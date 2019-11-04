На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Как-то, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин выразил свое восхищение природными красотами Камчатского полуострова.

«Камчатка вообще, конечно, – бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», – сказал президент России, послушав выступление основателя уникального музея вулканов «Вулканариум», который работает в Петропавловске-Камчатском, рассказывая посетителям о геологических особенностях этой Огненной Земли.

Мы посетили этот музей всего пару месяцев назад, во время большой самостоятельной поездки по Камчатке и на северные Курилы – чтобы набраться теоретического опыта перед восхождением на вулканы, с их кислотными кратерами и лавовыми полями. Красота и природное разнообразие этих мест действительно поражает – хотя нам приходилось бывать в разных регионах планеты, поднимаясь на Везувий, вулканы Эквадора и любуясь знаменитыми гейзерами Исландии.

За несколько недель на Камчатке вы можете порыбачить рядом с медведями, вытаскивая из реки горбатых лососей, подняться в заснеженные горы через сочную зелень альпийских лугов, увидеть извержение вулкана, вычищая одежду после пеплопада, понаблюдать в океане за косатками, подлодками, каланами, морскими котиками и яркими топорками, изучить правила выживания при землетрясении и цунами, полежать в термальных источниках и искупаться на черных вулканических пляжах, посетить стойбища коряков или эвенов.

Наконец, можно попробовать оценить местную кухню – приготовленный различными видами папоротник с олениной и лосятиной, научиться разбираться в сортах красной рыбы и красной икры, полюбить мясо тюленей и крабов. Не говоря уж об интереснейшем погружении в местную социальную жизнь, о которой хочется писать не статьи, а целые книги. Я достаточно подробно рассказывал о ней в дорожном блоге – так что эти наблюдения даже попали в поле зрения региональных камчатских СМИ.

Камчатка остается мечтой для многих – однако потенциальных туристов, как правило, отпугивают цены на авиабилеты, экскурсии и жилье, которые действительно велики и неподъемны для простых смертных – несмотря на бесконечные разговоры чиновников, которые торжественно обещают удешевить туристический отдых на Дальнем Востоке. Однако, мечты все равно нужно воплощать в жизнь, не отдавая Камчатку на откуп миллионерам. И наш опыт говорит о том, что в этом нет ничего нереального – при условии, что вы сумеете правильно подготовить и организовать путешествие в этот конец географии.

В первую очередь, для этого нужно заранее покупать авиабилеты. Если покупать их за полгода до сезона, зимой, стоимость билетов Москва-Петропавловск-Камчатский-Москва обычно не превышает 20 тысяч рублей – хотя летом они будут стоить в два, а то и в три раза дороже. То же касается возможности посетить единственный на Курильских островах город Северо-Курильск, который оставил свой след в творчестве братьев Стругацких. Его связывает с Петропавловском легендарный рейсовый теплоход «Гипанис», билеты на который можно приобрести заранее за 5-7 тысяч рублей.

Другой важный элемент экономии – экскурсии по разнообразным уголкам полуострова. Если вы обладаете опытом самостоятельных путешествий, уверенно чувствуете себя в дикой природе и заочно изучили особенности доступа к местным достопримечательностям – тогда они совсем не нужны. Все можно посмотреть самостоятельно – а для этого арендовать бюджетный старенький внедорожник, которые сможет провезти вас через вулканический Мертвый лес и выдержит лобовое столкновение с перебегающим дорогу оленем. К примеру, сделанный в прошлом веке Mitsubishi Pajero – в просторечии «пыжик», 1997 года выпуска – обойдется вам в 5000 рублей в день, что вполне доступно, если в вашей группе от 3 до 4 человек.

Большой проблемой остается жилье – несмотря на достаточно количество новых мини-отелей, в сезон номеров хронически не хватает. Найти свободное жилье трудно даже при деятельном участии занятых в туристическом бизнесе камчадалов, а стоимость самого дешевого койко-места в хостеле будет не ниже 1000 рублей за ночь. Эту проблему, опять-таки, необходимо решать путем предварительного бронирования – или же жить бесплатно, ночуя в машине или палатке. Если вы, конечно, предусмотрительно запаслись средствами противомедвежьей защиты, вроде газовых баллонов и фаеров – поскольку, несмотря на обилие шуток и анекдотов, угроза со стороны хищников является по-настоящему серьезной. Впервые увидев вблизи медведя, вы сразу поймете, что не стоит рассчитывать на его видимое благодушие и легендарную косолапость.

Цены на еду в Петропавловске-Камчатском несколько ниже среднемосковских – однако для экономии можно ходить на рыбные рынки - там морепродукты существенно дешевле. Единственное, на чем у вас не получится сэкономить – это легально организованная рыбалка. Официальная лицензия на вылов лососевых обойдется приезжим в 1000 рублей для каждого вида рыбы – а это чавыча, горбуша, кижуч, нерка, кета. Кроме того, вам в любом случае придется арендовать лодку. Вместе с услугами егеря-проводника это будет стоить за день около 7-8 тысяч на человека – если, конечно, у вас нет на Камчатке местных друзей-рыбаков. Однако на эти траты стоит решиться не столько ради самой рыбалки, а чтобы своими глазами увидеть особый мир дальневосточной реки, по которой бурлящим потоком поднимается вверх лосось. Причем, человек очевидно не является хозяином этих мест – уступая первенство все тому же медведю.

Самым проблемным остается посещение Кроноцкого заповедника, где расположена восстановившаяся после схода селей Долина Гейзеров. Туда по-прежнему можно попасть только на вертолете, а экскурсия стоит 35-40 тысяч рублей с человека – именно потому, что только вертолетом. То есть, зачастую превышает общий бюджет всего камчатского путешествия. Долина гейзеров – это красиво, но я бы ее не переоценивал, тем более, что значительная ее часть завалена сошедшим в 2007 году селем. Все, что там есть, можно увидеть и в других местах Камчатки. Например, на расположенных близ Петропавловска Дачных источниках. Или посмотреть на фумаролы в кратерах вулканов Горелого и Мутновского.

Естественно, путешествие по Камчатке не ограничится посещением природных достопримечательностей. Вы можете увидеть в Петропавловске-Камчатском могилу капитана Чарльза Клерка, который возглавил экспедицию Джеймса Кука после гибели своего командира, посетить знаменитые батареи, отразившие штурм англо-французской эскадры во время Крымской войны, сходить в упомянутый «Вулканариум», в Военно-исторический музей Камчатской Флотилии, Краеведческий и Художественный музеи. Или посмотреть пьесу в недавно реконструированном театре драмы и комедии, а затем принять участие в этнографических фестивалях коренных народностей полуострова. Можно даже покататься на собачьих упряжках – если приедете в снежный сезон, во время традиционного забега «Берингия».

Одним словом, можно перефразировать хорошо известную песню: Камчатка далеко, Камчатка далеко – Камчатка рядом. Задумайтесь над этим, если вы уже планируете для себя поездки будущего сезона.