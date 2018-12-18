Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Выборы в Молдавии традиционно вызывают интерес в России. Во-первых, как всякая бывшая советская республика, Молдавия считается зоной наших стратегических интересов.

Во-вторых, конфигурация власти в Кишиневе небезразлична Москве с точки зрения ситуации в Приднестровье, где проживают российские граждане и несут службу российские миротворцы.

В-третьих, Молдавия – это страна с непредсказуемой политической жизнью, в которой амплитуда электоральных предпочтений невероятно широка: от коммунистов, которые правили страной восемь лет, до правых проевропейцев, находящихся у власти на протяжении последних девяти лет, что само по себе занимательно.

Кроме того, на примере маленькой южной страны, зажатой между входящей в ЕС и НАТО Румынией и стремящейся туда Украиной, принято изучать модели больших геополитических противостояний. Не исключение и парламентские выборы, намеченные на 24 февраля. Характерным является свежее заявление российского МИДа, в котором США и их посол в Молдавии Дерек Хоган фактически обвинены во вмешательстве в молдавские выборы. Характерно также, что Молдавия в этой декларации поставлена в один ряд с такими горячими точками, как Сирия, Венесуэла, Ливия, Ирак, Украина.

«Вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона. Сегодня это особенно ярко проявляется на примере Венесуэлы, где США, по сути, пытаются осуществить государственный переворот. Из той же серии оккупация ими части территории Сирии после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске. В этом ряду – и ручное управление киевским националистическим режимом, захватившим власть с американской помощью. Схожую участь, похоже, готовят и для Молдовы, – говорится в заявлении. – Сразу после вступления в должность посол США Д. Хоган принялся деятельно участвовать в молдавских внутренних процессах. Публично поддерживает одних политиков против других, раздает рекомендации по проведению парламентских выборов. Их демократичность американцы – в стремлении предопределить результат голосования – намерены оценивать по тому, кто победит. Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана... Очень не хотелось бы, чтобы Молдавия стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину».

Судя по резкости тона позиции российского МИДа, Молдавия сегодня становится новой «горячей точкой», красной линией геополитического фронта, территорией идеологического боестолкновения интересов глобальных игроков.

Действительно, в последние годы между Россией и Молдавией все непросто. Целая череда взаимных жестких заявлений, высылка российских дипломатов из Кишинева, запрет на въезд московских журналистов и политологов, объявление персоной нон-грата в Молдавии тогдашнего вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, эмбарго на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию – все эти демарши омрачали и без того небезоблачные отношения между Москвой и Кишиневом. Виновно ли в этом американское посольство, как утверждает внешнеполитическое ведомство России, или молдавские власти, для которых процесс евроинтеграции несовместим с сохранением дружественных отношений с Россией, не так уж и важно. Это в принципе не вполне нормальная ситуация для двух не чуждых друг другу стран и народов.

Опыт показывает, что нормализация отношений между Россией и Молдавией, как правило, является прерогативой молдавских левых. При всех скандалах между Кишиневом и Москвой, сопровождавших правление Партии коммунистов, до полного разрыва дело никогда не доходило, да и в самой Молдавии не насаждалась антироссийская истерия.

Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. С той лишь разницей, что многие из них единственным спасением от «русской угрозы» видят немедленную ликвидацию самой Молдавии и ее вхождение в состав Румынии.

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Понимая это, Москва всегда старалась искать потенциальных союзников на левом фланге молдавского политического фронта. Сегодняшним фаворитом Кремля считается партия социалистов. Ее бывший председатель Игорь Додон при поддержке России был избран президентом. Произошло это два года назад, однако никакого заметного улучшения межгосударственных отношений за этот период так и не произошло.

Конечно, вряд ли такие итоги можно ставить целиком Додону в вину. Президент Молдавии существенно ограничен в своих конституционных полномочиях.

Сегодня он мало что может предложить Кремлю взамен. В том числе из-за противостояния с парламентом. Проблема Додона и его социалистов в том, что поддержка Кремля – едва ли не единственный политический капитал, которым они располагают в Молдавии. Иными словами, складывать все яйца в одну корзину всегда чревато большими рисками.

Партия коммунистов во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным, которая правила Молдавией на протяжении восьми лет, сегодня, если верить опросам, имеет мало шансов пройти в парламент. Тем не менее харизма опытнейшего 77-летнего коммуниста не раз творила электоральные чудеса и опровергала прогнозы социологов. Да и сама возможность реабилитироваться в глазах Кремля может сделать Воронина гиперлояльным партнером Москвы в новом парламенте.

Будущий парламент, который избирается по новой смешанной системе, где 51 депутат будет представлять партийные списки, а 50 – округа, грозит стать самым сегментированным за всю историю страны. И здесь каждый голос будет иметь значение.

На какой еще из молдавских левых проектов имело бы смысл обратить внимание? Не так давно в стране сложилось новое политическое движение с явным левым уклоном, и это опровергает представления о том, что левая идея теряет перспективы. Правда, сам молодой предприниматель, мэр небольшого города Оргеев Илан Шор не объявляет себя левым политиком. Однако его программа и политическая риторика носят ярко выраженный социальный (или же популистский, как говорят его критики) характер. Впрочем, на обвинения в популизме он отвечает демонстрацией успехов в развитии Оргеева, целиком и полностью связанных с его именем.

За три с половиной года, прошедших с его избрания мэром, Шор превратил депрессивный молдавский райцентр в цветущий, благоустроенный городок с идеальной инфраструктурой – дорогами, современным освещением, благоустроенными парками, новым общественным транспортом, бесплатным в часы пик.

Возглавляемая им партия «ШОР» говорит о необходимости введения госмонополии на импорт нефтепродуктов, табака и алкоголя, об открытии госпредприятий в регионах, о госрегулировании цен и тарифов. Мэр стал вдохновителем нескольких крупных социальных проектов. Магазины, в которых пенсионеры могут покупать недорогие продукты и самый дешевый в стране хлеб, открыты в молдавских городах, а в села приезжают социальные автолавки, открываются социальные аптеки для малоимущих. Все это не только яркие популистские шаги, но и признаки заигрывания политика с левой повесткой социальной справедливости.

Шор не скрывает, что источником его политического вдохновения служит советский период. Он создал первый за 30 лет самый настоящий колхоз под названием «Коммуна мечты». Коммунами в Молдавии называются административные единицы, состоящие из нескольких сел, но в данном случае это органично укладывается в «коммунистическую» повестку партии «ШОР». Кстати, в своих публичных выступлениях 32-летний Шор охотно цитирует Ленина.

И хотя Шор избегает геополитической тематики, он много говорит о межнациональном мире, гражданском единстве и дружбе между народами, уважении к общему наследию стран бывшего СССР. В разгар официальной русофобии в стране в 2012 году он организовал концерт, посвященный Дню Победы, на центральной площади Кишинева с участием Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. С Россией Шора связывают и семейные узы: он женат на певице Жасмин, которая вместе с двумя их общими детьми проживает в Москве.

Не исключено, что в новом молдавском парламенте появится больше партий, настроенных на дружбу с Россией. Пока же будем ориентироваться на официальную позицию российского МИДа: «Уверены, что народ Молдавии сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля с.г. парламентских выборах без советов из Вашингтона, который, как показывает печальный международный опыт последних десятилетий, руководствуется исключительно собственными геополитическими амбициями, пренебрегая национальными интересами других стран».