Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что эксперты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...

Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

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Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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            Геворг Мирзаян

            Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 6 мая 2019, 17:35

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            Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой.

            Все конфликты в секторе действительно развиваются по установленным правилам. Контролирующая территорию группировка ХАМАС и аффилированные с ней банды регулярно отмечаются ракетными запусками по израильской территории. В ответ израильские службы проводят спецоперации – воздушные удары и/или ликвидацию представителей верхушки боевиков. А дальше все зависит от выдержанности палестинской стороны, ее способности или желания соблюдать красные линии и совершать лишь ограниченные теракты. Если палестинская сторона линии нарушает (например, ракетные обстрелы становятся масштабными), то израильская армия осуществляет ограниченное вторжение в сектор Газа. Ликвидирует там какое-то количество боевиков, уничтожает их укрепления, штабы и инфраструктуру, после чего возвращается на свою территорию. При этом часто страдает и мирное палестинское население.

            Собственно, нынешняя ситуация развивалась, как обычно – по спирали, с контролируемым завершением. 3 мая палестинский снайпер обстрелял израильских военных, ранив двоих. В ответ Израиль нанес удар по позициям боевиков, после чего они начали массовые ракетные обстрелы израильской территории, выпустив более шести сотен ракет. Израиль тоже ответил массовым ударом, причем гораздо более точным. Обстрелы и нагнетание ситуации (вплоть до частичной мобилизации израильских резервистов), продолжались до 6 мая, когда при посредничестве египетских властей Израиль и Палестина заключили соглашение о прекращении огня.

            При этом обе стороны говорят о своей победе. Израильтяне отчитываются о ликвидации ряда лидеров боевиков, а также об уничтожении военной инфраструктуры ХАМАС, «Исламского джихада» и других террористических организаций. За несколько дней Армия обороны Израиля поразила более трех сотен объектов. Представители же ХАМАС указывают на то, что им удалось заставить израильтян открыть КПП на границе с сектором и не мешать перечислению палестинцам денег из Катара (которые, по данным Института Ближнего Востока, Израиль ранее блокировал). В Иерусалиме не захотели ставить под угрозу проведение в стране конкурса «Евровидение», который состоится в середине мая.

            Правда, обе эти победы – тактические. Если же говорить о стратегическом выигрыше, то пока что в конфликте выигрывает, скорее, ХАМАС. Вот уже более 10 лет группировка контролирует клочок земли возле израильских границ, используя который она может угрожать безопасности всех южных земель Израиля. И регулярно играть там на обострение ситуации – как по собственной воле, так и по желанию внешних сил (которые в обмен спонсируют группировку ХАМАС). Само по себе выживание группировки уже позиционируется ею, как победа над «сионистской военщиной», и позволяет героизировать ХАМАС среди населения.

            Фото: Ibrahim Khalaf/ZUMA/Global Look Press

            В свою очередь, Израиль на сегодняшний день действительно не обладает возможностями для уничтожения ХАМАС. Да, возможно сил Армии обороны Израиля хватит на полномасштабную операцию в секторе и зачистку его от террористов, однако для такой операции недостаточно политических ресурсов. Во-первых, полноценная операция чревата большими жертвами среди мирного населения – а значит, и волной критики Израиля со стороны многочисленных западных правозащитных организаций. Даже имея полную поддержку Дональда Трампа, Беньямин Нетаньяху не готов нести такие имиджевые издержки – особенно с учетом того, что они будут напрасными. Ведь, и это, во-вторых, ни израильское руководство (по крайней мере, подавляющее его большинство), ни значительная часть израильского населения не готовы к последующей оккупации этой территории. В секторе Газа живет почти два миллиона палестинцев, которых растили в ненависти к израильтянам, и контроль этой территории будет чреват постоянными боестолкновениями и большим количеством жертв среди израильских военных.  

            Именно поэтому израильское руководство, давая приказ на полномасштабные вторжения в сектор («Литой свинец» в 2009 году, «Облачный Столп» в 2012-м), никогда и не ставило задачу долгосрочной оккупации сектора. Целью было тактическое ослабление ХАМАС, выбивание его руководства и ликвидация инфраструктуры, а также оружейных складов. Долгосрочной же стратегией Израиля было поддержание блокады сектора Газа с целью максимального осложнения операционной деятельности ХАМАС. А также дипломатическая изоляция группировки, лишение ее международной поддержки.

            Сейчас уже очевидно, что эта стратегия не работает. В то время как Израилю удается продавливать руководство Западного Берега (при помощи Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, а также при помощи Саудовской Аравии, которая держит главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса на финансовом поводке), ХАМАС становится все большей проблемой. Группировка принципиально отказывается от переговоров с Израилем и укрепляет отношения с Ираном (который уже получил сирийский плацдарм для давления на Тель-Авив). Именно поэтому израильскому руководству придется изыскивать альтернативные варианты решения проблемы. Одно из них уже предложили поселенческие организации. Они хотят вернуть израильские поселения на территорию сектора Газа. То есть, грубо говоря, реооккупировать часть и без того перенаселенного сектора, лишив ХАМАС контроля за куском территории. А затем предлагают откусывать все новые куски в случае повторения ракетных обстрелов.

            Вопрос теперь в том, хватит ли у нынешнего израильского руководства (которое считается достаточно правым и решительным) силы воли для такой лайт-реоккупации. Или для других мер, которые смогут вытащить шип ХАМАС из тела Израиля.


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