.

            Подобная петиция в адрес Следственного комитета набрала больше ста тысяч подписей – и теперь, еще до начала суда, их количество будет только расти. В Москве проходили пикеты в поддержку сестер Хачатурян, за снисхождение к ним высказываются российские и западные звезды – дело уже стало знаковым, таким, которое может изменить не только законы, но и общественную мораль.

            В чем суть вопроса? В том, что Хачатурян должны быть признаны жертвами семейного насилия, должен быть принят закон на тему домашнего насилия, а ответственность за него утяжелена. Не убийцы, а жертвы – такой поворот дает накал любой теме.

            Они в самом деле жертвы – ведь то, что всплыло в ходе следствия, показывает их отца жестоким извращенцем. Но если признать убийство даже такого человека допустимым, мы откроем ящик Пандоры. Ведь сестры все равно – убийцы. Даже отцеубийцы – то есть совершившие самый тяжкий грех в представлении любого нормального человека.

            Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

            Понятно, что первично они жертвы – своего больного на голову отца. Однако если государство и общество встанут на путь оправдания убийства плохих людей – это приведет к очень тяжелым последствиям.

            Статья о самообороне не применима к Хачатурян именно потому, что в ней требуется, чтобы нечаянный убийца оборонялся от того, что угрожало его жизни. А в истории Хачатурян этого не было – отец распылил им в лицо газовый балончик, но он делал так уже не раз. Просто это стало последней каплей для сестер – и они решили убить отца-садиста. Виноваты обе стороны – и хотя вина отца несравнимо больше, просто оправдывать сестер нельзя.

            Если заменить им статью на самооборону, в будущем мы столкнемся с множеством историй, когда адвокаты будут использовать этот аргумент для оправдания убийств – вот, вспомните дело Хачатурян, а у нас убитый был таким же гадом, вот и нарвался. Да, у нас не прецедентное право – но резонансные дела имеют большое влияние и на все общество, и на правоохранителей,  и на судей.

            Общественная реакция, делающая дело Хачатурян знаменем борьбы за принятие закона о семейном насилии, тоже понятна – сторонники ужесточения наказания за семейное насилие были возмущены, когда у нас были декриминализированы семейные побои (хотя на самом деле ответственность за побои осталось – просто убирался семейный фактор), и теперь хотят реванша.

            Сестры Хачатурян были жертвами семейного насилия? Да, в этом практически нет сомнений – от психологического до сексуального. Значит надо принять закон, ввести профилактику семейного насилия. Но что такое профилактика? Это узаконенное вмешательство государства в дела семьи – к чему это может приводить в случае той же ювенальной юстиции (а ведь предлог святой – чтобы детей не обижали), мы видим на примере некоторых западных стран.

            Ювенальная юстиция становится инструментом давления на семью, манипуляции семьей, уничтожения семьи – хотя прикрывается заботой о правах ребенка. Отделяет права ребенка от права родителя, расчленяет права семьи – аппелируя при этом к действительно вопиющим случаям издевательств над детьми со стороны родителей.

            Но случаи эти все же исключение – а нам твердят, что ради них нужно ввести новые правила для всех, и обучать детей в школах тому, что они должны жаловаться на родителей, если те их бьют и наказывают.

            К чему это приводит на практике, в и так уже атомизированном западном обществе? К тому что дети порой начинают просто от обиды наговаривать на родителей, а органы ювенальной юстиции реагируют жестко, ломая семьи.

            Не очень честны и сетования на то, что вот, соседи, школа и государственные институты вообще, были невнимательны к происходящему в семье Хачатурян – все всё видели и ничего не делали. Но что они могли сделать, если девочки молчали о происходящем дома? Тем более что их покойный отец был мрачной личностью с полубандитским прошлым, пускавший пыль в глаза одним и запугивающим других. Семейные трагедии и преступления – самый старый сюжет человеческой истории, и происходят они в любую эпоху и в любой стране.

            При этом суд над сестрами, естественно, не просто примет во внимание мотивы их действий и все обстоятельства, но и будет максимально снисходительным к обвиняемым. «У жертв насилия не должно быть страшного выбора – умереть дома или сесть в тюрьму» – так сейчас говорят сторонники полного оправдания сестер Хачатурян. Но и государство не нужно ставить перед таким неправильным выбором – оправдать убийц или осудить садиста.


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