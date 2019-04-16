Прекратить прошлую холодную войну было проще

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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Пожарным удалось спасти значительную часть собораФото: Philippe Wojazer/Reuters
Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник и что в итоге в нем удалось спасти?  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...

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            Прекратить прошлую холодную войну было проще

            Антон Крылов
            журналист
            		 16 апреля 2019, 12:48

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            Колонка в Wall Street Journal, которую написали бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн, к сожалению, не вызвала того пристального внимания, которого должна бы была. В США она вообще прошла малозамеченной – публику больше интересуют злоключения Джулиана Ассанжа. В России интерес был более широким – цитаты из текста опубликовало большинство информационных агентств – все-таки разумные предложения с того берега Атлантики мы в последние годы слышим крайне редко.

            Между тем, эта колонка – очень важное сочетание факторов «кто», «что» и «где».

            Сперва «кто» – Шульц был госсекретарем при Рональде Рейгане, прорывные международные соглашения тех лет – во многом его заслуга. Шульц, в отличие от большинства современных американских политиков, знает, что не «США победили СССР в холодной войне», а внутренние проблемы уничтожили СССР, и США повезло остаться единственной сверхдержавой. И даже если он этого не говорит публично, он это отлично понимает.

            Перри был министром обороны во время первого срока Билла Клинтона и непосредственно участвовал в денуклеаризации постсоветских республик, в первую очередь – Украины. Он помнит, что даже в развале и хаосе 90-х годов Россия гипотетически могла в любой момент уничтожить США, так что же говорить о современной ситуации.

            Нанн не занимал столь высоких должностей в исполнительной власти, но это один из наиболее уважаемых членов Демпартии. При этом он самый младший среди авторов письма – ему «всего лишь» 80 лет. Перри – 91, Шульцу – 98. Это давно отошедшее от активной политической жизни поколение, однако они по прежнему сохраняют и трезвое мышление, и авторитет.

            Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

            Кстати, показательно, что, поддерживая по всему миру приход к власти молодых политиков (или кто-то думает, что выдвижение Зеленского не согласовано в Вашингтоне?), в США руководство страной остается в руках старшего поколения: Трампу, напомним, 72 года, его наиболее вероятные конкуренты от Демпартии не сильно младше, а то и старше, как, например, 77-летний Берни Сандерс. Впрочем, это другая тема, вернемся к авторам колонки в WSJ.

            Важно, что даже в довольно агрессивной статье 2014 года, озаглавленной «Помощь Украине – необходимость для США», в которой Шульц и Перри призывали максимально вооружить Киев и прибалтийские республики, они подчёркивали, что хорошие отношения с Россией являются одним из фундаментальных интересов Вашингтона. 

            Фактор «что» – это отказ от привычной американской риторики «Россия понимает только язык силы», «Их ракеты заржавели», «Наша ПРО сильнее всех», «Россия сама развалится» и так далее. Аксакалы американской политики отлично умеют отделять зерна от плевел, а пропаганду – от реальной военной ситуации. Россия была и остается единственной страной в мире, способной полностью и неоднократно уничтожить США.

            Не «нанести неприемлемый ущерб» – это может даже Северная Корея с её считанными по пальцам и вообще не факт, что существующими в реальности боеголовками. Одна единственная упавшая на территории США ядерная бомба – это уже в современных реалиях неприемлемый ущерб.

            Россия может отправить через океан сотни боеголовок, и никакая ПРО этому ничего не противопоставит. Да, ответный удар будет не менее мощным, но от этого никому не легче. Поэтому единственная возможность развития американо-российских отношений – это договариваться.

            Очень важно, что авторы предлагают делать это как непосредственно президентам, так и Конгрессу, который в страхе, что «агент Кремля» Трамп предаст американские интересы, максимально отодвинул главу исполнительной власти от принятия решений в международной политике.

            По сути, Шульц, Перри и Нанн предлагают относиться к России не как к проигравшему сопернику, а как к СССР начала 80-х. Ведь заключая ядерные соглашения с Горбачевым, США вовсе не соглашались признать Прибалтику частью СССР и не требовали немедленного вывода советских войск из Восточной Германии. Американские политики тех лет отлично умели разделять сферы, в которых сотрудничество возможно, и те, которых лучше не касаться.

            Собственно, они до сих пор это умеют – как в случае с Китаем или с Саудовской Аравией. Экономика и стратегические интересы всегда важнее  прав человека и локальных интересов. А что может быть более стратегическим и важным для экономики, чем предотвращение ядерной войны?

            И, наконец, фактор «где». Wall Street Journal сумела остаться в стороне от «войны фейков», заполонивших американские СМИ. В 2017 году один из главных конкурентов – The New York Times пыталась обвинить главреда WSJ  в «запрете критики Трампа», при том, что он просто попросил подчиненных не поддаваться истерике и чётко разделять факты и мнения. Однако большого скандала тогда не получилось.

            Поэтому WSJ – это практически идеальная площадка для публикации обращения, рассчитанного как на Трампа, так и на его многочисленных оппонентов. При этом несмотря на авторитет WSJ, а также Шульца, Перри и Нанна и разумность их доводов, есть серьёзные сомнения в том, что аксакалам американской политики удастся донести свое мнение до 70-летней «молодежи», принимающей решения в Вашингтоне.

            В 80-е было проще: СССР был могущественной «империей зла», любая договоренность с которой – серьёзное достижение для политика. Сейчас в США никак не могут понять и принять тот факт, что с Россией тоже надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Более того, любого политика, призывающего к диалогу, немедленно  и не разбираясь записывают в «агенты Кремля».

            Поэтому американские конгрессмены и сенаторы соревнуются в том, какие бы новые санкции придумать, а не в том, какой бы новый договор заключить с Россией.

            Единственная надежда на то, что вода камень точит, и рано или поздно до Вашингтона всё-таки дойдёт, что защищать свои необъятные интересы по всему миру можно без постоянного риска ядерной войны.

            Главное – чтобы не слишком поздно.


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