Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

Еврейское происхождение избранного президента Украины Владимира Зеленского интересует, как выяснилось, две с половиной категории людей: израильских журналистов и представителей еврейских общественных организаций, с одной стороны, и пещерных антисемитов на Украине, в России и других странах – с другой. А также, почему-то, газету The New York Times.

Подавляющему же большинству как украинских граждан, так и жителей других государств абсолютно неинтересно, кем были предки Зеленского – евреями или пуштунами, как у другого известного украинского политика, Мустафы Найема. Тем более что практикующим иудеем бывший шоумен, а ныне президент, не является, насчет своих религиозных предпочтений принципиально не распространяется, но дети у Зеленского крещеные в Украинской православной церкви Московского патриархата. И присягать он намерен на Евангелии.

Но в любом случае избрание президентом Украины еврея, как бы к этому ни относиться, стало очередным и самым ярким свидетельством того, что украинский проект – неэтничен по своей сути. Украинец во главе Украины совершенно не нужен в первую очередь самим украинцам.

Даже «державна мова», которую теперь, после избрания, изо всех сил учит Зеленский, является не как в Израиле, инструментом объединения и возрождения нации, а исключительно способом оторвать Украину от России, в первую очередь – русской культуры как исторической, так и современной.

Любому человеку в любой нормальной стране покажется диким стремление русскоязычных лидеров Украины не только заставить других говорить на чуждом для них украинском, но и самим добровольно переходить на мову.

Видимо, в их методичках строго-настрого написано, что иначе проект Анти-Россия просто не сработает, пример продолживших говорить по-английски после объявления независимости США или двуязычной уже 100 лет Финляндии на Украине никого не вдохновляет. Как и опыт других постсоветских республик – Белоруссии, Киргизии или Казахстана, не мешающих свободному использованию русского в общественной и политической жизни.

Причем в Казахстане и Белоруссии, не говоря о Киргизии, у власти при этом находятся представители титульной нации.

А для Украины, похоже, это больше не имеет ни малейшего значения. Следующим, после Зеленского, президентом могут стать и пуштун Найем, и литовец Абромавичус, и грузин Саакашвили, да кто угодно, хоть абориген из Австралии или эскимос с Аляски.

Главное требование одно – поддерживать Украину в состоянии Анти-России. Плюс пара сопутствующих параметров: худо-бедно говорить по-украински, а также не признавать свободного волеизъявления жителей Крыма о возвращении в Россию и повторять мантры про «путь в Европу» и «ориентацию на НАТО».

Ну и еще маленькая деталь: Бандеру обижать нельзя. Опять-таки, возвращаясь к Зеленскому, многих евреев из других стран удивило, что он говорит: «Бандера – это классно», учитывая антисемитизм и участие в Холокосте многих бандеровцев. Но на Украине это нормально, термин «жидобандера» был придуман еще в 2014 году. Ненависть к современной России оказалась сильнее и важнее исторической памяти.

Обладающие исторической памятью евреи – как иудеи, так и нерелигиозные – кстати, обсуждают, в полном соответствии с анекдотом, как избрание Зеленского «скажется на евреях». Аналогичный вопрос, между прочим, возникал и когда премьер-министром Украины стал Гройсман, и когда Днепропетровскую область возглавил Коломойский, и когда Харьковскую область и Харьков возглавили Добкин и Кернес.

Судя по избранию Зеленского, предыдущие высокие должности евреев на Украине вообще никак негативно не сказались на массовом отношении украинцев к представителям этого этноса. Точнее, национальность политиков, похоже, вообще не играет никакой роли в электоральном поведении жителей этой страны.

Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова.

Но, согласитесь, учитывая более высокую, по сравнению с Россией, религиозность украинцев, ждать чуда от еврея как-то логичнее.