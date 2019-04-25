Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу

«Россия не собирается облегать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

Антон Крылов, журналист
Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...

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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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          • Таким же как Порошенко

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            Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            Антон Крылов
            журналист
            		 25 апреля 2019, 12:12

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            Еврейское происхождение избранного президента Украины Владимира Зеленского интересует, как выяснилось, две с половиной категории людей: израильских журналистов и представителей еврейских общественных организаций, с одной стороны, и пещерных антисемитов на Украине, в России и других странах – с другой. А также, почему-то, газету The New York Times

            Подавляющему же большинству как украинских граждан, так и жителей других государств абсолютно неинтересно, кем были предки Зеленского – евреями или пуштунами, как у другого известного украинского политика, Мустафы Найема. Тем более что практикующим иудеем бывший шоумен, а ныне президент, не является, насчет своих религиозных предпочтений принципиально не распространяется, но дети у Зеленского крещеные в Украинской православной церкви Московского патриархата. И присягать он намерен на Евангелии.

            Но в любом случае избрание президентом Украины еврея, как бы к этому ни относиться, стало очередным и самым ярким свидетельством того, что украинский проект – неэтничен по своей сути. Украинец во главе Украины совершенно не нужен в первую очередь самим украинцам. 

            Даже «державна мова», которую теперь, после избрания, изо всех сил учит Зеленский, является не как в Израиле, инструментом объединения и возрождения нации, а исключительно способом оторвать Украину от России, в первую очередь – русской культуры как исторической, так и современной.

            Любому человеку в любой нормальной стране покажется диким стремление русскоязычных лидеров Украины не только заставить других говорить на чуждом для них украинском, но и самим добровольно переходить на мову.

            Фото: Gleb Garanich/Reuters

            Видимо, в их методичках строго-настрого написано, что иначе проект Анти-Россия просто не сработает, пример продолживших говорить по-английски после объявления независимости США или двуязычной уже 100 лет Финляндии на Украине никого не вдохновляет. Как и опыт других постсоветских республик – Белоруссии, Киргизии или Казахстана, не мешающих свободному использованию русского в общественной и политической жизни.

            Причем в Казахстане и Белоруссии, не говоря о Киргизии, у власти при этом находятся представители титульной нации.

            А для Украины, похоже, это больше не имеет ни малейшего значения. Следующим, после Зеленского, президентом могут стать и пуштун Найем, и литовец Абромавичус, и грузин Саакашвили, да кто угодно, хоть абориген из Австралии или эскимос с Аляски.

            Главное требование одно – поддерживать Украину в состоянии Анти-России. Плюс пара сопутствующих параметров: худо-бедно говорить по-украински, а также не признавать свободного волеизъявления жителей Крыма о возвращении в Россию и повторять мантры про «путь в Европу» и «ориентацию на НАТО».

            Ну и еще маленькая деталь: Бандеру обижать нельзя. Опять-таки, возвращаясь к Зеленскому, многих евреев из других стран удивило, что он говорит: «Бандера – это классно», учитывая антисемитизм и участие в Холокосте многих бандеровцев. Но на Украине это нормально, термин «жидобандера» был придуман еще в 2014 году. Ненависть к современной России оказалась сильнее и важнее исторической памяти.

            Обладающие исторической памятью евреи – как иудеи, так и нерелигиозные – кстати, обсуждают, в полном соответствии с анекдотом, как избрание Зеленского «скажется на евреях». Аналогичный вопрос, между прочим, возникал и когда премьер-министром Украины стал Гройсман, и когда Днепропетровскую область возглавил Коломойский, и когда Харьковскую область и Харьков возглавили Добкин и Кернес.

            Судя по избранию Зеленского, предыдущие высокие должности евреев на Украине вообще никак негативно не сказались на массовом отношении украинцев к представителям этого этноса. Точнее, национальность политиков, похоже, вообще не играет никакой роли в электоральном поведении жителей этой страны.

            Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова.

            Но, согласитесь, учитывая более высокую, по сравнению с Россией, религиозность украинцев, ждать чуда от еврея как-то логичнее.


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