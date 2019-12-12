Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

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12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
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              Сергей Худиев

              Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 12 декабря 2019, 12:16

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              Ленты социальных сетей позволяют увидеть рядом – на пространстве одного экрана – как традиционные уверения в том, что Россия позорно отстала от цивилизованного мира, так и сообщения из этого самого цивилизованного мира.

              Например, американская пресса пишет о том, что Чеза Будан – новый окружной прокурор Сан-Франциско – объявил, что не будет преследовать «предложения секса» и другие действия, которые в городе совершают многочисленные бездомные. Как он сказал, «установка палаток на улицах, предложение секса на улицах, публичное мочеиспускание, блокирование тротуара и так далее – не должны и не будут преследоваться по закону. Нам предстоит пройти долгий путь для декриминализации бедности и бездомности».

              США – богатейшее государство мира, которое располагает огромными ресурсами, продвигает демократию по всему миру, обладает крупнейшими вооруженными силами, содержит множество военных баз по всему земному шару – и в нем предостаточно бедолаг, которые живут на улицах и пытаются выжить, предлагая – за десять-двадцать долларов – секс первому встречному. Государство великодушно уверяет их, что эти настойчивые предложения, сон на тротуарах и отправление естественных надобностей на улицах не будут наказываться. Причем это вовсе не обязательно алкоголики и наркоманы – нередко это просто люди, которые остались без работы и не справились с выплатами за жилье.

              В интернете полно роликов из Сан-ФранцискоЛос-Анджелеса и других американских городов, на которых люди с потерянным видом бродят среди грязных палаток и гор мусора, которые никто и не пытается убирать. Среди несчастных, живущих в полной антисанитарии, распространяются эпидемии – и власти не знают, что с этим делать.

              Конечно, это не наши проблемы; это внутреннее дело США. Нашей, однако, проблемой является другое: определенная мифология, которая проповедуется у нас – и, как ни странно, находит ревностных адептов. Как недавно ее сформулировал один из наших видных либералов, говоря о своих переживаниях во время перелета над Америкой:

              Фото: Kevin Lamarque/Reuters

              «И ты понимаешь, что везде внизу чисто, ухожено, не коррумпированная полиция, быстро доезжающая скорая помощь, школьные автобусы и гордость за свою страну...

              И у нас могло бы быть так же или похоже, если бы не передающиеся из поколения в поколения злобные мифы, если бы не власть, которая страшнее дураков и дорог вместе взятых. Правда, это та власть, на которую мы из поколения в поколение соглашаемся. Или все-таки перестаем соглашаться?».

              Это довольно удачная формулировка того, во что верят наши либералы – есть «цивилизованный мир», и это прежде всего США, где жизнь благоустроена, богата, разумна и гуманна, и есть Россия, где дураки, дороги и власть, которая всех их страшней. Русским следует осознать свое жалкое состояние и восстать против «режима», который не дает нам зажить так же богато и привольно.

              Не было бы ничего неправильного в том, чтобы похвалить что-то в США – хорошо, когда человек способен видеть что-то доброе и искренне восхищаться. Но для либерала такая похвала никогда не является самостоятельной целью; образы западного рая всегда рисуются только затем, чтобы обличить падшее состояние России и призвать к борьбе с «режимом», который не дает России сделаться благоустроенной окраиной сияющего града.

              Реальная Россия, когда ее сравнивают с идеальным сияющим градом, действительно выглядит уныло. Беда, однако, в том, что сияющего града либералов не существует. Это бросается в глаза, если регулярно читать американские новости. Бездомные завшивейшей толпой по Калифорнии кочуют; чернокожие негодуют на полицию, обвиняя ее в беззаконных убийствах; Джефри Эпштейна, поставлявшего юных девочек представителям американской элиты, находят повешенным в камере; американское посольство на Украине, за компанию с местными подельниками, разворовывает миллиарды долларов помощи, выделенной этой стране – и так далее, и тому подобное.

              Это не значит, что Россия лучше; везде можно найти свои примеры бед и беззаконий. Конечно, все это – социальные проблемы, преступность, коррупция – есть и у нас. Но это значит, что все мы – русские, американцы и все остальные – живем не в раю, и никакие социальные преобразования не приведут нас в рай. И уж точно вы не окажетесь в раю, если разрушите уже существующий государственный порядок. Вы окажетесь в том же падшем мире – только в намного худших условиях.

