Америка превращается в бессмысленного говоруна

История и впрямь ироничная барышня.

Что общего между марш-броском российского батальона ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться уже совсем скоро, и вчерашним заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив?

Ответ достаточно прост. Оба эти события имеют одинаковую основу, а конкретно – потерявшую критическую долю своих возможностей (экс-) сверхдержаву, которая еще совсем недавно решала судьбы мира, а теперь мечется между демонстрацией позиции «не очень-то и хотелось» и откровенно нервными жестами в отчаянной надежде хоть что-нибудь изменить.

Как показывает российский опыт двадцатилетней давности, надежда оказывается в итоге бесплодной.

Нет, тебя по-прежнему опасаются, помня о сохраняющихся у тебя возможностях нанести пресловутый неприемлемый ущерб. Но за спиной все более отчетливо слышатся недовольные шушуканья, а то и насмешки «младших партнеров», стремящихся играть собственную игру. Вероятный же противник, сохраняя формальный политес, улыбается тебе в лицо все более снисходительно и все чаще позволяет себе ядовитые и едва замаскированные выпады.

Ты хотел бы ответить, поставить на место зарывающегося наглеца. И даже, в общем, есть чем. Вот только подготовленные удары почему-то вновь и вновь проходят мимо, и кулак рассекает воздух вместо того, чтобы вышибить дух из соперника. Иногда ты даже вроде попадаешь в цель, вот только твой противник не падает, а только ухмыляется, подмигнув подбитым глазом, и продолжает бой, быстро перемещается вокруг тебя по рингу, как будто танцует, нанося удары сразу со всех сторон.

А есть еще слова.

Ты привык, что тебе слушают. Что твои слова имеют вес. Что они сами по себе меняют мир в ту сторону, что ты считаешь нужной. Но ты обнаруживаешь, что они – твои слова – в какой-то момент перестали действовать, потеряли свою силу. Окружающие в лучшем случае сохраняют вежливое равнодушие, но все больше, совершенно не стесняясь, игнорируют тебя, когда ты говоришь.

Ты пытаешься изменить эту неправильную ситуацию, стараешься вернуть все к тому, что было еще совсем недавно. Ты говоришь, говоришь и говоришь. Ты говоришь все больше. Ты говоришь все громче. Ты призываешь. Ты требуешь. Ты угрожаешь.

Но такое чувство, что с каждым твоим словом сила, заложенная в нем, убывает. То, что раньше меняло мировые котировки, двигало границы, начинало и заканчивало войны, теперь вызывает в лучшем случае легкую «рябь» в медийном штиле. А все чаще и вовсе проходит незамеченным.

И вот ты уже срываешься на явные глупости и, похоже, сам не понимаешь, что это глупость. А в ответ слышишь иронично-расслабленное: и как конкретно вы намерены обеспечить «безопасный проход» украинских судов через Керченский пролив? Что вы вообще можете сделать, кроме очередных громких заявлений и отправки пары кораблей в Черное море, которое – если что – сразу превратится для них в смертельную ловушку?

Затем следует длинный список все более ехидных вопросов, которые дают однозначно понять, что окружающие видят твой блеф, твою неспособность повлиять на ситуацию, твое превращение из самой влиятельной силы мира во все менее осмысленного говоруна, не несущего реальных угроз.

Тут, конечно, Россия могла бы дать США несколько полезных советов, как справиться с этим очень трудным и болезненным положением, и даже как преодолеть его и вернуться в игру на новом витке.

Главный секрет – осознать и принять бесконечность и беспрерывность истории. Ничто не вечно – ни победы, ни поражения, ни эпохи благоденствий, ни периоды бедствий, ни могущество, ни бессилие. Все рано или поздно, так или иначе меняется.

А затем самое сложное – надо признать и принять собственные слабость, неудачу и поражение. Не вообще. А только здесь и сейчас.

Да, мы проиграли холодную войну. Да, в результате мы сами себя – хотя и не без внешней помощи – социально-экономически и политически отбросили на много лет назад. Да, мы потеряли статус сверхдержавы и более двух десятилетий были объектом насмешек и пинков, которые не обернулись окончательным фатальным ударом по нам только из-за ядерного оружия, остававшимся нашей последней линией обороны.

Ну и что? Какое это имеет значение сейчас, в 2019 году, когда мы вновь играем в полную силу и бывшие победители с нами ничего не могут сделать – ни в Сирии, ни в Венесуэле, ни тем более в Черном море?

Однако чтобы услышать эти немудреные советы – и тем более последовать им – Соединенным Штатам надо остановиться, хотя бы на мгновение, и замолчать. Прекратить сотрясать воздух заявлениями, требованиями и угрозами, которые выглядят то странными, то откровенно смешными из-за все более явной неспособности сделать их реальностью.

А вот именно этого они, похоже, сделать никак не могут. В результате продолжается бесконечная громкоговорящая карусель: Москва, Асад должен уйти! Русские, мы накажем вас за защиту Мадуро! Россия, мы обеспечим свободу мореходства в Керченском проливе!

А самое обидное для американцев, что только Россия может их понять. Потому мы помним боль, стоящую за этими словами.