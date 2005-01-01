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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Кто уронил немецкий автопром

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Китае немецкие заводы работают отлично, в Америке исправно пашут. И тут выходят данные, согласно которым автопроизводителей в самой Германии по итогам года ждет падение на пять процентов. Это очень много! Подробности...
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            Игорь Мальцев

            Кто уронил немецкий автопром

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 7 марта 2019, 09:50

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            Если смотреть глобально, то с немецким автопромом все не так плохо. В Китае немецкие заводы работают отлично – там рост и спрос, и все дела. В Америке пашут заводы BMW, размерами побольше, чем в Баварии. И тут выходят данные, согласно которым собственно немецких автопроизводителей по итогам года ждет падение на пять процентов.

            То есть те заводы, ту индустрию, которая территориально расположена в самой Германии. Мюнхен, Ингольштадт, Рюссельсхайм, Вольфсбург, Штутгарт – центры автомобильной промышленности, которая является рабочей лошадью всей немецкой экономики. В ней занято 800 000 человек – то есть каждый восьмидесятый житель. С налогов, взимаемых с этих предприятий, с налогов, которые платят эти работяги, содержится бесконечная немецкая бюрократия, политические партии, а также совершенно безумные организации типа Umwelthilfe («Помощь окружающей среде»).

            Пять процентов – это много, но это первый звоночек, дальше будет только хуже. Потому что вот эти люди, которые живут на автомобильные (и прочие) налоги, последние несколько лет занимаются только тем, чтобы срубить сук, на котором сидят. С необъяснимой ненавистью они уничтожают собственную автомобильную промышленность и энергетику. И, конечно, под красивыми лозунгами борьбы за чистый воздух, против «изменения климата» и прочего нового марксизма, который, впрочем, вменяемые люди иначе как «экологическим терроризмом» не называют.

            Сначала на основе подтасованных данных политические партии – «зеленые» и левые (с которыми активно кокетничает СДПГ) – организовали кампанию по запрету автомобилей с дизельным двигателем. Потом им в помощь пришли законодатели из Брюсселя, которые потребовали от Германии выполнения самых жестких норм выброса. Некоторые муниципалитеты, как настоящие пионеры (был еще вариант H-Jugend), бросились выполнять и запрещать.

            И тут перед немецким обывателем, который привык себя считать частью автомобильной нации и по большей части живет в маленьких городах и селах, где без авто не выжить и не получить работу, в полной красе предстало мурло новой государственной политики. Нет, конечно, нормальный гражданин уже начал о чем-то догадываться, когда Wilkommenkultur 2015 года на его глазах начала превращаться в цветущий исламизм. И если баб в платках немец еще может перенести, то разницу в социальных выплатах своим и прибывшим уже как-то не очень. А уж когда он на своей шкуре ощутил, что знаменитое немецкое правосудие как-то слишком благосклонно к преступникам без паспорта и подчеркнуто жестоко к своим, начались вопросы – а в своей ли мы стране живем? И не оказалась ли Mutti Меркель Stiefmutter, то есть мачехой?

            Фото: Ralph Orlowski/Reuters

            В Штутгарте вышли первые немецкие «желтые жилеты» на улицу, а для того чтобы немца подвигнуть на несистемный выход на улицу, это надо сильно постараться. А в это время «зеленые» с левыми стараются по полной. С одной стороны, они всячески поощряют демонстрации школьников в учебное время (что вообще-то нарушение закона об образовании) под лозунгами «Вы (то есть старшие) ничего не сделали для защиты климата, теперь мы будем бороться».

            Вообще-то лозунг «Защитим климат» сам по себе образчик прекрасной новой революционной демагогии – ничуть не хуже «Фабрики – рабочим». Мы, кстати, знаем, во что это вылилось. Восточные немцы тоже знают, и поэтому они в стране идут по разряду циников, которые не верят в светлое экологическое будущее. И да – тут появилась тема, что в Восточной Германии все разрушили русские, в том числе и промышленность. Правда, светлоликие борцы за хороший климат против плохого уже практически добились закрытия десятков угольных разрезов до 2023 года и закрытия электростанций на буром угле – без работы останутся сорок тысяч человек. И что – чистое совпадение – в основном будет происходить на территории Восточной Германии.

            Но Берлину на это наплевать – там заряжаются миллиардные суммы, вытащенные с помощью налогов из карманов граждан, которые теперь будут делиться среди энергетических корпораций, чтобы они, не дай бог, не обеднели. Правда, откуда возьмутся 30 недостающих процентов электроэнергии, никто не говорит, потому что, по мнению людей, которые пропускают уроки ради демонстраций, оно берется из розетки. А оттуда – прямо в электромобиль и в электроскутер. Именно они должны заменить собой эти грязные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, потому что за дизельным двигателем будет запрещен и бензиновый. А все пересядут на общественный транспорт и на велосипеды, а кому нужен электромобиль – тот будет брать его в шеринговой компании.

            И будет синее-синее небо над Берлином, а над Варшавой не будет, потому что там будут делать электричество для экологически чистых немцев. Концепция мало отличается от расово чистых немцев. Причем корни обеих концепций одни и те же – чудовищная спесь.

            Я, кстати, не шучу. Дело в том, что сенатор по климату от партии «зеленых» в берлинском Сенате девушка по фамилии Гюнтер на прошлой неделе так и сказала: «Жителям города придется отказаться от автомобилей. Мы для этого сделаем всё».

            Причем именно при этом правительстве движение по столице Германии превратилось в постоянный кошмар – для автомобилистов нет даже такой вещи, как «зеленая волна», нет парковочных приложений, зато проезжая часть постоянно сужается за счет новых и новых велосипедных дорожек, некоторые из которых проложены между рядами движения. Все для прекрасной идеи коммунизма (зачеркнуто) пересаживания населения на велосипеды и скутеры.

            Впрочем, что на деле ждет рабочих и крестьян, которые поверят в эти сказки, можно видеть уже сейчас – ни один вид транспорта не приходит больше по расписанию. Иногда просто не приходит. Постоянные перебои с составами в метро, на S-бане и автобусных маршрутах так же. То, чего нельзя было представить в Германии, которая гордилась пунктуальностью своего транспорта, еще лет пять назад.

            Но мы-то, люди с советским прошлым, знаем простую вещь – как только кто-то говорит, что он борется за народное счастье, то он просто рвется к власти. А когда дорвется, то для начала пропадают продукты, потом невозможно найти гайку на 12, потом национализируется транспорт и кружевные трусы становятся предметом контрабанды. Зато лозунги такие правильные-правильные... И бац, автопромышленность – самая крутая в мире – падает на пять процентов. Для начала.


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