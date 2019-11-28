Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать, и что с этим различием делать. Подробности...

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              Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

              Максим Соколов
              публицист
              		 28 ноября 2019, 17:30

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              Глава Минэкономики М. С. Орешкин давно уже говорит о тех опасностях, которые сулит чрезмерная закредитованность граждан, а теперь еще и описал масштабы этой проблемы. По сообщению МЭРТ, «в 2019 году каждый второй заемщик тратил на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. При этом в прошлом году к категории заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превышает 50%, относилось 42% россиян».

              Минэкономики не сообщает, каким образом были получены столь тревожные результаты. В частности, считались ли только данные по кредитам, взятым в банках, или же в число 42% граждан, положение которых особо печально, относятся также и клиенты микрофинансовых учреждений, чинящих совсем уже беспредельное лихоимство.

              Возможно, МЭРТ намеренно сгущает краски в видах аппаратной борьбы с другими ведомствами – например, с ЦБ. Но беда в том, что на суд общества не представлены иные цифры, которые могли бы показать, что товарищ Орешкин упрощает и не все так страшно.

              Орешкинские же цифры говорят – назовем вещи своими именами – о пауперизации населения. Когда половину и без того невысокого дохода приходится отдавать кредиторам, что же остается на жизнь?

              А пауперизация, как болезнь роста – имеется в виду отдача денег в рост под лихоимские проценты, – приводит в конечном счете к сильным социальным и даже политическим изменениям. Начиная с древнеримских греков. Реформы Солона (VI в. до Р. Х.) были вызваны, в частности резким ростом закредитованности афинян и, соответственно, долгового рабства. Полис рисковал остаться без граждан, и кассация долгов оказалась меньшим злом. Борьба патрициев и плебеев в Риме имела ту же природу. По архаическим (а, впрочем, и рыночно-либеральным, это как посмотреть) законам XII таблиц порабощение несостоятельного было чрезвычайно легким делом, и плебеи добивались отмены этой практики. Дело опять кончилось кассацией долгов. Потом (II в. до Р.Х.) была борьба бр. Гракхов – и опять на той же линии. Продолжалось это и в Средние Века, ибо массовое распространение лихоимства с его соответствующими последствиями во все эпохи дестабилизировало общество.

              Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

              Впоследствие, с некоторым смягчением нравов долговое рабство сменилось долговой тюрьмой (в России – «долговой ямой», упраздненной лишь в 1879 г.), где кредитор держал должника (выделяя, впрочем, средства на его содержание), пока должник не заплатит или кредитору не надоест оплачивать тюремную пайку. Диккенс много и хорошо писал об этих учреждениях старой веселой Англии.

              Но и долговое рабство и долговая яма имели то свойство, что они были изрядным пугалом, предупреждающих граждан о последствиях микрокредитов. Либеральные мыслители XX, а равно XXI в., чаще всего затруднялись впрямую благословлять долговое рабство, как суровую, но необходимую меру, поддерживающую работу кредитной системы, но в принципе мыслили именно так. Caveat emptor, т. е. «да будет покупатель (в том числе и покупатель кредитных продуктов) бдителен», а если недобдел, то винить может только самого себя. Естественно, что либеральные мыслители осуждали и любые меры по ограничению ростовщичества, указывая, что они стесняют свободу контрактов и приводят только к вытеснению кредитов в нелегальную сферу.

              Иные могут назвать такой либерализм людоедским, но в рыночной последовательности ему не откажешь. Прутковское «Бди!» трудно оспорить. Тем более, что все прочие меры против микрокредитов и их последствий малоэффективны.

              Если человек способен прельститься любезностью ростовщика (сегодня прямо-таки навязывающего кредиты – все получали СМС от банков «Дорогой emptor, Вам одобрен кредит под людоедские проценты») и он клюет на увещевание черта – «А то, что придется потом платить, так ведь это, прости, потом», – то что же тут сделаешь?

              Хотя, конечно, есть кредиты и кредиты. Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать, и что с этим различием делать. Попасть в долговое рабство (гуманное, конечно, не как по законам XII таблиц) из-за любви к гаджетам глупо, а попасть в долговое рабство по причине болезни трагично. Но вроде бы и глупца негоже порабощать. А порабощенному больному что сказать? «Денег нет, но вы держитесь»?

              Сегодня власти предполагают ограничить ссудный процент, чтобы поставить предел совсем уже неприкрытому лихоимству, и не выдавать кредиты тем, кто очевидно попадает в безнадежную долговую спираль. Предлагаются и воспитательные меры в виде крэш-теста – прежде, чем брать кредит, попробовать прожить хотя бы месяц на те деньги, которые останутся с учетом кредитных выплат. О кассации долгов речи не идет – тут взвоют и банки, и ЦБ, причем не без оснований. Кассация (нам более привычен термин «дефолт») рушит систему кредита, как таковую.

              Так что вопрос «Ке фер? Фер-то ке?» остается без ответа. Если паллиативными мерами удастся снизить уровень задолженности населения, то и слава Богу. Другое дело, что принцип «по одежке протягивай ножки» хорош и правилен, но следовать ему в условиях многолетней депрессии, которая неизвестно когда кончится и кончится ли вообще, не всякому по силам. А для бессильного всегда есть наготове микрокредитная ростовщица Алена Ивановна, которая предоставит ему болезнь роста по полной программе.


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