Кредиты развивают у россиян два полезных качества

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29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

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Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
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Запрет на курение в аэропортах – это пытка

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              Кредиты развивают у россиян два полезных качества

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 29 ноября 2019, 17:35

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              Мало есть тем, которые в российской общественно-политической дискуссии вызывают столь единодушное осуждение и алармизм, как потребительское кредитование. Вот буквально намедни Максим Юрьевич Соколов абсолютно справедливо заметил, что очень глупо попадать в долговое рабство из-за айфона.

              В то же время мне всегда немного неловко слышать и читать подобные мнения, поскольку, будучи согласной в частностях (насчет долговой кабалы из-за гаджета), я принципиально не согласна с ними по существу (что кредиты – зло). А это почти неприлично в наше время, тем более в среде социально ответственной публицистики.

              Однако, пожалуй, хватит стесняться. Стоит прямо проговорить собственную позицию – не только гражданскую, но и человеческую – по столь непростому вопросу, как потребительское кредитование.

              Для начала надо прояснить.

              Я – тот самый среднестатистический российский потребитель банковских кредитов. В данный момент на мне достаточно крупная сумма долга.

              Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»

              Я – тот самый среднестатистический российский должник, выплачивающий банку более половины месячного дохода.

              Я – тот самый среднестатистический клиент банка, который ради погашения кредита заметно урезал другие статьи своего бюджета, включая расходы на отпуск.

              Теперь обратная сторона этой картинки.

              Я строю дачу, ради чего мне и потребовался крупный кредит. Если бы я не обратилась в банк и пыталась накопить, просто регулярно откладывая деньги, мне бы на это потребовалось 10–15 лет. То есть моя голубая мечта исполнилась бы ближе к пенсии. Если бы вообще исполнилась.

              Я выплачиваю банку существенно больше половины месячного дохода, потому что погашаю кредит ускоренными темпами и надеюсь закрыть его уже достаточно скоро.

              По той же причине я осознанно отказалась от ряда дорогостоящих привычек, потому что поняла, что дача для меня важнее еще одной пары туфель, коробочки люксовой косметики и плитки бельгийского шоколада. Более того, пресловутая «долговая кабала» заставила меня кардинально пересмотреть свой бюджет и собственный подход к финансам, осознать, сколько денег в своей жизни я пустила по ветру, и понять, что жить так дальше мне просто неинтересно.

              Кроме того, у меня продуман вариант на случай неблагоприятного развития событий (болезни, потери работы, падения дохода, иного форс-мажора). Обязательства перед банком в любом случае будут выполнены, пусть и не так быстро, как мне хотелось бы.

              А теперь по существу темы.

              Обличение кредитов как мирового зла мне напоминает старый анекдот про разговор американского генерала с журналисткой, которая возмущалась программами обучения детей обращению с оружием, поскольку подобные навыки могут сделать из них убийц. Как известно, генерал на это ответил, что у самой журналистки есть все навыки, чтобы стать проституткой, но они ее таковой не делают.

              С кредитами – ровно та же ситуация.

              Банковские кредиты – инструмент. Этот инструмент требует от пользователей определенных знаний и умений, среди которых, тем не менее, нет ничего такого, в чем бы не смог разобраться совершеннолетний дееспособный человек.

              Однако даже более важным и проблематичным является другое. Банковские кредиты требуют от людей достаточно высокого уровня личной ответственности и самодисциплины. И пусть меня в очередной раз обвинят в социал-дарвинизме, но я искренне убеждена, что российскому обществу полезны кредиты как механизм тренировки этих самых качеств.

              Чтобы не было недопонимания, я – сторонник жесткого государственного регулирования и контроля над кредитной сферой для недопущения каких бы то ни было криминальных или околокриминальных проявлений, включая беспредел микрофинансовых организаций и коллекторов.

              Кроме того, я убеждена в необходимости финансового образования людей – принципы финансово ответственного поведения нужно объяснять начиная со школьной скамьи. Отдельно нужны те или иные обучающие программы для старшего поколения, которое наиболее уязвимо перед нечистоплотными конторами.

              Но сами по себе кредиты, потребительские или ипотечные, я считаю серьезным благом для общества.

              Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки.

              Взрослые, здравомыслящие, ответственные люди ставят перед собой цель и идут к ней, используя инструмент банковских кредитов, что на много лет ускоряет им реализацию задуманного. А иногда кредиты в принципе делают это возможным. Параллельно люди приобретают новый для себя опыт взаимодействия с деньгами и собственным бюджетом, учась куда более рациональному, рачительному, если угодно, бюргерскому обращению с финансами.

              Ну а что касается тех, кто берет кредит на покупку айфона последней модели, то считайте меня социал-дарвинистом. Мне их не жалко.


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