На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

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4 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

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              Андрей Манчук

              На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

              Андрей Манчук
              политолог
              		 4 ноября 2019, 13:15

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              Как-то, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин выразил свое восхищение природными красотами Камчатского полуострова. 

              «Камчатка вообще, конечно, – бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», – сказал президент России, послушав выступление основателя уникального музея вулканов «Вулканариум», который работает в Петропавловске-Камчатском, рассказывая посетителям о геологических особенностях этой Огненной Земли.

              Мы посетили этот музей всего пару месяцев назад, во время большой самостоятельной поездки по Камчатке и на северные Курилы – чтобы набраться теоретического опыта перед восхождением на вулканы, с их кислотными кратерами и лавовыми полями. Красота и природное разнообразие этих мест действительно поражает – хотя нам приходилось бывать в разных регионах планеты, поднимаясь на Везувий, вулканы Эквадора и любуясь знаменитыми гейзерами Исландии.

              За несколько недель на Камчатке вы можете порыбачить рядом с медведями, вытаскивая из реки горбатых лососей, подняться в заснеженные горы через сочную зелень альпийских лугов, увидеть извержение вулкана, вычищая одежду после пеплопада, понаблюдать в океане за косатками, подлодками, каланами, морскими котиками  и яркими топорками, изучить правила выживания при землетрясении и цунами, полежать в термальных источниках и искупаться на черных вулканических пляжах, посетить стойбища коряков или эвенов.

              Наконец, можно попробовать оценить местную кухню – приготовленный различными видами папоротник с олениной и лосятиной, научиться разбираться в сортах красной рыбы и красной икры, полюбить мясо тюленей и крабов. Не говоря уж об интереснейшем погружении в местную социальную жизнь, о которой хочется писать не статьи, а целые книги. Я достаточно подробно рассказывал о ней в дорожном блоге – так что эти наблюдения даже попали в поле зрения региональных камчатских СМИ.

              Камчатка остается мечтой для многих – однако потенциальных туристов, как правило, отпугивают цены на авиабилеты, экскурсии и жилье, которые действительно велики и неподъемны для простых смертных – несмотря на бесконечные разговоры чиновников, которые торжественно обещают удешевить туристический отдых на Дальнем Востоке. Однако, мечты все равно нужно воплощать в жизнь, не отдавая Камчатку на откуп миллионерам. И наш опыт говорит о том, что в этом нет ничего нереального – при условии, что вы сумеете правильно подготовить и организовать путешествие в этот конец географии.

              В первую очередь, для этого нужно заранее покупать авиабилеты. Если покупать их за полгода до сезона, зимой, стоимость билетов Москва-Петропавловск-Камчатский-Москва обычно не превышает 20 тысяч рублей – хотя летом они будут стоить в два, а то и в три раза дороже. То же касается возможности посетить единственный на Курильских островах город Северо-Курильск, который оставил свой след в творчестве братьев Стругацких. Его связывает с Петропавловском легендарный рейсовый теплоход «Гипанис», билеты на который можно приобрести заранее за 5-7 тысяч рублей.

              Другой важный элемент экономии – экскурсии по разнообразным уголкам полуострова. Если вы обладаете опытом самостоятельных путешествий, уверенно чувствуете себя в дикой природе и заочно изучили особенности доступа к местным достопримечательностям – тогда они совсем не нужны. Все можно посмотреть самостоятельно – а для этого арендовать бюджетный старенький внедорожник, которые сможет провезти вас через вулканический Мертвый лес и выдержит лобовое столкновение с перебегающим дорогу оленем. К примеру, сделанный в прошлом веке Mitsubishi Pajero – в просторечии «пыжик», 1997 года выпуска – обойдется вам в 5000 рублей в день, что вполне доступно, если в вашей группе от 3 до 4 человек. 

              Большой проблемой остается жилье – несмотря на достаточно количество новых мини-отелей, в сезон номеров хронически не хватает. Найти свободное жилье трудно даже при деятельном участии занятых в туристическом бизнесе камчадалов, а стоимость самого дешевого койко-места в хостеле будет не ниже 1000 рублей за ночь. Эту проблему, опять-таки, необходимо решать путем предварительного бронирования – или же жить бесплатно, ночуя в машине или палатке. Если вы, конечно, предусмотрительно запаслись средствами противомедвежьей защиты, вроде газовых баллонов и фаеров – поскольку, несмотря на обилие шуток и анекдотов, угроза со стороны хищников является по-настоящему серьезной. Впервые увидев вблизи медведя, вы сразу поймете, что не стоит рассчитывать на его видимое благодушие и легендарную косолапость.

              Цены на еду в Петропавловске-Камчатском несколько ниже среднемосковских – однако для экономии можно ходить на рыбные рынки - там морепродукты существенно дешевле. Единственное, на чем у вас не получится сэкономить – это легально организованная рыбалка. Официальная лицензия на вылов лососевых обойдется приезжим в 1000 рублей для каждого вида рыбы – а это чавыча, горбуша, кижуч, нерка, кета. Кроме того, вам в любом случае придется арендовать лодку. Вместе с услугами егеря-проводника это будет стоить за день около 7-8 тысяч на человека – если, конечно, у вас нет на Камчатке местных друзей-рыбаков. Однако на эти траты стоит решиться не столько ради самой рыбалки, а чтобы своими глазами увидеть особый мир дальневосточной реки, по которой бурлящим потоком поднимается вверх лосось. Причем, человек очевидно не является хозяином этих мест – уступая первенство все тому же медведю.

              Самым проблемным остается посещение Кроноцкого заповедника, где расположена восстановившаяся после схода селей Долина Гейзеров. Туда по-прежнему можно попасть только на вертолете, а экскурсия стоит 35-40 тысяч рублей с человека – именно потому, что только вертолетом. То есть, зачастую превышает общий бюджет всего камчатского путешествия. Долина гейзеров – это красиво, но я бы ее не переоценивал, тем более, что значительная ее часть завалена сошедшим в 2007 году селем. Все, что там есть, можно увидеть и в других местах Камчатки. Например, на расположенных близ Петропавловска Дачных источниках. Или посмотреть на фумаролы в кратерах вулканов Горелого и Мутновского.

              Естественно, путешествие по Камчатке не ограничится посещением природных достопримечательностей. Вы можете увидеть в Петропавловске-Камчатском могилу капитана Чарльза Клерка, который возглавил экспедицию Джеймса Кука после гибели своего командира, посетить знаменитые батареи, отразившие штурм англо-французской эскадры во время Крымской войны, сходить в упомянутый «Вулканариум», в Военно-исторический музей Камчатской Флотилии, Краеведческий и Художественный музеи. Или посмотреть пьесу в недавно реконструированном театре драмы и комедии, а затем принять участие в этнографических фестивалях коренных народностей полуострова. Можно даже покататься на собачьих упряжках – если приедете в снежный сезон, во время традиционного забега «Берингия».

              Одним словом, можно перефразировать хорошо известную песню: Камчатка далеко, Камчатка далеко – Камчатка рядом. Задумайтесь над этим, если вы уже планируете для себя поездки будущего сезона. 


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