              После недавней речи Егора Жукова в Сети заговорили о «христианских ценностях». Стоит отметить, что, если говорить о христианских ценностях и христианском взгляде на мир, то мировоззрение либерала, верующего в «цивилизованный мир», отличается от христианского в одном принципиальном моменте – отношением к доктрине первородного греха.

              Христиане верят, что род людской находится в состоянии отпадения и мятежа против своего Создателя. Грех – это не просто отдельные акты зла и безумия, но состояние глубокой порчи и поврежденности, в которое люди ввергли и себя, и мироздание в целом.

              Люди, увы, склонны ко злу. Нам гораздо легче возненавидеть, чем возлюбить, проявить враждебность, чем сострадание, ропот, чем благодарность. Эгоизм растет сам собой – способность заботиться о других надо упорно воспитывать. Власти всегда склонны к злоупотреблениям, безвластие приводит к войне всех против всех. Именно из-за этой порчи проваливались все проекты построения справедливого общества – нельзя построить безгрешное общество из грешных людей.

              Надо отметить, что хотя сама идея первородного греха имеет христианское происхождение, ее могут разделять и люди неверующие – правда, они предпочитают использовать другие термины, вроде «деструктивности» или «антигуманного в человеке». Если вы не считаете это божественным откровением – что же, примите это просто как горькую мудрость веков.

              Все это, конечно, не означает, что жизнь нельзя улучшить. Хронического больного нельзя вылечить – но правильно подобранная диета, лекарства и процедуры могут сделать его жизнь намного более сносной. Люди веками создавали различные институты – государственные, религиозные, культурные, которые как-то сдерживали их собственное зло. Как и все, созданное людьми, эти институты несут на себе печать все той же порчи – но они, с переменным успехом, сдерживают симптомы греха, подобно тому, как правильная диета и лекарства могут сдерживать приступы хронической болезни.

              Прогресс возможен – в том смысле, что эти общественные институты можно и нужно улучшать, однако он всегда исходит из медицинского принципа «не навреди». Изменения прежде всего не должны ухудшать существующего положения дел и носить органический характер развития уже существующего, а не слома и постройки чего-то радикально нового.

              Противоположный взгляд на человека, который восходит к Руссо, считает доктрину первородного греха неоправданно мрачной и полагает, что зло происходит от чего-то внешнего – чаще всего неправильного устроения общества. Исправив устройство общества, можно исправить и все человеческое зло. Самый яркий пример – это коммунистический проект, который ожидал (напрасно) появления «нового человека», свободного от «родимых пятен» «проклятого прошлого». В более сдержанной форме это же представление живет и в современном либерализме.

              Когда люди верят в светлое царство, которое можно построить (надо только знать, как) – они ищут примеры того, что оно было успешно построено или хотя бы строится.

              Так западные интеллектуалы приезжали в Москву 1937 года, чтобы рассеять клевету буржуазной прессы и воспеть строительство нового мира. Нельзя сказать, что их подкупали. Они страстно желали увидеть, как строится новый мир, в котором зло будет побеждено – и закрывали глаза на все, что подрывало эту веру.

              Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Нам постоянно сообщают, на тех или иных примерах, как прекрасна жизнь в этой благословенной стране, какие чудесные люди ее населяют и какой грандиозный контраст это составляет с жалким и позорным состоянием России.

              В реальности США – просто одна из стран этого мира, где живут подобные нам грешные человеки, которые также бьются над оплатой счетов и выплатой кредитов, страдают и умирают, как и мы. Глупо ненавидеть свою страну за то, что она не является земным раем – земного рая вообще нет, ни на Западе, ни где-либо еще. И уж точно вы не окажетесь в земном раю, свергнув режим – в 1917 году мы это пробовали.

              А приняв то, что у нас тут не рай и не будет рая – можно сосредоточиться на том, чтобы медленно и осторожно менять жизнь к лучшему. Впрочем, последнюю четверть века она и меняется к лучшему – тут главное не мешать.


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