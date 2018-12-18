Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Взгляд
19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
Разделы

Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 14 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мать Скрипаля заявила в полицию о его пропаже
          Крупнейший банк Дании решил прекратить работу в РоссииЛидер террористов впал в кому после взрыва в СирииЭксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию»Суд отказался оправдывать бывшую жену Джигарханяна
          В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем ВостокеНа Украине запретили еще 19 российских книгРоссия направила Британии ноту протеста из-за новых материалов СМИ по делу СкрипалейОксана Пушкина призвала «недалеких мужиков» не навязывать женщинам «роль инкубатора»
          Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела СШАУкраина заявила о применении Россией «неизвестного лазерного оружия» в ДонбассеМеждународный совет РСПП решил обратиться к Бастрыкину по поводу КалвиАлиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

          Главная тема


          Куда уходит добытое в России золото

          вероятный противник


          ВМФ РФ «непрерывно отслеживает» американский эсминец в Черном море

          неполиткорректная косметика


          Угольные маски для лица на Западе сочли расистскими

          лакомый кусочек


          Американским спецслужбам предложили поискать ракеты от С-400 на дне Ла-Манша

          Видео

          «достойно сопротивлялись»


          В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          собственная добыча


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          ядерные державы


          Как России относиться к обострению отношений Индии и Пакистана

          Союзное государство


          Путин и Лукашенко готовы идти к объединению

          Кто здесь власть?


          Михаил Рогожников: Почему русским не нравится демократия

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Американский социализм


          Дмитрий Дробницкий: Победить Трампа сможет только левый политик

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?


          Владимир Прохватилов

          Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

          Владимир Прохватилов
          президент Академии реальной политики
          		 19 февраля 2019, 17:15

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Выборы в Молдавии традиционно вызывают интерес в России. Во-первых, как всякая бывшая советская республика, Молдавия считается зоной наших стратегических интересов.

          Во-вторых, конфигурация власти в Кишиневе небезразлична Москве с точки зрения ситуации в Приднестровье, где проживают российские граждане и несут службу российские миротворцы.

          В-третьих, Молдавия – это страна с непредсказуемой политической жизнью, в которой амплитуда электоральных предпочтений невероятно широка: от коммунистов, которые правили страной восемь лет, до правых проевропейцев, находящихся у власти на протяжении последних девяти лет, что само по себе занимательно.

          Кроме того, на примере маленькой южной страны, зажатой между входящей в ЕС и НАТО Румынией и стремящейся туда Украиной, принято изучать модели больших геополитических противостояний. Не исключение и парламентские выборы, намеченные на 24 февраля. Характерным является свежее заявление российского МИДа, в котором США и их посол в Молдавии Дерек Хоган фактически обвинены во вмешательстве в молдавские выборы. Характерно также, что Молдавия в этой декларации поставлена в один ряд с такими горячими точками, как Сирия, Венесуэла, Ливия, Ирак, Украина.

          «Вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона. Сегодня это особенно ярко проявляется на примере Венесуэлы, где США, по сути, пытаются осуществить государственный переворот. Из той же серии оккупация ими части территории Сирии после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске. В этом ряду – и ручное управление киевским националистическим режимом, захватившим власть с американской помощью. Схожую участь, похоже, готовят и для Молдовы, – говорится в заявлении. – Сразу после вступления в должность посол США Д. Хоган принялся деятельно участвовать в молдавских внутренних процессах. Публично поддерживает одних политиков против других, раздает рекомендации по проведению парламентских выборов. Их демократичность американцы – в стремлении предопределить результат голосования – намерены оценивать по тому, кто победит. Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана... Очень не хотелось бы, чтобы Молдавия стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину».

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Судя по резкости тона позиции российского МИДа, Молдавия сегодня становится новой «горячей точкой», красной линией геополитического фронта, территорией идеологического боестолкновения интересов глобальных игроков.

          Действительно, в последние годы между Россией и Молдавией все непросто. Целая череда взаимных жестких заявлений, высылка российских дипломатов из Кишинева, запрет на въезд московских журналистов и политологов, объявление персоной нон-грата в Молдавии тогдашнего вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, эмбарго на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию – все эти демарши омрачали и без того небезоблачные отношения между Москвой и Кишиневом. Виновно ли в этом американское посольство, как утверждает внешнеполитическое ведомство России, или молдавские власти, для которых процесс евроинтеграции несовместим с сохранением дружественных отношений с Россией, не так уж и важно. Это в принципе не вполне нормальная ситуация для двух не чуждых друг другу стран и народов.

          Опыт показывает, что нормализация отношений между Россией и Молдавией, как правило, является прерогативой молдавских левых. При всех скандалах между Кишиневом и Москвой, сопровождавших правление Партии коммунистов, до полного разрыва дело никогда не доходило, да и в самой Молдавии не насаждалась антироссийская истерия.

          Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. С той лишь разницей, что многие из них единственным спасением от «русской угрозы» видят немедленную ликвидацию самой Молдавии и ее вхождение в состав Румынии.

          Понимая это, Москва всегда старалась искать потенциальных союзников на левом фланге молдавского политического фронта. Сегодняшним фаворитом Кремля считается партия социалистов. Ее бывший председатель Игорь Додон при поддержке России был избран президентом. Произошло это два года назад, однако никакого заметного улучшения межгосударственных отношений за этот период так и не произошло.

          Конечно, вряд ли такие итоги можно ставить целиком Додону в вину. Президент Молдавии существенно ограничен в своих конституционных полномочиях.

