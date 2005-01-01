Америка превращается в бессмысленного говоруна

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

В случае избрания Зеленский может оказаться даже более агрессивным лидером, чем ПорошенкоФото: «Слуга народа»/Студия Квартал-95
Впервые с начала избирательной кампании Зеленский позволил себе грубый выпад против Москвы. Правда, сделал это не сам, а устами одного из советников, назвавшего российскую власть «врагом». Кроме того, среди вероятных членов его команды появились бывшие соратники Порошенко. Несмотря на последние заявления, «пророссийский» Юго-Восток страны будет вынужден голосовать за Зеленского, чтобы не оставить у власти нынешнего президента.  Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...

Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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          • Да

          • Нет

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          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
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          • За Евгению Медведеву

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            Ирина Алкснис

            Америка превращается в бессмысленного говоруна

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 4 апреля 2019, 09:16

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            История и впрямь ироничная барышня.

            Что общего между марш-броском российского батальона ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться уже совсем скоро, и вчерашним заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив?

            Ответ достаточно прост. Оба эти события имеют одинаковую основу, а конкретно – потерявшую критическую долю своих возможностей (экс-) сверхдержаву, которая еще совсем недавно решала судьбы мира, а теперь мечется между демонстрацией позиции «не очень-то и хотелось» и откровенно нервными жестами в отчаянной надежде хоть что-нибудь изменить.

            Как показывает российский опыт двадцатилетней давности, надежда оказывается в итоге бесплодной.

            Нет, тебя по-прежнему опасаются, помня о сохраняющихся у тебя возможностях нанести пресловутый неприемлемый ущерб. Но за спиной все более отчетливо слышатся недовольные шушуканья, а то и насмешки «младших партнеров», стремящихся играть собственную игру. Вероятный же противник, сохраняя формальный политес, улыбается тебе в лицо все более снисходительно и все чаще позволяет себе ядовитые и едва замаскированные выпады.

            Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

            Ты хотел бы ответить, поставить на место зарывающегося наглеца. И даже, в общем, есть чем. Вот только подготовленные удары почему-то вновь и вновь проходят мимо, и кулак рассекает воздух вместо того, чтобы вышибить дух из соперника. Иногда ты даже вроде попадаешь в цель, вот только твой противник не падает, а только ухмыляется, подмигнув подбитым глазом, и продолжает бой, быстро перемещается вокруг тебя по рингу, как будто танцует, нанося удары сразу со всех сторон.

            А есть еще слова.

            Ты привык, что тебе слушают. Что твои слова имеют вес. Что они сами по себе меняют мир в ту сторону, что ты считаешь нужной. Но ты обнаруживаешь, что они – твои слова – в какой-то момент перестали действовать, потеряли свою силу. Окружающие в лучшем случае сохраняют вежливое равнодушие, но все больше, совершенно не стесняясь, игнорируют тебя, когда ты говоришь.

            Ты пытаешься изменить эту неправильную ситуацию, стараешься вернуть все к тому, что было еще совсем недавно. Ты говоришь, говоришь и говоришь. Ты говоришь все больше. Ты говоришь все громче. Ты призываешь. Ты требуешь. Ты угрожаешь.

            Но такое чувство, что с каждым твоим словом сила, заложенная в нем, убывает. То, что раньше меняло мировые котировки, двигало границы, начинало и заканчивало войны, теперь вызывает в лучшем случае легкую «рябь» в медийном штиле. А все чаще и вовсе проходит незамеченным.

            И вот ты уже срываешься на явные глупости и, похоже, сам не понимаешь, что это глупость. А в ответ слышишь иронично-расслабленное: и как конкретно вы намерены обеспечить «безопасный проход» украинских судов через Керченский пролив? Что вы вообще можете сделать, кроме очередных громких заявлений и отправки пары кораблей в Черное море, которое – если что – сразу превратится для них в смертельную ловушку?

            Затем следует длинный список все более ехидных вопросов, которые дают однозначно понять, что окружающие видят твой блеф, твою неспособность повлиять на ситуацию, твое превращение из самой влиятельной силы мира во все менее осмысленного говоруна, не несущего реальных угроз.

            Тут, конечно, Россия могла бы дать США несколько полезных советов, как справиться с этим очень трудным и болезненным положением, и даже как преодолеть его и вернуться в игру на новом витке.

            Главный секрет – осознать и принять бесконечность и беспрерывность истории. Ничто не вечно – ни победы, ни поражения, ни эпохи благоденствий, ни периоды бедствий, ни могущество, ни бессилие. Все рано или поздно, так или иначе меняется.

            А затем самое сложное – надо признать и принять собственные слабость, неудачу и поражение. Не вообще. А только здесь и сейчас.

            Да, мы проиграли холодную войну. Да, в результате мы сами себя – хотя и не без внешней помощи – социально-экономически и политически отбросили на много лет назад. Да, мы потеряли статус сверхдержавы и более двух десятилетий были объектом насмешек и пинков, которые не обернулись окончательным фатальным ударом по нам только из-за ядерного оружия, остававшимся нашей последней линией обороны.

            Ну и что? Какое это имеет значение сейчас, в 2019 году, когда мы вновь играем в полную силу и бывшие победители с нами ничего не могут сделать – ни в Сирии, ни в Венесуэле, ни тем более в Черном море?

            Однако чтобы услышать эти немудреные советы – и тем более последовать им – Соединенным Штатам надо остановиться, хотя бы на мгновение, и замолчать. Прекратить сотрясать воздух заявлениями, требованиями и угрозами, которые выглядят то странными, то откровенно смешными из-за все более явной неспособности сделать их реальностью.

            А вот именно этого они, похоже, сделать никак не могут. В результате продолжается бесконечная громкоговорящая карусель: Москва, Асад должен уйти! Русские, мы накажем вас за защиту Мадуро! Россия, мы обеспечим свободу мореходства в Керченском проливе!

            А самое обидное для американцев, что только Россия может их понять. Потому мы помним боль, стоящую за этими словами.


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