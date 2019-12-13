Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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          Нужны ли России авианосцы?
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              Нужны ли России авианосцы?


              Сергей Мардан

              Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Сергей Мардан
              публицист
              		 13 декабря 2019, 09:12

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              Согласно последнему исследованию ВЦИОМ «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль», более 40% россиян не доверяет врачам.

              В городах-миллионниках перепроверяли диагноз или назначенные им лекарства 48% граждан; в городах с численностью населения 500–950 тыс. жителей таких недоверчивых пациентов – меньше, только 39%. Но это как раз понятно, возможность выбора врача или клиники в Москве или Краснодаре несопоставимо выше, чем в Костроме или Кирове.

              Удивительной кажется именно рассудительность россиян, которые, кажется, не доверяют вообще никому. Если степень их доверия врачам колеблется в районе 50%, то можно только догадываться, каким доверием у них пользуются политики, суды и медиа. Часто проскальзывающее в заявлениях политиков и журналистов уверенность, что русский народ – доверчив и обмануть его может буквально любой проходимец, не имеет под собой совершенно никаких оснований. За последние 50 лет абсолютное большинство русских людей приобрели стойкий иммунитет к обещаниям, лозунгам и даже социальным стереотипам, к числу которых, конечно, относится высокая репутация профессии врача или учителя.

              В цифрах социологов нет ничего шокирующего. Любой взрослый человек, который больше двух раз сталкивается с отечественной медициной, точно знает, что диагнозы, поставленные разными специалистами, могут отличаться кардинально. Один скажет, что у тебя камни в почках, а другой обнаружит какую-нибудь кисту. И поди проверь…

              Это, не говоря о системе назначения лекарств.

              Несмотря на то, что многие эксперты-медики давно и открыто говорят именно о катастрофическом снижении уровня подготовки врачей в ВУЗах и в послевузовском образовании, я уверен, что фарминдустрия способствовала разрушению в обществе репутации врачей в первую очередь.

              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

              Подсадив их еще в 90-е годы «на иглу» выплат за выписывание «нужных» лекарств, транснациональные фармкорпорации, а вслед за ними и отечественные фасовщики всевозможных БАДов и чудо-таблеток, развратили тысячи докторов, которые привыкли получать дополнительно 2-3-10 своих зарплат от производителей лекарств. Они превратились из лечащих врачей в продавцов таблеток. Механизм действует простой. Чем больше ты выписал рецептов, тем больше заработал.

              А люди не дураки. Первое, что перепроверяют сегодня пациенты, это список лекарств, которые выписывает им лечащий врач. И никакие дежурные объяснения, что дешевые дженерики действуют гораздо хуже, чем оригинальные препараты, на людей уже не производят никакого впечатления. Особенно, учитывая средний размер аптечного чека, который способен нанести сокрушительный удар по карману не только пенсионера, но и работающего человека. А система медицинского страхования, которая бы регулировала и покрывала издержки в том числе и на лекарства, в России так и не заработала.

              Коммерческие клиники тоже не стали панацеей от коррупции государственной медицины. Более того, с врачами частных клиник фармкомпании работают точно так же и вероятность того, что вам выпишут лекарство, без которого можно легко обойтись, ничуть не меньше, чем в районной поликлинике.

              Более того, коммерческие врачи еще вынуждены выполнять финансовые планы, которые им ставит их наниматель. Отсюда – огромное количество совершенно ненужных анализов, повторные приемы, каждый из которых оплачивается по стандартному прайсу.

              Фактически российские врачи начинают работать по модели – «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова и источник благосостояния.

              Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках, которые регулярно возникают в последние годы, это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Здоровые не хотят об этом даже задумываться. Но, как только у человека возникает медицинская проблема, он оказывается перед осознанием дикого факта – выбор врача – это лотерея, ставкой в которой является здоровье, а часто – жизнь.

              Как и 50, и, наверное, 100 лет назад люди включают все свои связи и знакомства, чтобы найти врача по рекомендации. В стране так и не возникло репутации медицинских учреждений. Более того, в изобилии встречаются совершенно токсичные репутации крупных центров. Как, например, у онкологического центра на Каширском шоссе, который недавно сотрясали скандалы в связи с увольнениями врачей новым директором, или Бакулевского сердечно-сосудистого центра, о коррупции хирургов которого десятилетиями ходят легенды. Но никого это не удивляет. Поскольку руководители крупных медицинских центров – те же чиновники, которых назначает начальство и отчитываться им нужно только перед начальством, никакой долгосрочной мотивации создать структуру, которой люди будут доверять, которую будут друг другу рекомендовать, просто не может возникнуть.

              Собственно, для того чтобы понять, как в России обстоят дела с уровнем доверия отечественной «эталонной», по словам министра Скворцовой, медицины, достаточно посмотреть, где лечатся российские випы.

              И тут за тридцать лет ничего не изменилось. В списке их маршрутов по-прежнему – Германия, Израиль, Швейцария, США...

              Богатые и влиятельные люди предпочитают решать за границей абсолютно любые проблемы. Онкологию и пластические операции, болезни суставов, неврологию и сердечно-сосудистые заболевания.

              Про доверие к российской медицине можно не спрашивать у простых граждан. Достаточно спросить у семьи, например, Лужкова…

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