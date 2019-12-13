Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Согласно последнему исследованию ВЦИОМ «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль», более 40% россиян не доверяет врачам.

В городах-миллионниках перепроверяли диагноз или назначенные им лекарства 48% граждан; в городах с численностью населения 500–950 тыс. жителей таких недоверчивых пациентов – меньше, только 39%. Но это как раз понятно, возможность выбора врача или клиники в Москве или Краснодаре несопоставимо выше, чем в Костроме или Кирове.

Удивительной кажется именно рассудительность россиян, которые, кажется, не доверяют вообще никому. Если степень их доверия врачам колеблется в районе 50%, то можно только догадываться, каким доверием у них пользуются политики, суды и медиа. Часто проскальзывающее в заявлениях политиков и журналистов уверенность, что русский народ – доверчив и обмануть его может буквально любой проходимец, не имеет под собой совершенно никаких оснований. За последние 50 лет абсолютное большинство русских людей приобрели стойкий иммунитет к обещаниям, лозунгам и даже социальным стереотипам, к числу которых, конечно, относится высокая репутация профессии врача или учителя.



В цифрах социологов нет ничего шокирующего. Любой взрослый человек, который больше двух раз сталкивается с отечественной медициной, точно знает, что диагнозы, поставленные разными специалистами, могут отличаться кардинально. Один скажет, что у тебя камни в почках, а другой обнаружит какую-нибудь кисту. И поди проверь…

Это, не говоря о системе назначения лекарств.

Несмотря на то, что многие эксперты-медики давно и открыто говорят именно о катастрофическом снижении уровня подготовки врачей в ВУЗах и в послевузовском образовании, я уверен, что фарминдустрия способствовала разрушению в обществе репутации врачей в первую очередь.

Подсадив их еще в 90-е годы «на иглу» выплат за выписывание «нужных» лекарств, транснациональные фармкорпорации, а вслед за ними и отечественные фасовщики всевозможных БАДов и чудо-таблеток, развратили тысячи докторов, которые привыкли получать дополнительно 2-3-10 своих зарплат от производителей лекарств. Они превратились из лечащих врачей в продавцов таблеток. Механизм действует простой. Чем больше ты выписал рецептов, тем больше заработал.

А люди не дураки. Первое, что перепроверяют сегодня пациенты, это список лекарств, которые выписывает им лечащий врач. И никакие дежурные объяснения, что дешевые дженерики действуют гораздо хуже, чем оригинальные препараты, на людей уже не производят никакого впечатления. Особенно, учитывая средний размер аптечного чека, который способен нанести сокрушительный удар по карману не только пенсионера, но и работающего человека. А система медицинского страхования, которая бы регулировала и покрывала издержки в том числе и на лекарства, в России так и не заработала.

Коммерческие клиники тоже не стали панацеей от коррупции государственной медицины. Более того, с врачами частных клиник фармкомпании работают точно так же и вероятность того, что вам выпишут лекарство, без которого можно легко обойтись, ничуть не меньше, чем в районной поликлинике.

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Более того, коммерческие врачи еще вынуждены выполнять финансовые планы, которые им ставит их наниматель. Отсюда – огромное количество совершенно ненужных анализов, повторные приемы, каждый из которых оплачивается по стандартному прайсу.

Фактически российские врачи начинают работать по модели – «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова и источник благосостояния.

Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках, которые регулярно возникают в последние годы, это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Здоровые не хотят об этом даже задумываться. Но, как только у человека возникает медицинская проблема, он оказывается перед осознанием дикого факта – выбор врача – это лотерея, ставкой в которой является здоровье, а часто – жизнь.

Как и 50, и, наверное, 100 лет назад люди включают все свои связи и знакомства, чтобы найти врача по рекомендации. В стране так и не возникло репутации медицинских учреждений. Более того, в изобилии встречаются совершенно токсичные репутации крупных центров. Как, например, у онкологического центра на Каширском шоссе, который недавно сотрясали скандалы в связи с увольнениями врачей новым директором, или Бакулевского сердечно-сосудистого центра, о коррупции хирургов которого десятилетиями ходят легенды. Но никого это не удивляет. Поскольку руководители крупных медицинских центров – те же чиновники, которых назначает начальство и отчитываться им нужно только перед начальством, никакой долгосрочной мотивации создать структуру, которой люди будут доверять, которую будут друг другу рекомендовать, просто не может возникнуть.

Собственно, для того чтобы понять, как в России обстоят дела с уровнем доверия отечественной «эталонной», по словам министра Скворцовой, медицины, достаточно посмотреть, где лечатся российские випы.

И тут за тридцать лет ничего не изменилось. В списке их маршрутов по-прежнему – Германия, Израиль, Швейцария, США...

Богатые и влиятельные люди предпочитают решать за границей абсолютно любые проблемы. Онкологию и пластические операции, болезни суставов, неврологию и сердечно-сосудистые заболевания.

Про доверие к российской медицине можно не спрашивать у простых граждан. Достаточно спросить у семьи, например, Лужкова…

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