          Сегодня он мало что может предложить Кремлю взамен. В том числе из-за противостояния с парламентом. Проблема Додона и его социалистов в том, что поддержка Кремля – едва ли не единственный политический капитал, которым они располагают в Молдавии. Иными словами, складывать все яйца в одну корзину всегда чревато большими рисками.

          Партия коммунистов во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным, которая правила Молдавией на протяжении восьми лет, сегодня, если верить опросам, имеет мало шансов пройти в парламент. Тем не менее харизма опытнейшего 77-летнего коммуниста не раз творила электоральные чудеса и опровергала прогнозы социологов. Да и сама возможность реабилитироваться в глазах Кремля может сделать Воронина гиперлояльным партнером Москвы в новом парламенте.

          Будущий парламент, который избирается по новой смешанной системе, где 51 депутат будет представлять партийные списки, а 50 – округа, грозит стать самым сегментированным за всю историю страны. И здесь каждый голос будет иметь значение.

          На какой еще из молдавских левых проектов имело бы смысл обратить внимание? Не так давно в стране сложилось новое политическое движение с явным левым уклоном, и это опровергает представления о том, что левая идея теряет перспективы. Правда, сам молодой предприниматель, мэр небольшого города Оргеев Илан Шор не объявляет себя левым политиком. Однако его программа и политическая риторика носят ярко выраженный социальный (или же популистский, как говорят его критики) характер. Впрочем, на обвинения в популизме он отвечает демонстрацией успехов в развитии Оргеева, целиком и полностью связанных с его именем.

          За три с половиной года, прошедших с его избрания мэром, Шор превратил депрессивный молдавский райцентр в цветущий, благоустроенный городок с идеальной инфраструктурой – дорогами, современным освещением, благоустроенными парками, новым общественным транспортом, бесплатным в часы пик.

          Возглавляемая им партия «ШОР» говорит о необходимости введения госмонополии на импорт нефтепродуктов, табака и алкоголя, об открытии госпредприятий в регионах, о госрегулировании цен и тарифов. Мэр стал вдохновителем нескольких крупных социальных проектов. Магазины, в которых пенсионеры могут покупать недорогие продукты и самый дешевый в стране хлеб, открыты в молдавских городах, а в села приезжают социальные автолавки, открываются социальные аптеки для малоимущих. Все это не только яркие популистские шаги, но и признаки заигрывания политика с левой повесткой социальной справедливости.

          Шор не скрывает, что источником его политического вдохновения служит советский период. Он создал первый за 30 лет самый настоящий колхоз под названием «Коммуна мечты». Коммунами в Молдавии называются административные единицы, состоящие из нескольких сел, но в данном случае это органично укладывается в «коммунистическую» повестку партии «ШОР». Кстати, в своих публичных выступлениях 32-летний Шор охотно цитирует Ленина.

          И хотя Шор избегает геополитической тематики, он много говорит о межнациональном мире, гражданском единстве и дружбе между народами, уважении к общему наследию стран бывшего СССР. В разгар официальной русофобии в стране в 2012 году он организовал концерт, посвященный Дню Победы, на центральной площади Кишинева с участием Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. С Россией Шора связывают и семейные узы: он женат на певице Жасмин, которая вместе с двумя их общими детьми проживает в Москве. 

          Не исключено, что в новом молдавском парламенте появится больше партий, настроенных на дружбу с Россией. Пока же будем ориентироваться на официальную позицию российского МИДа: «Уверены, что народ Молдавии сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля с.г. парламентских выборах без советов из Вашингтона, который, как показывает печальный международный опыт последних десятилетий, руководствуется исключительно собственными геополитическими амбициями, пренебрегая национальными интересами других стран».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Либеральная тусовка у Совка

          Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
          На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...

          Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

          Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
          Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Когда людям грубят, они чувствуют себя как дома

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Грубость вообще воспринимается позитивно – как «открытость», «искренность», готовность «резать правду-матку», а в вежливости, тем более ласковости, видится что-то подозрительное, какое-то двойное дно. Это психологически объяснимо, но это неправильно. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Россия не должна помогать Украине «убиться об стену»

          Глеб Простаков, журналист
          Действуем от обратного: если Киев ограничивает контакты украинцев с Россией, то Москве, наоборот, нужно сделать все, чтобы повысить свою привлекательность для русских с Украины. Заодно можно решить демографические проблемы. Подробности...
          Обсуждение: 96 комментариев

          Давайте не будем льстить нашему народу

          Захар Прилепин, писатель
          В России читают умные книжки двести тысяч человек. Ещё триста читают чудовищные книжки, лучше б вообще не умели читать. В России смотрят умное кино те же двести тысяч человек. Уговорили, миллион. Остальные смотрят глупое. Ну и что? Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          В Афганистане СССР сражался против доллара

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          В Кабуле гуляли девушки в коротких цветных платьях, с модными стрижками. Не спешили менять образ жизни и многие мужчины. Чтобы сломать этих людей, ведущие демократии мира пошли на то, чтобы бросить в бой с ними ораву «ватников». Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Женщина на войне и феминизм

          Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
          У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в ДНР. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу. Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Как победить «невозможного Трампа»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Стало понятно, что отстранять от высшего государственного поста Трампа придется «по старинке». Разумеется, в ход пойдут административный и медийный ресурсы. Но все-таки избирателей придется убеждать. И тут сразу возникли две проблемы. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Почему русским не нравится демократия

          Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
          Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
          Обсуждение: 208 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............