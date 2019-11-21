Европа и Украина разочарованы друг в друге

Взгляд
21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
Разделы

Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
Перейти а раздел…

России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
Перейти а раздел…

США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...

Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные российские мосты

    Предсказан новый распад Европы

    Кому разрешили носить свастику

      Перейти а раздел…

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин резко раскритиковал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей
              ФСБ ответила на обвинения Киева в краже оборудования с кораблейСенат США собрался задержать запуск «Северного потока – 2» более чем на годГосдума запретила продажу техники без российского ПОУстановлена личность стрелявшего по таксистам в центре Москвы
              Украинский моряк пожаловался на пропажу трусов с возвращенного корабляПесков: Российских войск в Донбассе не было и нетПушков оценил сообщения о предстоящей отставке ПомпеоНа Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией
              Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских корабляхСтали известны подробности съемки скандального видео с россиянином в СербииВ США новый российский автомат назвали «ужасом на поле боя»Корабль Starship Илона Маска взорвался на испытаниях

              Главная тема


              Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

              нажито непосильным трудом


              Киев составил список «украденного» с возвращенных Россией кораблей

              особый случай


              Генератор паролей Сбербанка посоветовал клиенту «убивать евреев»

              Кошмар Варшавы


              Германский эксперт объяснил злость Польши из-за «поклонов» Макрона в адрес России

              Видео

              ошибки СССР


              Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

              «главный противник США»


              Китайцы не случайно нашли у России «слабые места»

              комиссары в погонах


              Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

              ранок газа


              У Газпрома появился новый конкурент в Европе

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Русский крест


              Сергей Худиев: Русским не хватает любви к жизни

              Стенограффити


              Николай Гурьянов: Как нам обустроить вандалов

              Уступка Москвы


              Ирина Алкснис: Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

              на ваш взгляд


              Вы знаете слова гимна России наизусть?


              Глеб Простаков

              Европа и Украина разочарованы друг в друге

              Глеб Простаков
              журналист
              		 21 ноября 2019, 15:04

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              21 ноября Украина буднично отпразднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти.

              Согласно последним опросам, лишь 37,5% украинцев уверены в перспективах страны, тогда как большинство респондентов заявляют либо об ухудшении ситуации, либо об отсутствии каких-либо изменений в принципе. Это разочарование, впрочем, больше связано с пониманием, что политическая элита и методы управления страной нисколько не изменились, несмотря на трагические события в жизни страны – переворот, войну, утрату территорий и тысячи потерянных жизней.

              Важно и то, что украинское общество так и не дало однозначной оценки событию, послужившему спусковым крючком для уличных протестов – отказу правительства Николая Азарова от подписания соглашения об ассоциативном членстве Украины в Евросоюзе. Ведь изначально второй Майдан, который отличался от первого приставкой «евро», был именно об этом – европейском выборе, олицетворяемом соглашением об ассоциативном членстве Украины в ЕС.

              Политическая часть этого соглашения была подписана сразу после бегства президента Януковича из страны, в марте 2014 года. А спустя несколько месяцев – подписали и экономический блок документа.

              В полной мере соглашение заработало с 1 сентября 2017 года, ему уже больше двух лет. За прошедшее время регулярно были слышны предложения о необходимости его пересмотреть, причем предложения поступали как с украинской стороны, так и из стран Евросоюза. С началом массовой миграции украинцев в ЕС на заработки, отдельные члены объединения то и дело поднимают вопрос о необходимости ужесточить требования по безвизовому режиму для украинцев. Неконтролируемая, часто нелегальная миграция стала проблемой для правоохранительных органов и рынка труда Польши и стран Прибалтики.

              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

              Сама Украина также робко поднимает вопрос о необходимости пересмотра условий экономической части соглашения. Украинские рынки были открыты для европейских товаров бездумно, что ударило по местным производителям, которые оказались неконкурентоспособны. Выгоду от интеграции получили всего несколько сырьевых экспортных отраслей, прежде всего агросектор и металлургия. При этом взамен европейцы не позволили Киеву даже тешить себя перспективой членства в ЕС – об этом в подписанных документах ни слова.

              Немой вопрос, стоила ли овчинка выделки, актуален до сих пор. Ответ на него, как ни странно, дает другая страна – Армения. Спустя неделю после начала уличных демонстраций в Киеве, ее уже бывший президент Серж Саркисян заявил о невозможности подписания соглашения ассоциации с ЕС ввиду вступления Армении в Таможенный союз.

              Спустя всего два года, в 2015-м, Ереван умудрился реанимировать переговоры с ЕС о подписании нового интеграционного соглашения – на этот раз о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Причем переговоры были реанимированы на фоне углубления евразийской интеграции Армении, которая к тому времени присоединилась к ЕАЭС.

              Сам Саркисян не стеснялся говорить о том, что подписанное в 2017 году между его страной и Евросоюзом соглашение едва отличимо от того документа, который не был подписан в 2013-м. Более того, в срыве договоренностей Саркисян обвинял именно Евросоюз, который, по его словам, отказался дружить с Арменией ввиду образования последней единой таможенной зоны с Россией, Белоруссией и Казахстаном.

              «Всеобъемлющее и расширенное» было подписано в ноябре 2017 года, спустя всего два месяца после того, как заработало соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Летом прошлого года оно частично вступило в силу, а до конца года нынешнего может быть ратифицировано всеми членами Евросоюза.

              Таким образом, Армения стала единственной страной, которой удалось «скрестить ежа и ужа» – подписать интеграционное соглашение с ЕС, оставаясь при этом членом конкурирующего объединения – ЕАЭС. Москва не скрывала своего раздражения, но и препятствовать не стала. Из армянского соглашения с Евросоюзом вымарали все, что прямо связано с созданием зоны свободной торговли.

              Однако и без нее 350-страничный документ содержит массу интеграционных инициатив, в том числе в вопросах торговли. В самом Ереване, в момент подписания документа, открыто говорили о «балансировке интересов» России и Евросоюза в Армении, рассматривая новое соглашение как ключевой инструмент многовекторной политики Еревана, которая в определенных обстоятельствах позволяет стране маневрировать между двумя центрами силы.

              Дружить со всеми Армении удалось без принесения сакральных жертв, на которые пошла Украина. И в этом смысле ответ на вопрос, стоило ли оно того, однозначен. Именно в этом контексте стоит рассматривать заявления влиятельного олигарха Игоря Коломойского, который обвинил Запад в недостаточной поддержке Украины и предложил мириться с Россией взамен на $100 млрд. Наивное по сути и грубое по форме заявление олигарха не стоит недооценивать. Коломойский тонко чувствует общественные настроения и знает, на чем можно сыграть. Европа разочарована в Украине. И, кажется, это чувство взаимно.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Турецкие проблемы стали и российскими

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Как обустроить вандалов

              Николай Гурьянов, журналист
              Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Русским не хватает любви к жизни

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
              Обсуждение: 48 комментариев

              Хлеб и оружие можно отнять у других

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Мы испугались космоса, как ответственности

              Захар Прилепин, писатель
              Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
              Обсуждение: 112 комментариев

              «Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

              Дмитрий Родионов, политолог
              Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

              Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
              Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
              Обсуждение: 123 комментария

              Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

              Глеб Простаков, журналист
              По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
              Обсуждение: 34 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............